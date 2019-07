Zbraně! A peníze z Ruska, účtuje Jakub Janda s „italskou krajní pravicí“

„Na Rusko napojená italská krajní extrémní pravice na italském území skladovala arzenál zbraní, například raketu vzduch-vzduch. Už je pozavírala italská policie,“ poznamenal Janda.

„Na Kreml navázaní lidé také domlouvali ruské financování italské vládní krajně-pravicové strany. Jinak super vlastenci. Ruští vlastenci,“ uzavřel.

„Chlapče, ty se radši vrať k pornofilmu, možná, že tam budeš užitečný. Jinak z tebe vycházejí jen samé žvásty a nechutnosti na úrovni pornofilmu o tom, jak každý, kdo má zájem o dobré vztahy s Ruskem, prodává svůj národ a je agentem Putina. Stále to samé dokola,“ uvedl jeden z diskutujících pod příspěvkem. Podle jeho slov se Janda naučil pár frází, jak švát proti Rusku, lézt do zadku Američanům a NATO, a tím to končí. „Nevím, kdo tě tam drží a kdo to platí, ale ty nemáš o skutečných evropských hodnotách ani páru,“ dodal diskutující.

„Děláš ostudu nejen své vlasti, ale i celé EU, za niž se skrýváš,“ uzavřel.

