Zděšení nad tím, co Zelenskyj podepíše Trumpovi. „Jeho konec“

Zatímco OSN u příležitosti třetího výročí ruského vpádu na Ukrajinu schválila neutrální rezoluci, která se dovolává míru, a BBC napsala, že 47. prezident USA Donald Trump šel na ruku ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, evropské státy na setkání v Ženevě podpořily Ukrajinu.

Estonská náměstkyně ministra pro globální záležitosti Minna-Liina Lindová řekla, že ji „extrémně znepokojuje“ skutečnost, že Rada bezpečnosti přijala rezoluci, která neobsahuje dlouhou dobu používaná slova o územní celistvosti Ukrajiny. „Ale myslím, že evropské odhodlání je ještě větší. Když je tu někdo, kdo není tak silný, ostatní se za ním sjednotí," řekla agentuře Reuters po setkání, které spoluorganizovaly Ukrajina a Lichtenštejnsko na okraj Rady OSN pro lidská práva.

Většina zemí účastnících se ženevské akce byla evropská a zahrnovala Francii a Německo, ale přítomny byly i další země, jako je Turecko, Jižní Korea, Austrálie a Japonsko. Washington vyslal delegáta, a ten podle agentury Reuters na setkání mlčel. Jeho mlčení se shoduje s okamžikem, kdy světovými médii proletěla zpráva, že Ukrajina a USA uzavřely dohodu o vzácných zeminách nacházejících se na Ukrajině.

Zelenskyj již několik dní naléhá, aby případnou dohodu s Trumpem mohl podepsat osobně. Ukrajinský prezident však dává najevo, že chce pro svou zemi získat co nejvíc.

„Už odmítl nejméně jeden jiný návrh dohody, protože v něm chyběly konkrétní bezpečnostní záruky od USA a protože Trump požadoval práva na těžbu nerostných surovin v hodnotě 500 miliard dolarů spolu s dalšími ustanoveními, která Ukrajina považovala za nepřijatelná,“ napsal server amerického listu New York Times.

K uzavření dohody se vyjádřil např. ukrajinský bloger, který na sociální síti X vystupuje od jménem Tatarigami a tvrdí o sobě, že býval ukrajinským důstojníkem. Tomu se fakt, že se Zelenskyj chystá ve Washingtonu podepsat dohodu o ukrajinských surovinách, moc nelíbí.

„Nemyslím si, že by Zelenskyj měl jet do DC a podepisovat nějaké dohody, které nezahrnují dobře definované záruky bezpečnosti. Poté, co USA signalizovaly připravenost těžit zdroje z okupované Ukrajiny jako součásti ruského území, podpis takových dohod by pro něj na Ukrajině znamenal politický konec,“ napsal bloger.

V diskusi pod příspěvkem doplnil, že další verze dohody je horší než její první verze.

I don’t think Zelensky should go to D.C. and sign any deals that do not include well-defined security guarantees. After the U.S. signaled readiness to extract resources from occupied Ukraine as part of Russian territory, signing such deals would end him politically in Ukraine. — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) February 24, 2025

Ukrajinský veterán vystupující pod jménem Constantine, jenž na sebe na sociální síti X prozradil, že Ukrajinu brání už od roku 2014, považuje takovéto dohody také za nebezpečné. Důkazem je pro něj provolání šéfa Slovenské národní strany Andreje Danka, který už se nechal slyšet, že pokud se Američané domáhají splacení toho, co poskytli Ukrajině, Slovensko nemůže zůstat stranou.

„Řekl jsem to mnohokrát, tato dohoda bude mít dominový efekt, a i když tento idiot není zrovna vůdce, supi to nenechají bez povšimnutí. Pokud bude podepsána dohoda, jsme mrtví,“ napsal Constantine, který spojil americké vyjednávání s požadavkem již zmíněného Andreje Danka.

I’ve said it many times this deal will have a domino effect, and while this idiot isn’t exactly leader, the vultures will not let it go unnoticed. If deal is signed we are dead https://t.co/3OPraFyT6Q — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) February 25, 2025

