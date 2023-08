Zbili ho u muzea. Teď hrozí žalobou? Inspekce rozhodla a vytočila advokáta

Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřila březnový zásah policistů u Národního muzea a kromě dvou sporných úderů do obličeje muže, který podal trestní oznámení, nezjistila nic, co by vykazovalo znaky trestného činu. Naopak předá podnět k prověření, zda se dotyčný svým podáním, zejména pak úmyslně nepravdivými informacemi v něm, nedopustil trestného činu křivého obvinění. „Jde o snahu GIBS trestní oznámení zamést pod koberec, přičemž se vyšetřovací orgán dokonce uchýlil k případnému vyhrožování našemu klientu,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz advokát Zdeněk Kašpárek.

Tento zásah policie projednával měsíc poté sněmovní Výbor pro bezpečnost Parlamentu ČR. Jeho místopředseda Jiří Mašek na něm promítl záznam, o němž přítomný policejní prezident Martin Vondrášek tvrdil, že jej neviděl a že tuto věc nechá prošetřit. Zároveň slíbil odpovědět na Maškovy otázky, které si vyslechl a zároveň odnesl v písemné podobě. Poslance mimo jiné zajímalo, zda existuje zadokumentované chování muže, proti kterému byl zákrok proveden, z jakého důvodu nedošlo k předvedení osoby, vůči které byl zákrok proveden, zda se příslušník v kukle, který dal pokyn k zahájení zákroku, zajímal o jeho výsledek a o to, zda byl muž zadržen a předveden či zda mu bylo, nebo nebylo způsobeno zranění. Odpověď dostal až po urgenci 15. května, navíc otázky byly zodpovězeny jen částečně. Doplňující Maškovy dotazy pak zůstaly zcela bez odpovědi a dodnes tak nebyl nejen pan poslanec Mašek plně informován o prošetřovaném zásahu Policie ČR.

Od policistů schytal kopy a údery do obličeje

Politicky byla kauza zametena pod koberec, pokračování však měla z trestněprávního pohledu. Městské státní zastupitelství v Praze obdrželo 13. června trestní oznámení podané Advokátní kanceláří Kašpárek. V něm je popsán trestný čin, který měl spočívat v tom, že dne 11. března došlo k bezdůvodnému a brutálnímu napadení Karla Kočího třemi maskovanými příslušníky Policie ČR, kteří na zcela prokazatelný a evidentní konkrétní příkaz zatím neznámého vedoucího zásahu dotyčného brutálně napadli a izolovali. Přestože nekladl žádný odpor, byl příslušníky Policie ČR brutálně zbit a dokonce na něm byly jako na ležícím použity zcela zjevně neadekvátní donucovací prostředky – kopy a údery do obličeje. Poškozenému ve snaze vyhnout se dalším útokům nezbývalo nic jiného než přelézt ochoz a seskočit z výšky dva a půl metru na další schody.

V důsledku onoho napadení byl Karel Kočí převezen záchrankou, kterou si musel sám zavolat, do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze k lékařskému ošetření. S následky policejního zákroku se jmenovaný doposud léčí a dochází na pravidelná vyšetření a kontroly svého zdravotního stavu. K jeho napadení došlo ve chvíli, kdy stál na schodech vedoucích do Národního muzea ve vzdálenosti nejméně 20 metrů od kordonu Policie ČR bránícího prostor před vstupem do Národního muzea. Přitom se jmenovaný nikterak nezapojil do žádného údajného protiprávního jednání a ani nezavdal jakoukoli příčinu k brutálnímu útoku na svou osobu. Advokátní kancelář Kašpárek, která se zastupování Karla Kočího ujala, míří svým trestním oznámením na velitele zásahu, policisty provádějící zákrok a ministra vnitra Víta Rakušana.

Sestříhaná, dezinformační a neautentická videa

V jeho případě požaduje prošetřit, zda o zákroku Policie ČR předem věděl, zda ho předběžně schválil a zda byl soustavně o jeho průběhu informován. Také požaduje prověřit, zda svými vyjádřeními zasahoval do činnosti a jednání Policie ČR a zda jí dal příkaz preventivně zasáhnout. V neposlední řadě je třeba prošetřit, z jakých důvodů ministr vnitra Vít Rakušan tvrdí o videích zachycujících zákrok policie u Národního muzea, že jsou sestříhaná, dezinformační a neautentická, jak konstatoval v televizním duelu na TV Prima s poslankyní Janou Mračkovou Vildumetzovou. V závěru trestního oznámení AK Kašpárek v souvislosti se zainteresovaností policistů upozorňuje, aby policisté nevyšetřovali sami sebe, popřípadě aby nebylo policejně vyšetřováno na základě podřízeného a nadřízeného vztahu.

Deset dnů od podání trestního oznámení odpověděl státní zástupce MSZ v Praze Ondřej Šťastný, že věc byla postoupena Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS), Oddělení Praha. Advokátní kancelář na to 7. července zareagovala upozorněním, že si její klient výslovně nepřál, aby policejní orgány vyšetřovaly další policisty, a že navíc nebyl orgány GIBS dosud vyslechnut. Zároveň požádala o informaci, v jakém stadiu vyšetřování je aktuálně vyšetřování tohoto trestního podání řešeno. Na to jí bylo sděleno, že ve věci dosud nebyly shledány zákonné důvody pro zahájení řízení podle trestního řádu a také to, že probíhající šetření policejního orgánu GIBS je neveřejné a jednotlivé kroky jsou věcí taktiky policejního orgánu, přičemž podavatel ani jeho právní zástupce nemají právo přístupu do spisového materiálu.

