Zbabělé zdržení. Kopanec vládě si ANO nenechalo ujít

O schvalování na Radě Ecofin informoval na síti X ministr financí Zbyněk Stanjura. „Není neobvyklé, že Rada Ecofin coby první ministerská rada EU formálně schvaluje již odsouhlasený migrační pakt. Kvalifikovaná většina EU je jednoznačně pro přijetí, Česko se ale hlasování zdrží. Nejsme spokojeni se změkčením jeho podmínek a chceme nelegální migraci čelit důrazněji,“ napsal Stanjura.

Migrační pakt obsahuje podle právníka a politika Roberta Kotziana povinnou solidaritu s několika riziky a je nepřijatelný i z dalších důvodů. „Kdokoli mu pomohl ke schválení, jednal proti českému národnímu zájmu a podepsal se na tom, že migrační problém může být nyní zavlékán i do České republiky,“ uvádí.

Ministr vnitra Vít Rakušan, kterému na migračním paktu přiznal i české zásluhy, podle Kotziana vždy skončí argumentem, že solidarita s jinými členskými státy je principem evropské spolupráce. „V řadě oblastí snad ano. V oblasti migrace však zcela jistě ne. Migrační solidarita je falešná a nepřijatelná hodnota,“ konstatuje politik.

Nepovažuje navíc za náhodu, že vládní představitelé začali s jednáními o vymístění azylového řízení mimo Evropu až nyní a zrovna nyní. „Je to zastírací manévr, který má přikrýt jejich selhání v oblasti migračního paktu. V době, kdy budou média informovat o tom, že migrační pakt je hotová věc, chtějí vypadat jako rozhodní řešitelé migrační katastrofy,“ pokračuje právník Kotzian.

Podotýká však, že vymístění azylového řízení mimo území EU je opatření, které je nezávislé na migračním paktu, a tedy nebylo třeba čekat na jeho schválení.

I když se evropským elitám nakonec povede vymístit azylové řízení mimo území Evropy, bude to nedostatečné, míní Kotzian. K takovému opatření musí přibýt řada dalších, na která však nejspíš nebude politická odvaha. Mezi nimi čelné místo zaujímá skutečná, fyzická ochrana hranic.

MIGRAČNÍ PAKT DEFINITIVNĚ SCHVÁLEN



Rada ministrů EU právě definitivně schválila migrační pakt. Česká republika se nejspíš zdržela, ale tento úkrok stranou na poslední chvíli nestojí za řeč.



Současně se Česká republika společně s dalšími členskými státy snaží dojednat, aby se EU… pic.twitter.com/s8e07FxA26 — Robert Kotzian (@RobertKotzian) May 14, 2024

Předseda parlamentního opozičního hnutí SPD Tomio Okamura připomněl, že ostatní státy skupiny V4, jako jsou Polsko, Maďarsko i Slovensko, hlasovaly proti Migračnímu paktu EU. „Na rozdíl od vlády Petra Fialy jasně a opakovaně deklarovaly, že se Migračním paktem EU v praxi nebudou řídit a nikdy nepřistoupí na jeho ponižující a škodlivé podmínky. Jen Fialova vláda se zbaběle zdržela,“ dodal s tím, že v Česku nechce africké a muslimské imigranty.

„Zástupce ČR se na pokyn Fialovy vlády opět zdržel hlasování. Ze strany Fialovy vlády jde o opakovaně neomluvitelný zbabělý a alibistický postoj,“ doplnil Okamura.

„Na vypracování a schválení Migračního paktu EU se za ČR nejvíce podílel ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který tím naši zemi těžce poškodil,“ dodal předseda SPD s tím, že pokud bude jeho hnutí součástí příští vlády, bude všemi způsoby prosazovat jeho zrušení.

Nechceme africké a muslimské imigranty ???



?? Polsko, Maďarsko i Slovensko hlasovaly proti Migračnímu paktu EU. Jen Fialova vláda se zbaběle zdržela.



Zástupci členských států Evropské unie minulou středu schválili konečnou podobu nového Migračního paktu EU. ?? Zástupce ČR se… pic.twitter.com/J9cQEbpKsY — Tomio Okamura (@tomio_cz) May 14, 2024

Teď už zbývá jenom dorazit k evropským volbám a vládním stranám to spočítat. Takhle se zájmy Česka v Bruselu nehájí, komentoval schválení migračního paktu europoslanec Ondřej Knotek z opozičního hnutí ANO.

Je vymalováno. Česká vláda se při finálním hlasování o migračním paktu zdržela. Teď už zbývá jen dorazit k evropským volbám a vládním stranám to spočítat. Takhle se zájmy Česka v Bruselu fakt nehájí. — Ondřej Knotek (@KnotekOndrej) May 14, 2024

Jeho stranická kolegyně Alena Schillerová označila za symbolické, že migrační pakt dnes za Českou republiku definitivně schvaloval ministr financí Zbyněk Stanura z ODS. „Patříme totiž mezi země, které budou za neschopnost Evropy řešit podstatu migrace znepřístupněním hranic pořádně solit,“ doplnila.

Pokud by se například opakovala situace z roku 2015, kdy do Evropy zamířilo přes milion migrantů, český příspěvek by přesáhl patnáct miliard korun. To je více, než vláda Petra Fialy získá zvýšením daně z nemovitostí a odvodů pro OSVČ i dohodáře dohromady, vyčíslila stínová ministryně financí.

„Stále se můžeme zařadit mezi země, které se migračnímu paktu postaví. Bohužel, ničeho takového se od české vlády, jednoho z hlavních architektů této špatné a nevýhodné dohody, pravděpodobně nedočkáme,“ povzdechla si šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO.

Je symbolické, že migrační pakt bude dnes za Českou republiku definitivně schvalovat @Zbynek_Stanjura. Patříme totiž mezi země, které budou za neschopnost Evropy řešit podstatu migrace znepřístupněním hranic pořádně solit.



Pokud by se například opakovala situace z roku 2015,… pic.twitter.com/UOZPGOmwoQ — Alena Schillerová (@alenaschillerov) May 14, 2024

Šanci na změnu zmínila také místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (nestr. za ANO) a vyzvala lidi, aby přišli k eurovolbám: „I když dnes členské státy EU potvrdily migrační pakt, tak je ještě šance to změnit. Proto je potřeba, abyste přišli k volbám. Když vyhrajeme, tak tento Rakušanův průšvih začneme hned řešit!“ napsala na platformě X.

I když dnes členské státy EU potvrdily migrační pakt, tak je ještě šance to změnit. Proto je potřeba, abyste přišli k volbám. Když vyhrajeme, tak tento Rakušanův průšvih začneme hned řešit! ???????? pic.twitter.com/qVSwsXccMD — Klara Dostalova (@DostalovaK) May 14, 2024

Také lidovecký poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský kritizuje schválení migračního paktu, který podle jeho slov nebude fungovat: „Migrační pakt byl dnes finálně schválen. Bohužel. Ať nám teda jeho podporovatelé zavřou pusu a ukážou, že funguje. Jsem přesvědčen, že fungovat nebude, ale tak každý si na to musí přijít sám. Hodně štěstí,“ dodal závěrem.

Migrační pakt byl dnes finálně schválen. Bohužel.



Ať nám teda jeho podporovatelé zavřou pusu a ukážou, že funguje.



Jsme přesvědčen, že fungovat nebude, ale tak každý si na to musí přijít sám.



Hodně štěstí ?? — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) May 14, 2024

