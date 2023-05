Záhadné potraviny z Ukrajiny. Nejen pšenice. Jurečko, vraťte zoufalce Nekulu zpátky do klobouku, prosí Veleba

„Mariane Jurečko, vraťte Nekulu zpátky do klobouku a do obchodů kvalitní české potraviny a s nimi i české zákazníky, kteří jezdí nakupovat do Polska, Německa a Rakouska. Vrátí se vám do rozpočtu více než 10 mld. korun,“ vzkazuje exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 Jan Veleba. Ve svém komentáři se podivuje nad tím, proč dovážíme z Ukrajiny obilí, kterého máme sami „přebytek“. „Kvalitního, vypěstovaného podle přísných unijných předpisů,“ podotýká. Popsal, co v souvislosti s ukrajinským obilím zjistili Maďaři a Slováci a opět zmínil „hrdinného Nekulu“. Citoval také specialistu z oboru onkologie, profesora Žaloudíka.

Ideologie poráží toxikologii

Nejsem zdaleka první, kdo přišel na to a kdo o tom píše, že člověk potřebuje k životu tři atributy – vzduch, vodu a potravu. To je základ biologického života, ke kterému, chceme-li ho prožít smysluplně, tak musíme přidat kvalitu a ducha. To jest vztah k domovu, lidem, vlasti a určitý svůj charakter.

Dovolte, milí čtenáři Parlamentních listů, malé zamyšlení nad naší dobou, naší společností a můj příspěvek do diskuse. Vyprovokoval mě k tomu ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) svou arogancí, s jakou zakrývá svoje základní neznalosti a plní politická zadání Evropské komise. Jsem dalek od toho, abych takového člověka poučoval, od toho jsou jiní. Nemám ale na mysli různé tiskové mluvčí a jiné zástupce šéfa. Stejně tak nemám na mysli různé aktivisty či piáristy, kteří musejí přehánět jsa přesvědčeni, že jedině tak si toho někdo všimne. Cítím ale sám za sebe, za resort, za který jsem vždy bojoval s otevřeným hledím, povinnost předložit zde ověřitelná a srozumitelná fakta, z nichž si každý udělá závěr sám. Samozřejmě, bude-li o to stát.

Kam s ním? Nebude kam uskladnit pšenici?

Pojďme tedy na to. „Střední a východní Evropa je zaplavena ukrajinskou produkcí. Jen v Česku jsou zásoby obilí asi o 40 % vyšší ve srovnání se stejným obdobím loni“ – to píše prezident Agrární komory ČR Jan Doležal 26. dubna v MF DNES a klade otazníky, kam uskladníme naši domácí pšenici a vůbec všechno obilí z letošní sklizně. To za prvé – nebude kam s ním. A za druhé, i kdyby bylo kam, tak máme svého obilí a samozřejmě i pšenice dost, nadbytek. Je kvalitní a musíme vyvézt každý rok přes 3 miliony tun obilí. Ze sklizně 2022 to bylo 3,2 miliony tun na vývoz.

Naše obilí je kvalitní, vypěstované podle super přísných unijních předpisů za dohledu početných a velmi přísných kontrolních orgánů. Zkrátka víme, co jíme a naše produkce je bezpečná a máme jí dostatek. A za tohoto stavu ministr Nekula po konzultaci s eurokomisařem pro zemědělství Wojciechowským jako jediný rozhoduje o povolení dovozu! To sdělil veřejnosti prostřednictvím médií a představenstvu Agrární komory ČR osobně. Přes bouřlivou diskusi, kritiku a odpor veřejnosti svůj postoj nezměnil, stejně tak premiér Fiala a vlastně celá vláda. Nakonec to dali najevo ve svém, s velkou teatrální pompou vyhlášeném, balíčku úsporných opatření, které mají zabránit zhroucení financí. Aby pan ministr Nekula vyhověl veřejnosti a dál rozdělil zemědělce podle starého hesla rozděl a panuj, tak nejenomže snížil dotace, ale vyjmenoval adresně zemědělské a potravinářské podniky, u kterých se tak bez ohledu na pravidla schválená Evropskou komisí, rozhodl. Tím jenom potvrdil, že jeho vizí je bojovat proti velkým zemědělským a potravinářským podnikům, ať to stojí, co to stojí.

O české potraviny, sady… nemá stát zájem. A takový ministr zemědělství? Ten je zde poprvé!

O českou výrobu, české sady, českou půdu, české potraviny tento stát nemá zájem a český, z moravské vesnice, ministr zemědělství, se vytahuje tím, jak dál sebere podpory těm, kteří vyrábějí největší množství domácích potravin.

Když sáhnu do své paměti – a zažil jsem opravdu hodně ministrů zemědělství, ale takového, který cílevědomě snižuje konkurenceschopnost a uvolňuje prostor pro navýšení dalších a dalších dovozů potravin, tak takový je zde poprvé. A že právě toto je jeho jediná vize, o tom netřeba pochybovat. Už při představování se předchozímu prezidentovi Miloši Zemanovi prohlásil, že se nám vychýlilo kyvadlo ve prospěch velkých zemědělských podniků. No a tak kyvadlo vrací a daří se mu – v minulém roce narostlo záporné saldo agrárního zahraničního obchodu na rekordních minus 57,5 mld. Kč, respektive jsme dovezli za 302 mld. Kč potravin! To je panečku výkon! Pro pamětníky, například v letech 1990 až 1994 bylo obchodní saldo resortu vyrovnané!

