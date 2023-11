Zdecimovat Hamás! Civilním ztrátám se nelze vyhnout, zhodnotil Řehka postup Izraele

Boje na Ukrajině vstoupily do vyčerpávající fáze statické zákopové války, velký ukrajinský průlom se nedá očekávat dříve, než země získá nové zbraně a technologie. To říká tamní náčelník generálního štábu Valerij Zalužnyj, s nímž minulý týden v Kyjevě jednal Karel Řehka, náčelník Generálního štábu AČR. Ten v pořadu Interview ČT24 uvedl, že Ukrajinci nám „kupují čas, abychom si splnili domácí úkoly, které jsme v minulých letech zanedbali“. Komentoval také přípravy na velký konflikt. V rámci konfliktu na Blízkém východě zmínil, jak by postupoval coby izraelský náčelník generálního štábu.

reklama

Řehkův ukrajinský protějšek generál Zalužnyj tvrdí, že Ukrajina je v patové situaci a válka s Ruskem přechází do fáze pozičních bojů, které budou velmi vyčerpávající, a nedá se očekávat zásadní průlom bez nových zbraní. „S největší pravděpodobností nedojde k žádnému hlubokému a krásnému průlomu,“ konstatoval v článku pro týdeník The Economist.

Je tohle podle šéfa české armády definitivní tečka za tím, čemu se říká ukrajinská protiofenziva? „Ono to není úplně překvapivé. Jestli někdo čekal nějakou ofenzivu à la černobílý film z druhé světové války, tak ono to takhle v reálu nebude. Rusko není jednoduchý protivník. Ukrajinci jsou velmi realističtí v pohledu na situaci, což vykazuje i esej generála Zalužného. Mají ale odhodlání,“ uvedl Řehka s tím, že svým způsobem je každá válka do nějaké míry opotřebovávací. Vždy je to nakonec o souboji vůlí.

Rusko-ukrajinský konflikt bude podle něj ještě dlouho pokračovat: „Ukrajinci pořád věří ve vítězství, to je potřeba si říct. Podle mého hodnocení ta válka nemá v dohlednu rychlý konec. Je spousta indikátorů, že se Rusové chystají na dlouhý, vleklý konflikt. Nebavíme se o krátké válce, jedna bitva válku nevyhrává,“ pokračoval Řehka v pořadu Interview ČT24.

Fotogalerie: - Ne ruské ropě

„Myslím, že Ukrajinci hledají a budou muset hledat nějaký technologický průlom,“ uvedl Řehka po jednání s generálem Zalužným.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 23041 lidí

Následně dodává, že druhá věc jsou i naše reálné možnosti a kapacity: „Nic si nenalhávejme, my jsme se nechystali na velký konflikt, jako Evropa a Aliance na tom nejsme vůbec dobře. Je tu teď snaha to urychleně měnit a je tu snaha připravovat se i na velký konflikt, budovat obranný průmysl a zvyšovat kapacity,“ doplnil generál.

„Nemyslím si, že v dohledné době by mělo dojít k nějakému totálnímu zvratu a k vyřešení toho konfliktu, ale věřím tomu, a Ukrajinci stále věří tomu finálnímu úspěchu,“ uvedl Řehka. Pozornost světa se nyní upírá k dění na Blízkém východě. Při návštěvě v Kyjevě Řehka podle svých slov nevnímal určitou nervozitu Ukrajinců z toho, že by se jejich konflikt mohl ocitnout na vedlejší koleji pozornosti Západu.

Zdůraznil, že Rusko je hrozba i pro Českou republiku, a proto je v jejím největším zájmu Ukrajinu maximálně podporovat: „A my opravdu musíme udělat vše pro to, aby Ukrajinci uspěli. Opravdu Ukrajinci nám kupují čas, abychom si splnili úkoly a dali se dohromady poté, co jsme to roky podceňovali, a abychom byli schopni účinně odstrašit nějaký další konflikt. Měli bychom dělat vše pro to a usilovně přemýšlet, jak Ukrajincům pomoci, aby nakonec uspěli,“ řekl náčelník Generálního štábu Armády České republiky.

Fotogalerie: - Armáda na pražské náplavce

Budování obrany bude samozřejmě dlouhodobý proces. „Nejekonomičtější a nejefektivnější v budování armády je dělat to dlouhodobě, protože je třeba rozpočtová stabilita a mít nějakou strategii,“ podotkl.

Připojil komentář k izraelsko-palestinskému konfliktu, kdy izraelská armáda proniká do Pásma Gazy. „Upřímně to není o nějaké mstě, je to o eliminaci existenční hrozby. A přesto všechno, že tím můžete ohrozit civilisty, protože to jinak nejde, a pozor, Izraelci dělají velmi konkrétní kroky, snaží se civilním ztrátám vyhnout, a do značné míry to není možné. To, že ohrozíte rukojmí, je strašné, ale já být izraelský náčelník generálního štábu, tak vládě dávám v podstatě to stejné doporučení – využít příležitost a zdecimovat maximálně infrastrukturu Hamásu,“ dodal.

Psali jsme: Milion za hodinu. „F-35 létat nebude, nebudeme na to mít.“ Vyplouvá na povrch Izolované Rusko? Leda v českých veřejnoprávních médiích, vzkazuje Konečná Řehka, Černochová a další. Znalec popisuje velmi křehké vztahy na obraně Armáda ČR: Generál Řehka se zúčastnil jednání náčelníků generálních štábů armád V4

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama