Zdeněk Svěrák se obul do Babiše. Hřích, padlo

Generál Petr Pavel si padl do noty s hercem a režisérem Zdeňkem Svěrákem a společně si posteskli, že vláda špatně zvládla koronavirovou pandemii. „Vždyť v jednu chvíli jsme byli nejhorší na světě, což je při výkonnosti našeho zdravotnictví hřích, takže to podle mě nebylo dobře zvládnuté,“ řekl Svěrák, kterému také vadilo, že se zapomínalo na kulturu. „Tady se podle mě zapomnělo na to, že lidé potřebují kulturu a legraci jako léčivo,“ posteskl si Svěrák.

reklama

Generál Pavel ještě před tím, než pustil Svěráka ke slovu, chválil jeho dílo až do nebes. „Mnohokrát v životě jsem se uchýlil k psychoterapii vašimi hrami, filmy a písničkami v dobách, kdy mi bylo krušno, nebo jak jste to hezky nazval, když jsem podléhal trudnomyslnosti,“ pochválil Svěráka na úvod Pavel a zeptal se ho, jak to bylo se založením dnes známého Centra Paraple. Anketa Co soudíte o Lubomíru Volném? Skvělý politik a bojovník za svobodu 28% Přehání to, ale souhlasím s ním 20% Moc dobrého si o něm nemyslím 4% Je to kašpar a hlupák 48% hlasovalo: 5310 lidí

„Já jsem došel k názoru, že život je vlastně zřetězením náhod, a jedna nešťastná náhoda způsobila, že jsem se tam ocitl. Bylo to před 27 lety, kdy můj kolega Honza Kašpar spadl ze stromu a stal se vozíčkářem. Tak jsem se seznámil s lidmi na vozíku a s dalšími lidmi jsme se tehdy rozhodli, že zřídíme centrum, kam se vozíčkáři uchylovali pro rady nebo pro pomoc. No a protože to bylo drahé, tak jsme vymysleli, že nejlepší bude zapojit do toho Českou televizi a vybírat peníze od občanů,“ popsal vznik Centra Paraple Svěrák.

„V prvních letech jsme vybrali jen pár tisíc, ale i tak mě to vždy zvedlo náladu a začínal jsem mít lepší názor na svůj národ. No a ty finanční injekce rapidně vzrostly, když se nás ujal pořad StarDance a ujal se toho Marek Eben. Díky tomu vznikla budova Centra Paraple, na kterou jsem pyšný, protože tady po mě zbude. A snad tady zůstanu i na zdech, protože tady nevisí prezident Zeman, ale já jako prezident Centra Paraple,“ vyprávěl se smíchem Svěrák.

Generál Pavel ocenil i Svěrákovu schopnost nastavování zrcadla lidem a celé společnosti. „Jde o to nastavit zrcadlo, ale nementorovat. Pokárat, ale říci to s humorem, a to se vám vždy mimořádně dařilo,“ chválil znovu Pavel. To podle Svěráka pomáhá právě i klientům Centra Paraple. „Oni si většinou prošli peklem, a přesto mají vytříbený humor, většinou ještě dosti černý humor. Protože humor a nadhled je osvobozující,“ dodal Svěrák.

Psali jsme: Pražská kavárna vs. venkovská hospoda? Rána Zemanovi. Zdeněk Svěrák vystoupil v ČT

Během koronavirové pandemie trávil Svěrák většinu času na chalupě, kde psal filmové scénáře. „Ale třeba jsem i pomáhal hajnému sázet stromy. Ono to bylo potřeba, a protože nás je v rodině hodně, tak jsme několik dní sázeli a vysadili jsme asi 600 stromků. A taky jsme s Jardou Uhlířem lidem zazpívali pár našich písniček, protože jsme chtěli trochu spojit ty dva znepřátelené tábory, na které nás rozdělil pan prezident Zeman,“ připomněl Svěrák večer, kdy s Uhlířem zpíval celému národu.

Covid-19 Svěráka dostihl v podzimní vlně a podle jeho slov měla nemoc horší průběh, než čekal. „Pan doktor mi říkal, že po čtrnácti dnech už budu schopen práce, ale to jsem nebyl,“ popisoval Svěrák, podle kterého byl boj s pandemií v České republice zpackaný. „Byla to sice nová věc, ale ta informovanost lidí byla nízká a důvěryhodných tváří, které by lidem vše vysvětlily, bylo málo. Vždyť v jednu chvíli jsme byli nejhorší na světě, což je při výkonnosti našeho zdravotnictví hřích, takže to podle mě nebylo dobře zvládnuté,“ posteskl si Svěrák.

Vadí mu také to, že na kulturu myslí politici až na posledním místě. „Kultura je taková popelka. Oni si všichni ti vládnoucí politici myslí, že kultura je něco zbytného a že třeba sport je daleko důležitější. Ale my nejsme jen jedno, jsme tělo i duše, a když trpí duše, tělo to odnese a obráceně. Takže tady se podle mě zapomnělo na to, že lidé potřebují kulturu a legraci jako léčivo,“ svěřil se Svěrák.

Dobře se podle něj dělá očkovací kampaň, které se mimochodem sám účastnil. „Je to jediná cesta, jak z toho ven, ale stejně se najdou lidé, kteří to odmítají, tak je, myslím si, správné, že se vede agitace. Lidé totiž nemají myslet jen na sebe, ale pochopit, že svým neočkováním ohrožují zdraví ostatních lidí,“ apeloval Svěrák, se kterým Pavel bezvýhradně souhlasil. „Lidé mluví o své svobodě se neočkovat, ale nechápou, že tím můžou narušovat svobodu druhých tím, že budou virus dále šířit,“ přidal se Pavel.

„Koronavirus ale přinesl i pozitivní věci, třeba si lidé uvědomili, jak mají rádi svoji práci. To si neumíte představit, jak já jsem se těšil zpátky do divadla. Já teď třeba hladím kulisy,“ smál se Svěrák a dodal, že určitě velká spousta lidí to měla podobně a do práce se těšila. „No vždyť i děti se těšily do školy a zjistily, že je to tam lepší než doma,“ přidal se generál Pavel.

Psali jsme: Pražská kavárna vs. venkovská hospoda? Rána Zemanovi. Zdeněk Svěrák vystoupil v ČT VIDEO Očkovací kampaň vytáhla nejtěžší kalibr: Zdeněk Svěrák a půvabná vojačka Prezidentská kampaň začíná. Generál Pavel si najal kampaňového mága, který dostal do úřadu Čaputovou Ruští špioni v Česku. Na ambasádě? Chyba lávky. Generál Pavel je našel jinde

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.