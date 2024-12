Zavírá se tu za názory, chrlil Okamura ve studiu do kamer

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v rámci debaty k sněmovním obstrukcím připomněl některé nesplněné sliby Fialovy vlády: „Předsedové vládních stran před volbami explicitně, dokonce na volebních mítincích slibovali, že nebudou zvyšovat daně, ani o zhoršování důchodu nepadlo ani slovo. Po volbách se ukázalo, že obelhali své voliče,“ hájil Okamura obstrukce, že je to „prací opozice“.

Hovořil o totalitních tendencích současné vlády. „Ostatně už to probíhá, za Fialovy vlády se tu zavírá za názory,“ podotkl Okamura, a že by byl nerad, kdyby zde platil jen hlas jedné strany.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zmínil konkrétní příklad, kdy byl člověk perzekvován za názor. „Já jsem naštěstí v Poslanecké sněmovně, tak si na mě až tak nedovolí, ale to, že se tady zavírá za názory a že se dávají pokuty za názory, to vidíme na příkladech z poslední doby. Můžeme jmenovat jména, a to je opravdu špatně, každý si to může dohledat. Pakliže lidé nevyzývají k trestné činnosti, že by chtěli někoho zabít nebo přepadnout, tak přeci názor na konflikt na Ukrajině by měl být tedy zcela demokraticky umožněn. Jestli si vzpomínám, šlo např. o pana Tušla,“ připomněl Okamura.

Psali jsme: Tušl si odsedí 15 měsíců

„Ukrajincům ukázat boj.“ A za to jdou do basy. Radost nad rozsudkem

Patrik Tušl za mřížemi skončil kvůli „podněcování k nenávisti a nebezpečnému vyhrožování“. Konkrétně za „nenávistné výroky“ o Ukrajincích v nahrávce na sociálních sítích. Během pandemie covidu popíral jeho závažnost a pronásledoval lékaře podporující restrikce proti nemoci. Obviněn byl také z napadení evolučního biologa Jaroslava Flegra.

Karlovarský okresní soud odmítl na konci května podmíněně propustit Tušla umístěného ve věznici v Ostrově nad Ohří. Tehdy však nebyly známy důvody, proč ho ve výkonu trestu nechal. „Dezinformátor“ je za mřížemi kvůli „vydírání, nebezpečnému vyhrožování a poškozování věřitele“. Odpykává si dva a tři čtvrtě roku.

„Myslím, že je to špatně, když se lidi zavírají za názory, jakékoliv, ať s nimi souhlasíme, nebo ne,“ konstatoval předseda hnutí SPD. Tomio Okamura zdůraznil, že různorodost názorů je nezbytným pilířem demokracie. „Jenom širokou demokratickou diskusí se podle mého názoru posouvá demokracie. Zvykejme si diskutovat, berme do úvahy i opoziční názory.“

Psali jsme: Binec u soudu s Peterkovou. Kolaps, zpívání, řev. „Nemáte na patře nějaký haj*ly?“ Už se vyhazuje z práce. David Martinek o ČR po demonstracích: Co dál? Piráti: Dva ze tří jsou ve vězení... a Babiš už je před soudem Za video o Ukrajincích jde dvojice do vazby. Obhájce upozorňuje na porušení zákona