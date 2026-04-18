Zamlčování problémů. Skála o uprchlících v Česku

18.04.2026 10:20 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Konflikt nad jadernou velmocí se nedá vyhrát,“ upozorňuje komunista Josef Skála. Varuje před riziky zatažení České republiky do války a zdůrazňuje nutnost hájení národních zájmů a neutrality. Levice se podle něj nachází v krizi, protože se nedokázala vymanit ze starých chyb a oslovit společnost skutečným programem. Měl by prý vzniknout široký politický blok, který by propojil různé proudy od levice až po „civilizovanou část pravice“.

Foto: Jane Frank
Popisek: Josef Skála

Rozhovor s Josefem Skálou (KSČM) přinesl kanál Zákony bohatství. Vysokoškolský pedagog a komunistický ideolog se vyjádřil k aktuální společenské situaci a k ožehavým tématům, od svobody projevu a migrace až po geopolitické konflikty a budoucnost levicové politiky v Česku. Diskuse se nevyhýbala ani otázkám spojeným s novou legislativou, která v lednu vstoupila v platnost a vyvolává mezi občany i právníky otazníky ohledně hranic veřejné debaty.

PhDr. Josef Skála, CSc.

  • KSČM
  • historik, publicista a editor revue Střípky ze světa
  • mimo zastupitelskou funkci
V úvodu se rozhovor zaměřil na to, jakým způsobem se současná mocenská struktura staví k odlišným názorům. Josef Skála v reakci na obavy z cenzury a nálepkování zdůraznil, že marxistický přístup, který zastává, se na rozdíl od jiných ideových proudů dokáže kriticky postavit k vlastním historickým selháním.

„My marxisté jsme jediní z vlivných ideových politických proudů, který se staví čelem i k tomu, co se naším jménem stát nemělo,“ prohlásil Skála, přičemž dodal, že toto nelze říci o liberálech či konzervativcích, kteří se tváří jako neomylní.

Debata se následně stočila k pojmu třídního boje, který bývá v médiích často démonizován. Skála upozornil, že tento konflikt není marxistickým vynálezem, ale objektivní realitou kapitalistické společnosti.

V rozhovoru použil citát investora Warrena Buffetta, aby demonstroval, že koncept „třídního boje“ není jen levicová rétorika, ale realita, kterou vnímají a využívají i vlivné osobnosti globálního byznysu.

Doslova citoval Buffetta takto: „Co říkáte třídní boj? Ne, to je třídní válka. My ji vedeme pořád a pořád v ní vyhráváme.“

Skála tím chtěl poukázat na to, že zatímco jsou lidé kritičtí k systému, jako marxisté, napadáni za to, že o třídním boji mluví, elity, ke kterým Buffett patří, tento pojem i tuto „válku“ podle něj používají naprosto bez zábran. Chtěl tak vyvrátit tvrzení, že třídní boj je jen levicovým konstruktem nebo že je jeho zmiňování nějaký zločin.

Nekontrolovaná migrace a ukrajinští uprchlíci

Výrazný prostor dostala problematika migrace. Skála odmítl šovinismus. „Já osobně volím takovou rovinu argumentace, že my marxisti absolutně nikdy jsme nebyli a nebudeme šovinisty. My prostě nikdy nemáme a priori záporný, natož pak nějaký štítivý a agresivní a tak dále vztah ke kterémukoli etniku, nikdy,“ zdůraznil host. 

Zároveň volal po pragmatickém přístupu státu. Kritizoval praxi zamlčování problémů, ať už jde o nekontrolovanou migraci v západní Evropě, nebo o specifickou situaci ukrajinských uprchlíků v Česku. Podle něj je nutné rozlišovat mezi těmi, kteří skutečně utíkají před válkou, a těmi, kteří využívají chaosu k vlastnímu obohacení.

„Pravda je vždycky konkrétní,“ uvedl Skála a zdůraznil, že stát má povinnost selektovat příchozí podle svých potřeb a národních zájmů, nikoli se snažit vytvářet nerealistický obraz naprosté bezproblémovosti.

Ujistil, že s šovinismem jeho slova nemají absolutně nic společného. „Já vůči Ukrajincům nemám nejmenší šovinistické animozity,“ ujistil komunista.

Dále se vyjádřil k roli Spojených států v konfliktech na Blízkém východě, zejména ve vztahu k Íránu. Vyslovil hlubokou obavu z toho, že se česká politika nechává vtáhnout do konfliktů, které nemají jasné vítězné řešení a které mohou ohrozit naši vlastní bezpečnost. V této souvislosti varoval před následky agresivní zahraniční politiky a zdůraznil nutnost návratu k neutralitě, připomněl odkaz Jana Masaryka či Edvarda Beneše.

„Ten konflikt se nedá nad jadernou velmocí na jejich hranicích a na jejím území vyhrát,“ varoval host.

Levice nemá program, musí se spojit

Závěr debaty patřil budoucnosti české levice, jejíž stav Skála hodnotí jako kritický. Levicové strany se podle něj nacházejí v hluboké krizi, protože se nedokázaly vymanit ze starých chyb a oslovit společnost skutečným programem. Navrhl vznik širokého politického bloku, který by propojil různé proudy od levice až po civilizovanou část pravice a který by dokázal hájit národní zájmy proti vlivu cizího kapitálu a zahraničních mocenských zájmů.

„Levice se sama v tom zoufalém stavu, do kterého se propadla, nedostane do parlamentu, jedině s oporou v tom širokém bloku,“ vysvětlil svůj pohled.

Vyzval k otevřenosti a dalšímu dialogu, přičemž ocenil možnost mluvit přímo k divákům a reagovat na jejich kritické otázky. Uvedl, že má přátelské vztahy s představiteli spolku Svatopluk, například s Petrem Drulákem, ale upozornil, že tento spolek není samospásný a levice si musí udržet vlastní integritu a nezávislost. I když spolek Svatopluk a další iniciativy považuje za zajímavé a inspirativní, trvá na tom, že skutečná cesta ke změně vyžaduje odvahu k pojmenování problémů pod povrchem stávajícího systému a ochotu k vytrvalé, kritické práci.

