Zakážu zdražování potravin, slibuje Harrisová. Jen slova před volbami, ujišťují straníci korporace

představila v rámci svého prvního velkého projevu o hospodářské politice, načež se ozval její republikánský soupeř Donald Trump a spolu s dalšími svými spolustraníky Republikánské strany začal šířit, že ve skutečnosti má mít současná viceprezidentka v plánu prosazení „komunistické kontroly cen".



Co by se zdálo jen pokřikem v tvrdé kampani před blížícími prezidentskými volbami, se stalo relevantní tématem zejména poté, co plán Harrisové spustil hrůzu nikoliv pouze u Trumpa, ale též u představitelů amerického potravinářského průmyslu. A nejen u těch. Slova Harisové o „zákazu“ zdražování potravin zvedly ze židle dle deníku The New York Times dokonce i některé středolevicové ekonomy, kteří varovali, že by taková politika mohla napáchat více škod, nežli užitku.



Přestože pevná podoba plánu Harrisové na zastavení růstu cen zůstává nejasná, jejím ústředním bodem je výzva, aby Kongres přijal vůbec první federální zákaz zdražování v potravinářském a obchodním sektoru, která má do značné míry kopírovat návrh od demokratické senátorky Elizabeth Warrenové.

Politico píše, že se po uveřejnění tohoto plánu prezidentské kandidáty začaly u mnoha demokratů „žhavit dráty“, když jim začali volat nepříliš nadšení potravináři a lidé z amerického byznysu. A zatímco politička své voliče uklidňuje, že zastaví zdražování, zákonodárci z její strany uklidňují své kontakty tím, že jde jen o sliby, které stejně nikdy neprojdou a není se tak čeho bát.



Podle šesti demokratických zákonodárců a pěti demokratických asistentů, kterým byla poskytnuta od serveru Politico anonymita, aby mohli o této záležitosti otevřeně hovořit, nemá plán Harrisové v blízké době Kongresem šanci projít, a to ani v případě, že demokraté ve volbách vyhrají v Bílém domě i v Kongresu. Že plán „není životaschopný“, má dle zdrojů serveru v soukromích zaznívat často.



„Tvrdit mají, že jde spíše o taktiku, která má sloužit k šíření zpráv – o způsob, jak ukázat, že Harrisová chápe, že ceny potravin zůstávají pro mnoho Američanů ekonomickou zátěží, a jak přesměrovat hněv voličů kvůli inflaci na korporace, a to způsobem, nad kterým jásají zejména pokrokáři,“ zmiňuje Politico s tím, že Harrisová by u svých demokratů v Kongresu moha tvrdě narazit i v další části ekonomického programu, jakož má být jeho část týkající se vymáhání antimonopolních pravidel.

„Upřímně řečeno, stále nevím, jak by to fungovalo,“ řekl jeden ze zdrojů ze strany serveru Politico.



Signály „progresivnějšího programu“ tak dost možná zůstanou jen u signálů, jelikož mají podporu jen u menší části demokratů. Fungovat to však může na voliče. „Voliči hledají prezidentku, která sníží ceny a postaví se chamtivým korporacím a podvodníkům, kteří vědí něco o tom, jak ošidit pracující lidi o jejich těžce vydělané peníze,“ uvedl mluvčí kampaně Harrisové Charles Lutvak.



Americká Národní asociace obchodníků s potravinami, která zastupuje nezávislé supermarkety a podporuje snahy o zvýšení konkurence v tomto odvětví, tvrdí, že Harrisová akorát „hledá problémy“ a raději by se měla zaměřit na prosazování antimonopolních zákonů, které již platí.

Jeden z představitelů potravinářského průmyslu serveru Politico naznačil, že jde spíše o „sondování“ a nikoliv o seriózní politiku, jelikož si kampaň Harrisové například předem nevyžádala zpětnou vazbu od klíčových skupin potravinářského průmyslu. „Ale je to zjevná snaha odvrátit od její vlády vinu na inflaci,“ dodal s tím, že zákaz „nadměrného“ zdražování potravin může být manévr pro voliče.



Obavy u největších tahounů americké ekonomiky způsobují též další plány znějící od Harrisové. A zatímco The Economist přemítá, jaký vliv na Harrisovou mohl mít její otec Donald J. Harris – emeritní profesor ekonomie na Stanfordově univerzitě, jehož ekonomické zázemí je prosyceno marxistickou teorií, kvůli čemuž jej minulý měsíc Economist označil za „bojovného marxistického ekonoma“ – Financial Times podotýká, že se ekonomové po uveřejnění plánů Harrisové mají „škrábat na hlavě“.



Od chvíle, kdy prezident Joe Biden v červenci Harrisové „předal pochodeň“, se političtí analytici snaží dle plátku rozluštit, jak by vypadala administrativa s viceprezidentkou v čele a právě u ekonomických otázek zůstává nejasnost největší.

Většina americké veřejnosti má být přesvědčená, že padnout musí ekonomický směr nastavený Bidenem, a Harrisová se má dle Financial Times snažit voličům sdělit, že jim v tomto jejich přáním naslouchá.



Mezi novými opatřeními, které Harrisová představila, patří – kromě federálního zákazu zdražování v potravinářském sektoru – větší daňové úlevy pro rodiny a osoby, které si poprvé pořizují bydlení, zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob z 21 % na 28 % a návrh na osvobození spropitného od daně – což je bod přímo převzatý z programu Donalda Trumpa.



„Pokud jde o další ekonomické problémy, kterým země čelí, je mnohem neprůhlednější,“ podotýká však Financial Times a ptá se, jak se Harrisová staví například k průmyslové politice nebo k sankcím vůči Íránu či ke spolupráci s Čínou.

