Zástupci sportovních organizací pálí do Valachové. Ta kontruje: Hledáte viníka, podívejte se do zrcadla

Mezi zástupci České unie sportu a exministryní školství Kateřinou Valachovou to pořádně jiskří. ČSÚ žádá po bývalé člence vlády omluvu za kroky na ministerstvu. Prý velmi poškodila český sport. Politička to považuje za absurdní. O střetu mezi zástupci sportu a Valachovou informuje ČTK.

„Já si myslím, že ta dáma způsobila totální apokalypsu v českém sportu. Zničila to, co vznikalo spontánně v konsenzu sportovního prostředí,“ poznamenal na adresu Valachové předseda tenisového svazu Ivo Kaderka. Obratem exministryni vyzval, aby se k tomu postavila čelem a z problémů, které údajně způsobila českému sportu, vyvodila politickou odpovědnost. Valachová to však odmítla. „Je to absurdní, já se nesnažila ovlivňovat dotace,“ napsala ČTK Valachová, která je nyní poslankyní za ČSSD.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nemalé finanční problémy dolehly na některé sportovní organizace poté, co policie zasahovala i na Ministerstvu školství, právě v době úřadování Valachové, a zadržela tehdejší ministerskou náměstkyni pro sport Simonu Kratochvílovou a předsedu fotbalové asociace Miroslava Peltu. Valachová poté rozhodla o pozastavení vyplácení celé řady dotací ve sportu, což podle šéfa České unie sportu Miroslava Jansty přivedlo mnoho sportovců do problémů. Později byl v kauze obviněn i Jansta.

Valachová má za to, že některým lidem ze sportovní branže vyhovovalo do jisté míry neprůhledné prostředí, ve kterém se rozdělovaly dotace určené na sport. Dáma se prý jen snažila zprůhlednit rozdělování dotací. „Takže můj vzkaz je: Když hledáte viníka, tak se podívejte do zrcadla,“ dodala Valachová.

Místopředseda ČUS Marek Hájek však s exministryní zásadně nesouhlasí. I on má za to, že by z dění na ministerstvu měla vyvodit osobní důsledky.

Psali jsme: Valachová (ČSSD): Účast ve vládě není všechno Velký přešlap Kateřiny Valachové? Do Sněmovny poslala zákon, který by mohl sebrat peníze některým učitelům Ty děti nic nevědí! Ringo Čech se předvedl u Soukupa Valachová navrhuje snížení příplatků pro učitele. Pedagogická komora se od novely distancuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp