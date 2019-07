Zdeněk Troška nic nedostane! udeřilo z TOP 09. Točí prý špatné pohádky a je kamarád Zemana... A teď začalo peklo

Nový dotační titul pro filmaře rozvířil debatu už v květnu. Jelikož k žádnému rozhodnutí nedošlo, jednalo o něm krajské zastupitelstvo nedávno znovu. I tentokrát bylo jednání poměrně bouřlivé.

Proti tomu, aby Zdeněk Troška, jehož pohádky miluje několik generací, grant na svou novou pohádku získal, byl například předseda jihočeské krajské organizace TOP 09 Tomáš Bouzek, který ohledně této podpory požádal o oddělené hlasování „Myslím, že Troškovy pohádky jsou podprůměrné,“ pravil dle informací ParlamentníchListů.cz Bouzek, s tím, že svého diváka si ale určitě najdou. „Je to komerční projekt a nevidím důvod, proč ho podporovat z veřejných zdrojů,“ dodal zastupitel jihočeského kraje a radní Českých Budějovic.

Tomáš Bouzek se pro ParlamentníListy.cz odmítl vyjádřit.

Na jeho slova na adresu Zdeňka Trošky ale zareagoval bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola, který se jednání zúčastnil. „Tomáš Bouzek navíc ještě řekl, že je Zdeněk Troška kamarád Zemana,“ upřesnil a dodal: „Já jsem mu řekl, že o přidělení dotací rozhodla rada kraje a že by to měl jako koaliční zastupitel respektovat.“

Sám Zdeněk Troška, kterému jsme se dovolali do Itálie, kde tráví dovolenou, už ani slova Tomáše Bouzka komentovat nechtěl.

Promluvil ale Troškův dlouholetý kamarád a kolega, herec Jan Kuželka. Ten hrál hned v několika Troškových pohádkách. „Samozřejmě, že se každému nemusí pohádky Zdeňka Trošky líbit, ale aby prohlásil, že jsou podprůměrné? Vždyť Troškovy filmy jsou u nás jedny z nejsledovanějších v historii. Nejen pohádky, ale třeba jeho trilogie Slunce seno... vždyť bez toho už by se dnes neobešla žádná televize. A pak někdo, o kom jsem nikdy neslyšel, si dovolí tohle prohlásit?“ kroutí hlavou Jan Kuželka. A dodává. „Zdeněk Troška přece propaguje jižní Čechy, tak, jak z filmařů snad nikdo. Vždyť všechno, co točí, od pohádek počínaje, přes komedie... se odehrává v jižních Čechách. Dodneška jezdí výpravy autobusů do Hoštic, do míst, kde se před lety natáčelo Slunce seno...“

Pro ParlamentníListy.cz na toto téma promluvil i bývalý senátor a někdejší předseda SPO Jan Veleba. „Zdeněk Troška je umělec, který dovede podchytit to, co prostý člověk cítí. Kdyby byly jeho pohádky podprůměrné, tak by se určitě tak dlouho nedržely ve velké přízni diváků. Zdeňka Trošku znám osobně a je to noblesní člověk. Je to člověk, který není nafoukaný, porozumí si s ním každý, není to žádný ‚salónní umělec‘. Na jeho filmy a pohádky každý čeká,“ říká Jan Veleba. „A slova o tom, že je kamarád pana prezidenta? A tím bylo myšleno co? Zdeněk Troška je příjemný člověk, který má k lidem blízko. Já si ho velmi vážím. A stejně tak si vážím pana prezidenta, který má také blízko k těm ‚obyčejným lidem‘. Ačkoliv je to velký státník, má prostě rád lidi, má rád venkov. Dlouhá léta tráví dovolenou na Vysočině, odkud jsou také jeho nejbližší přátelé. Nejsou to žádní velcí ‚potentáti‘, jak to u prezidentů bývá.“

Zmatečné hlasování a nakonec podpora pro Trošku

Režisér Troška nakonec finanční podporu pro svou novou pohádku, která se má dostat do kin počátkem příštího roku, dostal. Hlasování ale bylo poměrně „divoké“.

Při prvním „kole“ totiž na to, aby režisér podporu získal, chyběl jeden hlas. Nakonec, i přes odpor některých zúčastněných, toto hlasování – při němž se neshodli ani koaliční partneři, přestože rada kraje předtím podporu doporučila – bylo označeno za zmatečné.

Při druhém „kole“ už režisér podporu pro svou novou pohádku získal. Pomohl mu v tom například hlas Romana Kubíčka z hnutí ANO, který se nejdříve hlasování zdržel. „Byl jsem požádán koalicí, které chyběl jeden hlas,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz Kubíček. „Mám pohádky pana Trošky rád. Trochu to celé vidím jako nějaké šťourání do něčeho. Koalice si to měla domluvit,“ vysvětloval a znovu zopakoval, že nejen Troškovy pohádky, ale i samotného Trošku má docela rád. „Točil kolem Bavorova, no a já jsem Bavorovčák, tak proč bych ho nepodpořil,“ usmíval se. „Ty pohádky jsou docela pěkné, jihočeské. Nakonec, kolik je tady opravdu jihočeských pohádek? Těch nových rozhodně moc ne,“ uzavřel.

„Smyslem tohoto dotačního titulu nebylo posuzovat kvalitu toho kterého filmu nebo pohádky, ale propagaci Jihočeského kraje. A to si myslím, že pohádka Zdeňka Trošky splňuje. Proto bylo radou kraje navrženo, aby pohádka dotaci získala,“ uvedl na závěr vicehejtman Jihočeského kraje Josef Knot, jenž se nám vyjádřil za hejtmanku Ivanu Stráskou, která je v těchto dnech na dovolené.

Zděnek Troška natočil v jižních Čechách už sedmnáct filmů. Ve všech propaguje krásy jižních Čech. Řada turistů hledá místa, kde se Troškovy filmy natáčely. Nejvyhledávanější jsou stále, i po více než třiceti letech, již zmiňované Hoštice, kde sám režisér žije.

autor: David Hora