Zatracení Rusáci. Šok po prolomení přehrady Kachovka

Přehrada Kachovka vyletěla do povětří. Ke zničení hráze u elektrárny se nehlásí ani Rusko, ani Ukrajina, ale obě strany tvrdí, že přehradu vyhodila do povětří druhá strana.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kvůli zničení přehrady označil Rusy za teroristy.

„Ruští teroristé. Zničení hráze vodní elektrárny Kachovka jen potvrzuje celému světu, že musí být vyhnáni ze všech koutů ukrajinské země. Neměl by jim zůstat ani jeden metr, protože každý metr využívají k teroru. Bezpečnost vrátí pouze vítězství Ukrajiny. A toto vítězství přijde. Teroristé nebudou schopni zastavit Ukrajinu vodou, raketami ani ničím jiným. Všechny služby fungují. Svolal jsem Radu národní bezpečnosti a obrany. Šířte prosím pouze oficiální a ověřené informace,“ požádal Zelenskyj všechny na twitteru.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It's only…