Co prokázali Slováci, Maďaři? Zato náš „hrdinný Nekula“….

Jeden by si ale řekl, no dobrá, když české potraviny nemohou být z ideologických důvodů vlády Petra Fialy a podpory nového prezidenta, generála vv. Petra Pavla české, je třeba podpořit Ukrajinu, tak alespoň ty dovezené budou kvalitní a bezpečné a bude to garantováno vládou. Jenomže zdravotně bezpečné nejsou, jsou nebezpečné. To prokázali Slováci, Maďaři, v Polsku na hranicích s Ukrajinou byla každá druhá dodávka pšenice dokladový podvod a technická pšenice, ze které se neberou kontrolní vzorky se přechodem hranic měnila na potravinářskou pro lidskou spotřebu a z ukrajinské se stala polská! Tak psaly polské noviny než poté polští sedláci vytáhli na Varšavu a ministr zemědělství Kowalczyk nejdříve prchal a poté uznal a podal demisi. Zato náš hrdinný Nekula, všechno má pod kontrolou, kontrolní orgány nic nenašly, dal jim příkaz a kontrolují až 400 položek, považte! A co víc, dovoz tvoří jenom nepatrný podíl a lidé se prý zbytečně plaší. Stejně jako se splašil gigant Kaufland a zřejmě jen tak z rozmaru stáhl mouku, která tu vlastně podle arogantního a samolibého ministra Nekuly být nemohla a neměla. Leč byla, laciná od dodavatele ze Slovenska, u kterého byl pesticid zdraví nikoliv prospěšný prokázán.

Co řekl profesor Žaloudík?

Mluvil jsem o těchto složitých záležitostech s bývalým kolegou senátorem, profesorem (nikoliv politologie) Janem Žaloudíkem, mezinárodně uznávaným specialistou z oboru onkologie. Ve velké zkratce shrnuto – ideologie poráží toxikologii. Ano, potraviny pro lidi a krmné směsi pro zvířata, na jejichž výrobu je přes ujišťování ministra Nekuly a dalších – kritici jsou umlčováni, použita s pravděpodobností hraničící s jistotou i kontaminovaná surovina, tak takové potraviny jsou lidem nebezpečné a zdraví škodlivé. „Ostatně potravinářství je také zdravotnictví nebo naopak nemocnictví. Léků si strkáme do hlavy jen miligramy, potravin denně dekagramy a kilogramy“ – to jsou slova profesora Jana Žaloudíka, CSc.

Je vyloučeno, když použiji slova jednoho nejmenovaného dalšího odborníka z jeho veřejného vyjádření, garantovat bezpečnost ukrajinské pšenice: „Tyto situace nesmějí nastat, jinak je vláda na nic. Pokud máme několik kontrolních orgánů – SZPI, ÚKZUS, SVS, tak je nemohu několikrát denně kontrolovat. To je snad jasné. Pokud tyto orgány (SZPI několik týdnů = 55 vzorků, ÚKZÚS = poslední dny 8 kontrol, SVS = 16 vzorků za duben) záchytnost je velmi malá. A průkaznost je absolutně mimo. Prakticky nedohledáte nic. A to je ‚jen‘ ukrajinská pšenice.“ My totiž dovážíme z válčící země, která se neuživila ani v dobách míru, i další základní potraviny. Třeba kuřata a akce stíhá akci, viděl jsem i kuřecí špekáčky, vše za ceny až o 30 % pod našimi obvyklými, s garantovanou a neobvyklou kvalitou.

Nekula? Občané si neuvěřitelně pitomých rad všimli! Vraťte ho zpátky do klobouku!

Mohl bych pokračovat, výkony ministra zemědělství Zdeňka Nekuly mně ale dovolí šetřit rozsah a spět k závěru, neboť občané chodící nakupovat jídlo si jeho neuvěřitelně pitomých rad všimli. Od rozhovoru se Světlanou Witovskou, kdy třeba radil nakupovat ve slevě základní potraviny – počkat si a pak vzít karton mléka, a poté zkusil práci markeťáka pro Lidl, je terčem posměchu na sociálních sítích. Lidé se baví a kladou otázky – co to je za člověka, jak může dělat ministra, kde se vzal? Byl prý vytažen z klobouku, řekl sám pan Nekula. Z klobouku KDU-ČSL panem předsedou Jurečkou, doplňuji já.

A tak moje rada na závěr. Pane místopředsedo vlády a předsedo KDU-ČSL Mariane Jurečko – vraťte tohoto neodborného a nechytrého Nekulu zpátky do klobouku a do obchodů kvalitní české potraviny. A s nimi i české zákazníky, kteří jezdí nakupovat do Polska, Německa a Rakouska ze 70 % právě potraviny. Vrátí se vám do rozpočtu více než 10 mld. Kč (DPH a spotřební daně) a senioři přestanou ohrožovat tento stát. Kdybyste nevěděl jak, tak přijďte mezi nás, my vám to řekneme. Udělejte to impulzivně, nečekejte na to, až hněv lidu klesne, nečekejte na Nekulův karton nízké ceny, respektive smířlivé nálady. To se nestane a pak vám to nastane.

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019

