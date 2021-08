Zásah. Bum ho. Petr Fiala jen zíral a jeho neštěstí se šíří dál

Když se v neděli střetli ministryně financí Alena Schillerová a předseda ODS Petr Fiala, byla ministryně tvrdá. Když jí Fiala vyčítal, že vláda může za 30 tisíc mrtvých, namítla, že zrovna tak tedy může za 1,5 milionu vyléčených a za všechny očkované. A opřela se do opozice, která prý vládě Andreje Babiše okopávala kotníky tak, jak nikde jinde v Evropě. „Já si troufnu říct, a teď budu tvrdá, troufnu si říct, že těch mrtvých by bylo ještě více, kdybychom na vás dali,“ vmetla Fialovi, který se při jejích slovech netvářil zrovna nadšeně. Vystřižené video začalo obíhat sociálními sítěmi.

reklama

Anketa Kdo zatím předvedl nejlepší volební kampaň? ANO 30% SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 0% Piráti + STAN 0% SPD 60% KSČM 4% ČSSD 2% Trikolora Svobodní Soukromníci 2% Přísaha 2% hlasovalo: 350 lidí Partii TV Prima se hned na začátku řešil čin spolku Milion chvilek pro demokracii, který v Průhonicích na zem nasprejoval kříže jako symbol mrtvých kvůli covidu, za jejichž smrt dle spolku může vláda. Ministryně financí uvedla, že premiér měl řádně ohlášený zábor, ale pak mu aktivisté na místě nasprejovali kříže a nebylo možné akci přesunout jinam. A pak mu mediálně vyčítali, že se akce na křížích koná. Vytkla opozici, že se k tomuto vyčítání přidala. Do slušné kampaně to prý nepatří.

Podle Schillerové vláda postupovala jak nejlépe mohla a prý se žádná další vláda v EU nesetkala s takovým odporem jako právě vláda Andreje Babiše. Řekla, že zmařených životů je jí líto, ale na obranu vlády uvedla, že je zde již 1,5 milionu vyléčených a přibližně 50 % populace má dokončené očkování.

Na to Petr Fiala reagoval, že každá kampaň prozrazuje úroveň vkusu strany, která ji dělá. „Mně bylo smutno, když jsem viděl ty záběry pana premiéra, jak tam s úsměvem rozdává zmrzlinu a šlape tam po těch křížích, které tam lidi udělali. Myslím, že se nevylíže zmrzlinou z těch 30 tisíc obětí, což je fakt tragické číslo a jsme jedni z nejhorších v Evropě a ve světě a věřte mi, že já z toho žádnou opoziční radost nemám,“ sdělil oběma ženám i divákům. A když se Tománková zeptala, co by tedy dělal, odpověděl: „Já bych po křížích nešlapal, ať je namaloval kdokoliv.“ Nicméně odsoudil útoky vajíčky, které označil za nepřijatelné.

Na slova ministryně namítl, že v klíčových věcech opozice (alespoň ta, kterou zastupuje) vládu podporovala a přicházeli s řešeními, které vláda převzala. Za chaos a výměny ministrů podle něho nemůže ani opozice, ani občané, ani zdravotníci. „To je prostě vina vlády,“ shrnul s tím, že čísla mluví sama za sebe a vzpomínal na to, jak byla opatření zaváděna, na personální politiku i na „laxnost“ při zavádění opatření. Ale důležité prý je, abychom se z toho dokázali poučit. „Ta minulost, těch 30 tisíc mrtvých, to je prostě jasné, takovou bilanci na počet obyvatel mají snad tři státy na světě,“ zkritizoval vládu.

S tím, co Fiala říkal, Alena Schillerová nebyla vůbec spokojena. Začala tím, že prohlásila, že první vlna covidu byla zvládnuta dobře. „Bylo to možná i díky tomu, že vy jste v té době byli tak v šoku, že jste prostě neříkali nic,“ rýpla si do opozice. Ovšem po první vlně se začala opozice ozývat a ministryně připomenula účast politiků SPOLU na oslavě na Karlově mostu. „Nebudu tady opakovat, jak jste vyzývali proti nošení roušek. Dokonce i vy jste to zpochybňoval,“ vmetla Fialovi do tváře.

„Troufnu si říct, a budu teď velmi tvrdá, když vy říkáte, že vláda může za 30 tisíc mrtvých, a já velmi lituji každého lidského života, je mi to velmi líto, tak zrovna tak můžeme za ten 1,5 milionu vyléčených. Zrovna tak můžeme za ten pokrok ve vakcinaci. Zrovna tak můžeme za tyto věci. Vy jste neudělali nic, abyste nám pomohli,“ opřela se Schillerová do Fialy s brýlemi v rukou. Podle ní opozice bezprecedentním způsobem okopávala vládě kotníky.

Fotogalerie: - Vajíčkový útok na Babiše

Jako ukázku příkladné spolupráce dala situaci po tornádu, kdy spolu s premiérem dorazila na místo a setkala se s hejtmanem Janem Grolichem. „Řekla jsem mu, nebudeme tady dělat politiku. Jedeme pomoci těm lidem. A od té doby spolupracujeme, nepotřebujeme to prezentovat v médiích, prostě jsme spolu on-line. A když on přišel na vládu a řekl, že chce prodloužit stav nebezpečí, nikdo z nás neřekl ani popel. Jednomyslně jsme hlasovali. Vy jste nám neustále okopávali kotníky, neustále. Já si troufnu říct a teď budu tvrdá, troufnu si říct, že těch mrtvých by bylo ještě více, kdybychom na vás dali,“ řekla předsedovi ODS.

Fotogalerie: - Praha rozkopaná

Fiala namítl, že v první vlně určitě nemlčeli a řada ekonomických opatření, která byla přijata, byla jejich. „My jsme také upozorňovali, že je potřeba se připravit na druhou vlnu, to se dá také dohledat. To vláda vůbec neudělala. Všichni víme, jak to dopadlo a k čemu to vedlo. Tím, že tady paní ministryně bude lhát, tak se nevyviní z toho, že těch 30 tisíc mrtvých tady je. Ani z toho, že v očkování, v proočkovanosti populace jsme na 24. místě v Evropě. To není moc lichotivé,“ soudil Petr Fiala a ještě dodal, že vláda slíbila propagační kampaň na očkování a nic z toho se nestalo. „Takže z toho neviňte opozici,“ vzkázal Schillerové a opět doporučil, aby se vláda poučila a investovala do sekvenování a trasování. „Že se tu budou dělat věci, které se loni nedělaly vinou vaší vlády,“ trefoval se opět. Připomenul, že opozice spolupracovala, co se týče ekonomické podpory i schvalování pandemického zákona. A žádné výmysly prý nezamaskují to, že vláda situaci nezvládla, i když v klíčových otázkách podporu opozice měla.

Schillerová namítla, že zdaleka ne všichni z opozice okopávali kotníky a vyzvedla šéfa Senátu Vystrčila či hejtmana Kubu. „A vy máte velký vliv, vaši různí poslanci, europoslanci, v europarlamentu, mohli jste pro nás udělat víc,“ řekla s tím, že si váží těch, kdo podali pomocnou ruku.

Psali jsme: Schillerová by rozuměla tomu, pokud by o BIS rozhodla nová vláda Spisovatel Neff natvrdo: Hlavní viník je Babiš Hampl udeřil: Připusťme, že ve Vrběticích operovali ruští agenti. BIS nikoho nezatkla, nemá důkazy... To je dobrá práce Koudelky, Fialo?! A to myslíš vážně? Kalousek zatlačil na „ministra financí“ PirSTAN. Toto vypadlo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.