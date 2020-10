Zdechneme? Šichtařová spočítala vládě covid. Nebude se líbit

"Prý už další lockdown ekonomiky nebude. Prý první stupně škol uzavřeny nebudou. Takže tu máme skoro-lockdown. Základní školy jsou zavřeny. Než oschne inkoust na posledním vládním dokumentu, bude tu úplný lockdown," poznamenala Šichtařová.

"Prý to všechno vláda diktuje proto, aby zabránila kolapsu zdravotnictví. Takže nadiktovala zavření základních škol, aby zdravotní sestry a lékařky místo toho, aby pracovaly v nemocnicích, dřepěly doma se svými školou povinnými dětmi, rýpaly se nudou v nose, pobíraly ošetřovné za to, že nepracují, a nechávaly kolabovat zdravotnictví, které by bez uzavření škol nekolabovalo, protože statisticky nemá ani tolik pacientů, jako mělo při epidemii chřipky v roce 2015," píše dále ekonomka.

Podle ní netrpíme covidem, ale diletantstvím těch, kdo se zhlédli v nově získané moci a hodlají z toho vyždímat maximum. "I kdyby ekonomika a společnost měla na jejich péči zdechnout – musíme se dle vládní představy řádně zadlužit. Prý čím víc se zadlužíme, tím zdravější ekonomiku budeme mít," popisuje Šichtařová.

"Takže řekneme lidem, že dluhem léčíme covid. Třeba si při troše štěstí ani nevšimnou, že ve skutečnosti léčíme kulový, že kam vláda šlápne, tam sto let tráva neroste, a že covid je jen záminkou, nic než záminkou, pro gigantický dluh sloužící k nákupu volebních hlasů," dodala.

"Veskrze nemorální a ekonomickému životu ubližující veřejný dluh ještě nikdy žádnou ekonomiku na nohy nepostavil – to jen některé ekonomiky se dokázaly na nohy postavit dluhu navzdory," dodala se slovy, že pro dluh není důvod, ale právě naopak - pro ni zbytečný dluh jen likviduje soukromý sektor a oslabuje budoucí generace.

"Bohužel se nedá říct ani to, že by dluh „zachraňoval“ současný hospodářský růst. Ekonomika je v nejhlubší recesi za dobu existence ČR, a tuto recesi jsme si vyrobili zbytečně a uměle. A dluh recesi neodbourává, naopak jen agónii prodlužuje," uvedla.

Sama by preferovala cestu škrtů, které by dle ní zvýšily motivaci soukromého sektoru podnikat a pracovat, nechaly by soukromému sektoru více prostředků a snížily by přerozdělování. Právě přerozdělování kritizuje s tím, že jeho podstatou je „schopným brát a neschopným dávat“.

Ani pokud bychom nyní urychleně začali škrtat, tak už nás to ale podle Šichtařové nezachrání, má tu být i další podmínka pro ozdravení. „Ta pravá příčina dlouhodobé neefektivnosti ekonomiky má název ‚kolektivistického myšlení‘,“ uzavírá.

Správným rozhodnutím by pak podle ní bylo otevřít ekonomiku bez omezení, vykašlat se na nějaké nehorázně drahé plošné testování a napnout síly na ochranu rizikových skupin, které by měly být cíleně vyhledávány. To by podle Markéty Šichtařové narovnalo veřejné finance i situaci jednotlivých firem. Ředitelka analytické společnosti Next Finance sice není ani trochu fanouškem stávající vlády, přesto se jí nezamlouvá nápad oportunisty v čele ODS Petra Fialy svrhnout vládu. Přiznává se k noční můře, kterou pro ni představuje vláda ekonomicky zcela dezorientovaných a neomarxistických pirátů.

„Místo toho, abychom důsledně chránili ohrožené lidi – a lékaři je velmi dobře už dnes dle svých záznamů umí vytipovat! – zabraňujeme lidem mimo ohrožení, aby zemi ekonomicky udrželi při životě. Místo toho, abychom udělali všechno pro to, aby zdravotnický personál mohl fungovat, tedy aby zdravotnictví nezkolabovalo, zavřeme základní školy, aby sestry i lékařky musely zůstat doma a starat se o děti a aby v nemocnicích chyběly – takže kolaps zdravotnictví není dán nedostatkem lůžek, jak je mediálně často prezentováno, nýbrž nedostatkem personálu, který sedí doma naprosto uměle, zbytečně, z chybného rozhodnutí vlády. A tak bychom mohli pokračovat," uvedla mimo jiné Šichtařová v nedělním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Podle jejích slov pořád řešíme hlouposti a nikoliv podstatu. "A právě takovou optikou se musíme dívat i na veřejné finance," sdělila.

„Správné rozhodnutí by nyní bylo – ekonomiku otevřít bez ekonomických omezení. Vykašlat se na nějaké nehorázně drahé plošné testování – vždyť k čemu nám bude informace, kolik lidí si v sobě nese fragment RNA covidu? – a napnout síly na ochranu rizikových skupin, které by měly být cíleně vyhledávány. Potom by nebyly ospravedlnitelné takové výdaje a plýtvání ze státního rozpočtu. A to by veřejné finance i situaci jednotlivých firem narovnalo,” dodala.

