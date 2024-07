Závětrný Pepa, šváb v hlavě. Holec rozebral vládní výsadek do Bruselu

Vláda pětikoalice rozhodla, že kandidátem na eurokomisaře bude dosavadní ministr průmyslu a obchodu za STAN Jozef Síkela. Holec ho na svém streamu označil za „závětrného Pepu“, který je z Holcova pohledu sice špatným ministrem, „ale z toho tristního výběru je Jozef Síkela vlastně nejmenší zlo“. S Danuší Nerudovou to podle publicisty mohlo být mnohem horší. „Možná se od ní dozvíme i to, jak si ráno došla na WC,“ hrozil se Holec. A nové české europoslankyni přidělil přezdívku „blbuše“.

Ale jedna věc ho zarazila. To když Síkela měl říct, že v Bruselu zkusí zabodovat s odporem proti ruskému vpádu na Ukrajinu.

„Tomuhle se říká šváb hlavě. Chceme ekonomické nebo energetické portfolio a on chce proboha zaujmout odporem proti ruské válce. … Toho je v Bruselu tolik, že kdyby byl skutečný, tak už je Putin někde na Marsu,“ vyjádřil své mínění Petr Holec. „Ale já to chápu, když jste ve Strakovce, tak prostě tohleto vám vleze do hlavy. Odpor proti válce,“ dodal.

A hned pokračoval.

Vrátil se do časů, kdy byla v důsledku ruské agrese velmi napjatá energetická situace v EU. Tehdy Síkela sliboval, že kdyby bylo zle, Německo by se mohlo o část svého plynu rozdělit. Současná realita však spíš ukázala, že Německo pozdrží český plyn, pokud ho má málo. „Takhle nám odpověděli naši přátelé z Německa. … Trhněte si nohou, situace se změnila,“ pousmál se Holec.

„Já bych řekl, že naše politika momentálně zažívá personální i politický peklo,“ shrnul v jednu chvíli svůj pohled.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani situace v USA, kde se demokratický prezident Joe Biden rozhodl stáhnout z prezidentského klání. K odstoupení ze závodu byl Biden podle Holce donucen Barackem Obamou a dalšími demokraty. „V podstatě to byl palácový převrat,“ nechal se slyšet komentátor.

Američané se navíc podle Holce zachovají v krizových momentech jako Němci a budou v prvé řadě hledět na dvé vlastní zájmy.

A nepochybuje o to, že pro Česko bude lepší v Bílém domě Trump víc, než američtí demokraté se svým socialismem, protože přesně to teď podle Holce prosazuje Joe Biden i Kamala Harrisová.

Pokud jde o válku na Ukrajině, Holec přidal ještě jeden postřeh. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se podle Holce chová drze, když i dovolil zastavit tok ruské ropy od společnosti Lukoil na Slovensko a do Maďarska. Podle Holce možná doufá, že ho za to EU ještě pochválí.

Ale už i Zelenskyj připustil, že lze jednat s Ruskem a dospět k míru. „Už i Zelenskyj je ruský šváb,“ poznamenal Holec. A jedním dechem dodal, že Ukrajina ani přes masivní podporu západu nedokázala uspět. Takže pokud nám budou Fialovci říkat, že jsme ruští švábi, tak jim pojďme říkat, že oni jsou vrazi,“ doporučil Holec.

Podle Holce ale můžeme počítat s tím, že vláda Petra Fialy Ukrajině pomůže ze všech sil. Když si někdo v Česku dovolí kabinet kritizovat, je označen za „kolaboranta“.

Poté věnoval pozornost předsedkyni sněmovny Markétě Pekarové Adamové z TOP 09. Ta se podle komentátora upoutala od voličů a už si může pomáhat jen jako „pijavice ODS“. A teď chce zdanit tiché víno, které jako jedno z mála alkoholických nápojů není výrazněji daněno.

O bídě TOP 09 podle Holce svědčí i to, že za tuto stranu bude do Senátu kandidovat slavný český brankář Dominik „Dominátor“ Hašek, jehož Holec označil za „bezmozka“. „To je asi těma pukama, co dostal do hlavy,“ poznamenal.

A poslední ranou může pro Pekarovou Adamovou být, pokud Miroslav Kalousek založí novou politickou stranu.

K dovršení všeho zlého se z Holcova pohledu rozhodla pětikoalice rozbourat systém voleb zavedením volby korespondenční.

Než se rozloučil s diváky, ještě se pustil do Pirátů za to, jak to v Česku dělají s digitalizací. „Když jsem to viděl, vystoupaly mi slzy do očí. Takhle to dopadá, když na něco pustíme Piráty,“ kroutil hlavou Holec. „Piráti popřeli sami sebe. Čtyři poslanci a tři ministři. Jsou z nich prostě nejhorší pijavice. Pirátů je asi 1200 a čtvrtina z nich žije z eráru,“ nešetřil kritikou Holec. „To jsou v podstatě lidé, kteří se bojí soukromého trhu. A nikdy do soukromé sféry makat nepůjdou,“ pokračoval ve slovní kanonádě. „Jsou to vyžírkové. Nic jiného. A ještě neschopní vyžírkové. … Jsou to tlustý a levý pijavice, nic víc.“