Zastřelený důchodce při razii FBI. Důvodem facebookové výhrůžky Bidenovi

Americká federální policie FBI tuto středu v brzkých ranních hodinách při domovní prohlídce zastřelila tělesně postiženého seniora podporujícího Donalda Trumpa v městě Provo ve státě Utah. 75letý veterán letectva a truhlář v důchodu Craig Robertson, který podle svých sousedů chodil o berli, se dostal do hledáčku bezpečnostních sborů poté, co měl prostřednictvím sociální sítě Facebook činit výhrůžky na adresu prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové.

„Slyšel jsem, že Biden přijede do Utahu. Vyhrabávám svůj starý oblek Ghille a čistím prach z odstřelovací pušky M24,“ napsal údajně Robertson na svůj facebookový profil v souvislosti s plánovanou návštěvou Joea Bidena v Utahu. „Nastal čas na jeden nebo dva prezidentské atentáty,“ přidal prý Robertson v září 2022 na Facebooku s dodatkem „Nejdřív Joe, pak Kamala!!!“ Mnozí, kdo jej znali, si ovšem kladou otázku, zdali by byl 75letý Robertson vůbec ochoten či schopen své výhrůžky zrealizovat, a tudíž panují pochybnosti i o přiměřenosti policejního zásahu, který vedl k jeho smrti.

„Byl to boomer a byl velmi politický a někdy říkal nevybíravé vtipy... ale nic, co by naznačovalo, že by představoval hrozbu,“ uvedl člen tamní komunity Travis Lee Clark, jenž Robertsona znal ze společné práce, kterou spolu odváděli pro místní kostel. Robertson měl podle něj doma přibližně 20 střelných zbraní, což ale prý nebylo pro danou oblast nic neobvyklého. Připomenul zároveň, že pětasedmdesátiletý Robertson měl „křehké zdraví“. Podle ostatních sousedů chodil o berli. „Není možné, že by jel odsud do Salt Lake City, připravil si pušku a vystřelil na prezidenta – stoprocentně ne,“ nechal se slyšet Robertsonův soused Andrew Maunder.

Mnozí komentátoři na sociálních sítích označují zátah FBI, při němž byl Craig Robertson zastřelen, za politický atentát. Někteří dokonce přirovnávají americkou federální policii k represivním složkám Hitlerova nacistického režimu. „FBI právě provedla razii v domě člověka, který na sociálních sítích zveřejnil komentáře namířené proti Joeu Bidenovi. Když FBI vtrhla do domu tohoto muže, zastřelila ho. #Gestapo,“ tweetovala novinářka Laura Loomer.

The FBI just raided the home of someone who posted anti-Joe Biden comments on social media. When the FBI raided the man’s home, they shot him to death. #Gestapo https://t.co/Ykq3Pmw8xm — Laura Loomer (@LauraLoomer) August 9, 2023

„Pětasedmdesátiletý muž, který k chůzi potřeboval hůl, byl vybrán FBI k likvidaci. Všimněte si, že žádná ze skutečných výhrůžek smrtí Trumpovi k této reakci nevedla. Čekají nás temné časy,“ obává se aktivista a spisovatel Mike Cernovich.

75 year old man who needed a cane to walk was selected for extermination by the FBI. Notice that none of the actual death threats against Trump led to this response. Dark times ahead. Read the book - “ordinary men”! https://t.co/jrLeM4TOoN — Cernovich (@Cernovich) August 9, 2023

Komentátoři si dále všímají, že pravidelným násilným výhrůžkám smrtí čelil rovněž bývalý prezident Donald Trump. Tyto výhrůžky přitom mnohdy směřovaly od různých světoznámých celebrit a nikdy nevedly k takovým následkům jako v případě tělesně postiženého důchodce z Utahu, kterého zastřelila FBI v souvislosti s jeho facebookovými příspěvky o Bidenovi.

Například kontroverzní americká zpěvačka Madonna v lednu roku 2017 na protitrumpovské demonstraci ve Washington DC prohlásila: „Hodně jsem přemýšlela o tom, že vyhodím Bílý dům do povětří.“ O tom, že by chtěl spáchat atentát na Trumpa, vtipkoval mimo jiné také hollywoodský herec Johny Depp, když se v roce 2017 nechal slyšet, že „je možná na čase“, aby někdo z jeho profese opět zavraždil úřadujícího prezidenta a navázal tím na vraždu Abrahama Lincolna v roce 1865, kterou měl na svědomí herec John Wilkes Booth.

Americká komička Kathy Griffin pro změnu pózovala s napodobeninou Trumpovy useknuté zkrvavené hlavy.

Jak upozorňují komentátoři na sociální síti X, žádná z výše uvedených celebrit nebyla podrobena razii FBI, natož střelbě federálních policistů tak, jako 75letý tělesně postižený důchodce z Utahu.