Nevytrhávat dva údery do obličeje z kontextu zákroku

Státní zástupce také informoval, že věc bude sledovat se lhůtou do 22. srpna. Generální inspekce bezpečnostních sborů však zdaleka tolik času nepotřebovala, protože už 27. července poslala Advokátní kanceláři Kašpárek vyrozumění. Uvádí v něm, že nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. „Policejním orgánem GIBS bylo vyhodnoceno trestní oznámení a kamerové záznamy zaslané oznamovatelem a Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, kdy po zjištění všech objektivních informací byly zjištěny skutečnosti, které se v zásadních věcech diametrálně odklání od informací, které byly v trestním oznámení uvedeny. Policejní orgán je přesvědčen, že je může označit za lživé a manipulující,“ píše se v úvodu zaslaného vyrozumění.

V něm z celého obsahu trestního oznámení připouští GIBS jako sporné pouze dva údery z celkově vedeného zákroku proti oznamovateli. „Jeden byl použit do oblasti obličeje poté, co oznamovatel pustil výstroj policisty, a druhý směřovaný na obličej poté, co se policisté opět vraceli do kordonu,“ uvádí inspekce. Konstatuje také, že je zapotřebí brát zákrok jako celek jednání zasahujících policistů, nikoli vytrhávat pouze dva sporně vedené údery z kontextu celého zákonně provedeného zákroku, který byl veden proti oznamovateli. „Dva sporně vedené údery, jejichž použití rozhodně nedosahuje intenzity společensky tak škodlivých, že by se v předmětné věci mohlo jednat o podezření z trestného činu, bude postoupeno k vyhodnocení příslušnému služebnímu funkcionáři s kázeňskou pravomocí,“ informuje policejní orgán o možném postihu za zmíněné údery do obličeje.

Jestli se nedopustil trestného činu křivého obvinění

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, že nebylo policejním orgánem GIBS zjištěno jednání mající znaky trestného činu, tedy nebyly zjištěny důvody pro postup dle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu, zahájení úkonů trestního řízení, bylo trestní oznámení Karla Kočího na zdejší součásti uloženo ad acta, pouze s opatřením – podnětem k prošetření KŘP hl. m. Prahy ke dvěma sporným úderům ze strany zakročujících policistů. Stejně tak bude policejním orgánem GIBS postoupen podnět k prověření, zda se svým podáním, zejména pak úmyslně nepravdivými informacemi v něm, oznamovatel nedopustil trestného činu křivého obvinění dle § 345 trestního zákoníku, neboť to, jak oznamovatel lživě a tendenčně popsal jednání policistů, mohlo vést k jejich případnému trestnímu stíhání.

„K výše uvedenému je možno pouze konstatovat, že jde o snahu GIBS toto trestní oznámení zamést pod koberec, přičemž se vyšetřovací orgán dokonce uchýlil k případnému vyhrožování našemu klientu panu Kočímu,“ říká pro ParlamentníListy.cz advokát Zdeněk Kašpárek z Advokátní kanceláře Kašpárek. Je přesvědčen, že se vyšetřovací orgán pokusil bagatelizovat činnost Policie ČR při tomto zákroku, a to stejně, jako když ministr vnitra Vít Rakušan veřejně hodnotil předložená videa, které byla také přiložena k trestnímu stíhání, s tím, že byla podle něj sestříhána, aniž přitom uvedl jediný způsob, jak k tomu došlo, neboť tyto záběry byly veřejně publikovány a nadále je možné je vyhledat na sociálních sítích.

Veřejnost se bude moci přesvědčit, kde je pravda

Z vyjádření GIBS plyne, že inspekce neodpověděla na žádnou z otázek v uvedeném trestním oznámení, ať už jde o činnost ministra Rakušana, o to, kdo konkrétně nařídil zákrok proti klientovi AK Kašpárek, o identifikaci tří policistů, kteří ho brutálně zbili, nezajistili ho však a ani mu neposkytli lékařskou pomoc, kterou musel sám vyhledat. „Je zřejmé, že se GIBS snaží uvedenou událost bagatelizovat, že se nic nestalo, že náš klient byl neúmyslně bit a podobně. Ani předložená videa, která je možno nalézt volně na sociálních sítích, nebyla brána v úvahu. Výše uvedené skutečnosti svědčí nejen o aroganci moci – v tomto případě GIBS, která evidentně kryje trestnou činnost Policie ČR a dokonce nebyla schopna – nebo lépe řečeno nechtěla – uvést velitele zákroku, který dal pokyn k napadení našeho klienta a neposkytnutí pomoci, čímž byly mimo jiné porušena příslušná ustanovení zákona o Policii ČR,“ zdůrazňuje advokát napadeného.

Na základě výše uvedených skutečností uvažuje AK Kašpárek po poradě s klientem o přezkumu celého jednání Policie ČR. „Buď Nejvyšším státním zastupitelstvím, popřípadě podáním občansko-právní žaloby s příslušnou náhradou škody, přičemž budeme navrhovat nejen svědecký výslech velitele zásahu, jehož totožnost GIBS tají, ale také ministra Víta Rakušana, který evidentně věděl o této policejní akci, i tří policistů, jejichž totožnost se podařilo zjistit, ale doposud nebyli vyslechnuti. Dále budeme samozřejmě požadovat také výslech autora zprávy GIBS, podplukovníka Tomáše Zugara, policejního rady, který koncipoval odpověď GIBS, a to zejména proto, aby vysvětlil, proč naše podání bylo uloženo bez jakéhokoliv dalšího podnětu, jak sám uvádí. Vzhledem k tomu, že jsou soudní jednání veřejná, bude mít široká veřejnost možnost se na vlastní oči přesvědčit, kde je skutečná pravda,“ dodává pro ParlamentníListy.cz advokát Zdeněk Kašpárek.

