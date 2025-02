Zaorálek: Ministerstvo obrany v rozkladu. Černochová tam nikdy neměla přijít

Ministerstvo obrany je v rozkladu. Tvrdí to bývalý šéf české diplomacie a místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek. Podle jeho slov ministryně obrany Černochová ve skutečnosti resort vůbec neřídí a šéf generálního štábu Řehka za jejími zády tajně a mimo pravidla dopravuje drony na Ukrajinu. O rozkladu dle jeho slov svědčí i veřejné prohlášení generála Řehky o možném návratu povinné vojenské služby. O tom mají totiž rozhodovat politici, a nikoliv vojáci. Zaorálek to píše ve svém článku pro ParlamentníListy.cz.

Vztahy mezi ministryní obrany Janou Černochovou z ODS a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou jsou dlouhodobě napjaté. Opakovaně tyto dvě osobnosti již „usmiřoval“ jak premiér Fiala, tak prezident Pavel.

Vedení armády dlouhodobě čelí kritice za příliš časté vystupování v médiích s tím, že to není jejich role. Do debaty se nyní vkládá bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, podle jehož názoru by Jana Černochová měla z čela resortu odejít, respektive neměla do vedení obrany nikdy přijít.

Celý článek bývalého ministra zahraničních věcí a prvního místopředsedy Sociální demokracie zde:

Lubomír Zaorálek: Řehka hlásá návrat k povinné vojenské službě!

Od kdy v této zemi armáda rozhoduje o účelu, typu armády a její velikosti? Zřejmě od té doby, co paní Černochová řekla, že kupujeme stíhačku F-35, prostě proto, že to vojáci chtějí. Ve vysílání ČT nám nyní generál Řehka sdělil, že potřebujeme dalších 14 tisíc vojáků, což je údajně v současné situaci nerealistické a nedosažitelné. A měli bychom proto uvažovat o nějaké formě prezenční vojenské služby.

Vůbec nevysvětlil, jak k tomu číslu přišel a proč má dojít k zásadním změnám struktury naší armády. A proč padá všechno, co ještě nedávno vyhlašoval na velitelských shromážděních? To, že armáda nezvládá nábor nových vojáků a neplní nic z toho, co si naplánovala, to vidíme všichni. Pan Řehka zřejmě ale vůbec neví, že rozhodnutí o účelu, typu a velikosti armády je svrchovaně politické rozhodnutí a patří politikům této země, rozhodně ne jemu.

Nejasné a zmatené vystoupení generála Řehky v ČT jen znovu dokumentuje rozklad na Ministerstvu obrany. Všichni vidí, že na Ministerstvu obrany vznikla bariéra a zeď mezi civilní a vojenskou složkou, které spolu nekomunikují, a každá si na své straně dělá, co chce a prohlašuje, co chce.

Paní ministryně na ministerstvu nic neřídí. Pan Řehka si soukromě posílá drony včetně vojáků na Ukrajinu a paní ministryně se to dozvídá z médií. Zákony se už příliš nedodržují, protože jsme přece v mimořádné situaci. Odpovědnost za tento chaos na obraně nese premiér a prezident.

Prezident Petr Pavel ve svém nedělním vystoupení bohužel mátl veřejnost, když tvrdil, že paní ministryni v ničem nebrání, a že je v její pravomoci odvolat ředitele ředitelství speciálních sil generála Hofírka. Ve skutečnosti by se tím nic nevyřešilo, protože generál Hofírek pouze plní rozkazy generála Řehky. A na náčelníka generálního štábu paní ministryně svými kompetencemi nedosáhne.

Zakopaný pes je v ministryni, která nikdy neměla přijít na toto ministerstvo a v alibismu premiéra a prezidenta, kteří nechápou svou odpovědnost a roli. To si oba myslí, že si můžeme v dnešní době dovolit takový chaos v armádě?

