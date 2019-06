Zavaří Klaus ml. Babišovi? Miroslav Macek promluvil

„Bude zajímavé sledovat, který eurohujer ho nakonec nahradí,“ zhodnotil komentátor Macek a připomněl slova Terezy Spencerové z rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, kde na otázku, zda se stydí za Babiše, odpovídá, že jej nevolila, a nejspíš ani volit nebude. „Ale zrovna včera ta samá EU už začala vypisovat mastnou pokutu pro Itálii kvůli rozpočtovým pravidlům, vyzvala britského Farage, aby vysvětlil jakési dary – půl miliardy liber – mezitím dál stíhá Poláky, atakuje Maďarsko, trapně mlčí k sestřelení rakouské vlády s pomocí naaranžované pasti, z čehož vyplývá, že akceptuje i podrazy a švindly…“ dodala Spencerová.

Chtěla tím především říct, že zatímco tady u nás se všemi silami kolem premiéra vytváří dojem blížící se „velké české babišovské apokalypsy“, stačí se na vše podívat s trochu větším nadhledem. „Uvidíte, že EU práská bičem na všechny strany a stává se to každodenní bruselskou normou vůči nepohodlným. A davy nepohodlných přitom houstnou, zatímco těch ‚pohodlných‘ ubývá,“ zdůraznila v rozhovoru.

Václav Klaus mladší má podle Macka skvělou příležitost sebrat Babišovi se svojí novou stranou spoustu hlasů. Babiš totiž ve Sněmovně prohlásil, že „chceme znovu motyle“. Stačí prý, když bude chtít vedle motýlů též „znovu mury“. Na to by se Babišovi voliči mohli chytit…

Zároveň Macek ve své glose zmiňuje, že jeden z čtenářů jej zase upozornil, že server Novinky.cz informoval: „Inspektoři sdělili, že nařízení EU z roku 2008 praví, že koncovkou -ice smějí být označeny pouze destiláty z ovoce jako meruňkovice, slivovice. A protože mandle jsou pecky, které pro jejich složení destilovat nelze, není možné podle téhož nařízení označit prodávaný nápoj mandlovicí.“

„Protože lze jen obtížně předpokládat, že znalost koncovek českých substantiv včetně koncovky -ice patří do vzdělanostního vybavení řadového eurounijního úředníka, musíme mít za to, že autorem onoho idiotského zákazu v dané podobě je nějaký v Bruseli za velmi slušné peníze působící úředník český,“ dodává Macek, podle kterého se jistě neprojevil jen v souvislosti s mandlovicí. „Idiocie je vlastní bruselským úředníkům in general a těm tam působícím českým in particular. Protože ti způsobují problémy svým vlastním krajanům,“ dodal na závěr komentátor.

