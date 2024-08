Zákaz alkoholu. Mezi Piráty téma jede dále, chytl se i expert z časů korony

Členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu zahájila boj proti alkoholu, který je podle ní mnohem návykovější a škodlivější než třeba marihuana, která přitom podléhá přísnějším podmínkám. Nástroji na boj proti alkoholové závislosti by podle ní mohlo být zvýšení daňového zatížení alkoholu nebo regulace reklamy, a to například ve sportu.

Další z možností by mohlo být omezení prodeje alkoholu po 22. hodině večerní. „Omezení doby prodeje alkoholických nápojů je součástí dlouhodobé koncepce, kterou k alkoholu máme, vychází to i z existujících výzkumů. V Austrálii sledovali, že omezení doby prodeje snížilo násilné činy pod vlivem alkoholu, ale také zranění pod vlivem alkoholu. Takže ano, my bychom takové opatření uvítali,“ přidala Michailidu další nápad v rozhovoru pro iDnes.cz.

Jenže právě tento nápad by mohl Michailidu klidně stát další politickou kariéru, protože podle mnohých pirátů tím poškodila samotnou Českou pirátskou stranu, která se vždy stavěla k větší míře svobody, viz pirátské snahy o legalizaci marihuany.

Bývalý pirátský zastupitel na Praze 7 Pavel Tauer proto inicioval hlasování na celostátním pirátském fóru, kde vyzývá, aby se Michalidu „minimálně do konce roku 2026 neucházela o žádná místa na kandidátních listinách ani o jiné veřejné funkce pod hlavičkou České pirátské strany.“ V návrhu Tauer také vyzývá šéfpiráta a místopředsedu vlády Ivana Bartoše, aby „bez prodlení podnikl kroky k odvolání Jany Michailidu ze všech funkcí v orgánech státu, kde piráty zastupuje,“ což je právě zmiňovaná pozici v Radě vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

„Návrh na zákaz prodeje po dvaadvacáté hodině si nemyslím, že by něco řešil, protože to mám osobní zkušenosti z Dánska. Tam jsou nějaké podobné restrikce zavedeny a je to přesně tak, že když si člověk jakoby nekoupí alkohol po dvaadvacáté hodině, tak existují různé skupiny, které vám to prodají později. A je to horší v tom, že dost často se tam prodává nějaký pašovaný alkohol,“ sdělil Tauer pro iDnes.cz.

„V zájmu veškerého zbývajícího pudu sebezáchovy strany navrhuji, abychom pokračovali v kárání sobců, kteří zneužívají svého členství ve straně a z něj plynoucího postavení k pouhému sebezviditelňování, a straně zpět nepřinášejí nic, co by tyto výstupy ospravedlňovalo. Naopak poškozují politické vyhlídky strany jako celku a kandidujících členů na úspěšný výsledek v nadcházejících volbách,“ zdůvodnil pak na pirátském fóru spuštění hlasování.

To nyní probíhá v uzavřené části fóra, kam bylo přesunuto v pátek dopoledne. Už předtím ale odhlasovala téměř čtvrtina pirátské základny a v tu chvíli Tauerův podnět podporovalo 40 % hlasujících (136 hlasů), proti bylo 56 % (190 hlasů) a 4 % se zdržela (14 hlasů).

Jany Michailidu a jejího nápadu se ale zastal například ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch. „Toto je absurdní. Trest za nápad omezit konzumaci alkoholu v zemi s jednou z nejvyšších spotřeb, která denně čelí devastujícím společenským, zdravotním a ekonomickým dopadům. Michailidu má pravdu a navrhovaná opatření fungují běžně v zahraničí,“ prohlásil Hajdúch.

Hajdúchova podpora regulace alkoholu nemusí být překvapením; už době covidové pandemie Hajdúch apeloval na tvrdší státní zásahy směrem ke svobodám společnosti. V roce 2021, v období vrcholící pandemie, prosazoval očkování včetně třetí dávky, která už tehdy narážela na odpor většiny společnosti. Hajdúch také zvažoval možnost zavření škol a přísného testování dětí a opakovaně hovořil o nutnosti nošení roušek.

