Zavřeli jste lidi doma a teď se divíte, že někomu přeskočilo? Markéta Šichtařová píše o bordelu v Americe úplně jinak, než ostatní

V desítkách amerických měst vyrazili lidé do ulic a buď pokojně protestují, nebo v horších případech rabují. Prezident Donald Trump vyzývá k tvrdému postupu proti demonstrantům a obnovení pořádku. Do ulic lidi dostala smrt černocha George Floyda, který se udusil po zásah policistů. Ekonomka Markéta Šichtařová má však za to, že příčiny těchto nepokojů jsou mnohem hlubší.

Video ze zatčení George Floyda obletělo svět. Zatýkaný prosí policisty, aby ho nechali nadechnout. Není mu to však moc platné. Afroameričan nakonec umírá. A do ulic v desítkách amerických měst vyráží rozhořčení občané.

Ekonomka Markéta Šichtařová má však za to, že smrt George Floyda byla vlastně jen záminkou k protestům. Jejich skutečné příčiny jsou prý hlubší.

„Vyděste lidi, že jde o život. Zavřete je v domácím vězení. Zrušte kulturu. Zrušte sport. Zrušte návštěvy. Zrušte společenské odreagování. Zvyšte nezaměstnanost. Snižte příjmy. A pak už jen čekejte, komu přeskočí prvnímu,“ napsala Šichtařová na blogu iDnes.cz.

Zdůraznila, že bez ohledu na to, zda mělo či nemělo smysl kvůli koronaviru zastavovat ekonomiku, dopady izolace na lidskou psychiku jsou patrné už teď. Někteří lidé se stále bojí vycházet ven, další po zastavení ekonomiky přišli o práci a to jim jejich duševní zdraví rozhodně nijak neposílilo. A právě ve Spojených státech vystřelila nezaměstnanost prudce vzhůru.

„A právě to je skutečný důvod současných nepokojů v Americe. Problémy s rasismem má celý svět. Ale problémy s karanténou má hlavně Amerika. A ejhle, Amerika začala náhle hořet,“ poznamenala Šichtařová.

Smrt George Floyda musí řešit soud a odsoudit viníka či viníky. Bez ohledu na to, zda zemřel běloch, černoch či hispánec je třeba dosáhnout spravedlnosti. Ale nepokoje by podle ekonomky mohla zažehnout i jakákoliv jiná jiskra. Šichtařová má dokonce za to, že Amerika je už velmi dlouho natolik polarizovaná, že nemá daleko k občanské válce.

Smrt George Floyda je podle Šichtařové zneužívána i v politickém boji a to v boji proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. Američané totiž mají volební rok a Trump usiluje o své znovuzvolení.

„Hodíme to na Trumpa, jako kdyby on na nějakém krku klečel. A budeme ječet, když se prezident pokusí dostat zpátky do ulic právo a pořádek. Budeme se tvářit, že to jediné, co Amerika nyní potřebuje, je rozkradení soukromého majetku za bílého dne. 55 procent Američanů se v průzkumech domnívá, že prezident protesty nezvládá. Jen zhruba třetina prezidenta naopak podporuje. A o to jde. Jde o to zabránit, aby příštím prezidentem nebyl republikán,“ napsal Šichtařová.

