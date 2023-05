Zase trik. Přijmeme, budou nalejvat děti. A Pavel? Neví, co to je. Macinka neúprosně

Pokud vyslyšíme výzvu prezidenta Petra Pavla a podepíšeme istanbulskou úmluvu Rady Evropy o „prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“, problematiku násilí to podle předsedy Motoristů sobě Petra Macinky nevyřeší. „Bude to rejdiště neziskovek,“ předpovídá, že pak budou jezdit po školách „a nafukovat dětem hlavu“ tisíce neziskovkářů „genderismem“. V rozhovoru pro XTV.cz Macinka pojal podezření, že Pavel „neví, o čem je řeč“.

„Myslím, že náš aktivismus je stejně extrémní, jako bylo v minulosti považováno podepsání Charty 77. Vždy záleží na kontextu. Tenkrát šli do lochu za jejich aktivismus. My počítáme s tím, že to bude mít následky. Postavíme se k tomu čelem. Když nám za to chtějí dát pokutu, tak klidně. Jsme v situaci, kdy vědci říkají, že nám zbývá pár let, kdy můžeme ještě něco dělat, než se spustí klimatické procesy, které už pak budou nezvratné. Kvůli tomu jsme v ulicích,“ uvedl Springorum v pořadu 360° na CNN Prima NEWS, načež Macinka uvedl, že je z takového přirovnání šokován.



„Extremista tady uráží lidi, kteří za komunismu a totality podepisovali Chartu 77. Zírám, když se tady vyvyšuje a uráží. Nežijeme v totalitě, není tady žádná klimatická nouze, kvůli které bychom za rok uhořeli,“ vmetl předseda strany Motoristé sobě aktivistovi, který stojí za blokací dopravy nejen v Praze.

Macinka poukázal, že je Springorum původem z Německa a u nás je „imigrantem, který nám chce měnit svět“. „Je to terorista,“ měl jasno Macinka o aktivistovi, který podle něj na blokování dopravy „hodně vydělává“.

„Stanjurova sebevražda.“



Následně Macinka komentoval i vyjádření exministra financí Kalouska, v němž aktuálnímu šéfovi státní kasy Zbyňku Stanjurovi za zmatky kolem nových sazeb DPH navrhl, ať popraví svou mluvčí anebo se „zastřelí sám“.

Je mi líto, ale po tomto vyjádření má ministr financí ČR @Zbynek_Stanjura pouze dvě možnosti:

1. Rituálně popravit svou tiskovou mluvčí.

2. Zastřelit se sám.

Na možnost č.3, že jsou jeho voliči úplní idioti, kteří budou toto stanovisko akceptovat, bych se příliš nespoléhal. pic.twitter.com/zIj7XS5DhP — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) May 19, 2023

Že navrhuje sebevraždu věřící člověk, Macinka glosoval s tím, že „u katolíků se to sem tam snese“. „A hlavně je to bývalý lidovec,“ poukázal. A připojil, že má-li být předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dítětem Kalouska, pak chápe, proč se Kalousek „na fotkách tak ksichtí“. „Protože to je dítě nechtěné,“ zaznělo.

Kalousek podle jeho mínění současnou šéfku jeho strany „nesnáší“, i proto aktuálně často kritizuje vládu. O Stanjuru obavy nemá. „Já myslím, že Stanjura je věčný,“ pravil Macinka.

Autentičtí Piráti



U tématu napětí uvnitř Pirátské strany, jež vypuklo kvůli tomu, že se vedoucí meziresortního týmu řešícího návykové chování a členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jana Michailidu zúčastnila akce Dny antikapitalismu 2023, Macinka poukázal, že na něj Michailidu působí mnohem autentičtěji než pirátský předseda Ivan Bartoš.



„Četl jsem, že Piráti hlasují o odvolání, vyhození Janky Michailidu z vedení Pirátské strany; jak jsou ve vládě, tak nakazí každého pirátstvím, ale zároveň přejímají do své genetické výbavy některé neblahé aspekty ostatních stran. A tady je to vyloženě papaláštví… Bartoš Michailidu nenávidí – vzpomeňme, že byla jeho protikandidátkou. Oproti němu však je Michailidu autentická Pirátka. Piráti jsou radikální levicová strana, téměř na hraně anarchismu,“ komentoval Macinka.



„Ten Bartoš říká: ‚Ježiši, drž hubu! Proč to prozrazuješ, že jsme vlastně marxisti. To se teď nehodí říkat. Vždyť jsme s tou odéeskou,“ připojil. Michailidu je podle něj „osinou v Bartošově pozadí“ a pouze se čekalo na výrok, aby bylo možné političku ze strany vyhodit.

„Vyhodí ji a Bartoš bude hrát, že Piráti nejsou digitální komunisté,“ předpovídá šéf Motoristů sobě, jak celá kauza skončí.



Pavel neví, o čem je řeč



Výzva prezidenta Petra Pavla, aby Česko ratifikovalo istanbulskou úmluvu Rady Evropy, následně u Macinky vzbudila pochybnosti o tom, že Úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí prezident četl.



„Myslíte, že ví, co to je? Myslím, že něco tak brutálního, co by mohlo proměnit společnost, jako je istanbulská úmluva, to by bylo možná i dost na leninský kroužek… Ale úplně bych asi pana prezidenta nepodezříval, že ví, o čem je řeč,“ myslí si.



Pavel podle něj z názvu úmluvy usuzuje, že se jedná o prostředek, který zamezí násilí na ženách, a chce tedy text istanbulské úmluvy ratifikovat. Podle Macinky je však název dokumentu jen klasický zelený trik.



„Když chcete komunismus přebarvit na to, aby byl přijatelný, uděláte z vnitřku melounu ten zelený hezký. Takže venku zelený, uvnitř rudý… Je to úmluva, která se tváří, že má ženy chránit proti násilí, ale ve skutečnosti to zavádí pojmy genderismu do právního prostředí. Jsou tam pojmy jako: genderová identita, genderově podmíněné násilí na ženách, genderová citlivost, genderová role. Není to vůbec o násilí. Je to o genderu,“ přiblížil politik, podle něhož jde o „feministickou záležitost“.

Pokud vyslyšíme názor našeho prezidenta a úmluvu přijmeme, pak se podle Petra Macinky zaplavíme genderovou legislativou. „To bude rejdiště neziskovek… Budeme dělat dotační podporu, nalejvat to dětem do hlav… Tisíce neziskovkářů typu toho blbečka, který byl se mnou v televizi, budou jezdit po školách a nafukovat dětem hlavu. S násilím to samozřejmě nepohne. S tím to nemá nic společného,“ predikuje předseda Motoristů sobě Petr Macinka.



Pavel naproti tomu nedávno prohlásil, že „nevidí jediný skutečný důvod“, proč bychom úmluvu neměli ratifikovat. „Jsme jedním z posledních států Evropy, který se k istanbulské úmluvě nezavázal,“ poznačil podle České televize.

