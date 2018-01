Žalobce obdržel dokument o vydání Babiše a Faltýnka

Státní zástupce obdržel od policie vyrozumění Sněmovny o vydání premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu farmy Čapí hnízdo. Nyní vypracuje rozhodnutí o pokračování ve stíhání. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

O vydání obou poslanců rozhodla Sněmovna v pátek.

„Vyrozumění dorazilo k policii, která žádala o vydání. Vyšetřovatel ho dodal státnímu zástupci, který nyní vypracuje usnesení o pokračování v trestním stíhání,“ řekla Zenklová. Kdy bude rozhodnutí vypracováno, zatím není jasné.

Babiš s Faltýnkem obvinění důrazně odmítají, považují ho za vykonstruované a účelové. Vedle vrcholných představitelů vládnoucího hnutí policie obvinila dalších devět lidí. Patří k nim Babišova manželka Monika Babišová a jeho dvě dospělé děti z prvního manželství.

Poslanci vydali poprvé představitele hnutí ANO ke stíhání loni v září. O měsíc později byli obviněni, jejich stíhání bylo přerušeno po říjnových sněmovních volbách, kdy Babiš s Faltýnkem znovu získali poslanecké mandáty, a tedy i imunitu.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

