Zdražení elektřiny? Stanjura tvrdí, že nebude. Plošná opatření by šla, ale byla by moc nákladná

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se domnívá, že cena u nízkého napětí bude stejná jako nyní. „Nikomu se nezvýší výrazně cena, průměrné zvýšení bude nula,“ podotkl Stanjura v nedělním poledním diskusním pořadu. Snažil se tak vymýtit obavy, že by se na cenách energií mohlo projevit opětovné zavedení poplatků za obnovitelné zdroje energie a zvýšení distribučních poplatků.

Stanjurovo tvrzení je tak odlišné od tvrzení ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN), který nedávno odhadl růst cen až o deset procent.

Ceny energií se podle ministra financí Stanjury neodrazí ani na inflaci. Jeho slova okomentoval šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. „Kdyby se zvýšila, ve spotřebitelském koši se to odrazí o 0,3 nebo 0,4 procenta. Ale jsou ještě úvahy, jestli nepoklesne cena silové složky elektřiny,“ uvedl.

Obavy ze zdražení cen energií naopak má exministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Ministr financí Stanjura také nepředpokládá, že vláda kvůli zvýšení velkoobchodní ceny plynu pro evropský trh v posledním týdnu znovu zavede plošná opatření, která by zajistila snížení nákladů domácností a firem. Vláda podle něj připravila adresná řešení, která jsou pro stát levnější než plošná a pro potřebné přínosnější. Plošná opatření jsou podle něj relativně rychlá, ale nepřesná.

„Každé dění na Blízkém východě, a to určitě není stabilní oblast, má dopad na Evropu nebo na svět jako takový. To, že je během jednoho týdne nějaký výkyv cen, například plynu, tak proti tomu, co bylo v roce 2022, je to nízko,“ uvedl Stanjura. Dodal, že ani kdyby byla situace dlouhodobá, nepředpokládá plošné zavedení příspěvku na energie. „Plošná opatření jsou relativně rychlá, ale finančně náročná a veřejné peníze pak inkasují i ti, kteří tu pomoc nepotřebují,“ uvedl. Za letošní rok podle něj ze státního rozpočtu na podporu energií půjde 110 až 120 miliard korun.

