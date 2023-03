Zamlada jste zvonili klíči, teď se to obrací proti vám... Další noc ve sněmovně, další rozruch

reklama

V noci se toho ve sněmovních lavicích stalo hodně. Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, se začal dovolávat pomoci zvoleného prezidenta Petra Pavla. Téhož Petra Pavla, na němž nenechal před dvěma měsíci ve volební kampani nit suchou a hrozil, že nás Petr Pavel zatáhne do války.

„Uvidí se, jestli i nový prezident bude chtít být součástí té totality,“ uvedl šéf ANO. Navázal tak na svá slova pronesená ještě před příchodem noci, kde zdůrazňoval, že viděno jeho očima přichází nová totalita. Vládní většina prosadila přeskočení obecné rozpravy u diskuse o legislativě stanovující zpomalení růstu penzí. Pokud vládní většina uspěje, penze porostou dál, ale pomaleji.

Jenže aby se to povedlo, zákon musí být schválen do 22. března, kdy musí vláda vydat nařízení o valorizaci penzí. Pokud novela nestihne v tu dobu vyjít ve sbírce zákonů, což se podaří jen tehdy, pokud novela projde Senátem a rychle ji podepíše prezident republiky. A Babiš je odhodlán přemlouvat Pavla k tomu, aby podpis novely zákona maximálně zdržel. „Musíme ho ukecat,“ vyhlásil Babiš svůj další plán. „Kdyby si prezident vzal desátého 14 dní, tak my důchodci budeme slavit,“ dodal Babiš.

Od Babiš, ale i dalších opozičních poslanců ANO a SPD, padaly návrhy na přerušení jednání do 21. března. Žádný z těchto návrhů neuspěl. Poslanec ANO Martin Kukla žádal, aby bylo jednání sněmovny přerušeno alespoň na 12 hodin, aby se on i jeho kolegové mohli vyspat.

Zazněla i slova o tom, že i řidiči kamionů musí mít povinné přestávky, zatímco poslanci jednají už přes 60 hodin a i oni tedy mají nárok na přestávku. Vsuvku na téma řidičů kamionů však v jednu chvíli utnul ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který prohlásil, že přeje všem poslancům, aby se dostali v pořádku domů, až bude ukončeno projednávání novely zákona.

Poslanec ANO Marek Novák se vrátil až do listopadu 1989, kdy jemu samotnému bylo 13 let, a konstatoval, že sametová revoluce se začíná obracet proti důchodcům. „To, pro co jste v roce 1989 ještě jako aktivní mladí lidé zvonili klíči, se začíná obracet proti vám,“ uvedl.

Klub SPD v čele s Tomiem Okamurou žádal během noci o dvě přestávky na poradu klubu v celkové délce 60 minut.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová hnutí ANO se přidala k dlouhé řadě opozičních poslanců, kteří vládu obviňují, že se pětikoalice chystá okrást důchodce.

„Má ušetřit zhruba 20 miliard korun do státní kasy z peněz našich seniorů. To je teda musím říct majstrštyk. Myslím, že to jsou teda senioři velcí borci, když si tohle nechají líbit, protože to, že vláda dělá chyby nemůže dopadnout na naši nejzranitelnější skupinu, která si už není schopna poradit sama. Ona celý život pracovala, odváděla peníze na daních, aby plnila státní rozpočet a když došla řada na ně, tak nic. Milý seniore, nic, ty teď ještě zaplatíš dalších 20 miliard ze svých peněz a prosím ještě žij trochu déle, aby to státní kasu nikdy nebolelo, protože ty peníze jim musíš dát,“ pozastavila se nad návrhem Dostálová.

Psali jsme: Srazit valorizaci důchodů? Vláda zaspala. Jurečkův poradce si řekl své v ČT „Tato vláda se snaží postavit mladé proti důchodcům!“ Václav Krása udeřil Sněmovna rozhodla, že projedná spornou penzijní novelu zkráceně „Jsem v šoku! Co se to tady stalo?!“ Nacher posunul Sněmovnu k hlasování. Okamura ve varu

