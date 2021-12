Že by se virus lekl vlády? Doktor o konci pandemie

reklama

Anketa Proč Zeman ustoupil ve věci Lipavského? Je starý a nemocný a nemá chuť se hádat 0% Uvědomil si, že Lipavský je skvělý 0% Fiala mu pohrozil snížením rozpočtu KPR 3% Chce, aby se Lipavský znemožnil sám 85% Je v tom něco víc 12% hlasovalo: 1045 lidí

Biochemik Zdeněk Hostomský vítá, že čísla nově covid pozitivních postupně klesají. Zásluhy za to si však podle Hostomského nesmí připisovat končící vláda Andreje Babiše (ANO).

„Je to biologická záhada, ale stalo se to v mnoha zemích. V Indii, v jižní Africe, ve státě Florida. Prostě, vystoupilo to prudce nahoru a teď to bude klesat. V žádném případě bych neřekl, že je to záležitost vlády, že by vláda udělala nějaké opatření a ten virus se lekl a řekl si, tak já to pokládám. Já si myslím, že je to úplně biologický fenomén, že jak ta epidemie jde nahoru, tak půjde dolů. Bylo by naprosto absurdní, kdyby si třeba vláda řekla, že to kleslo díky tomu, že jsme zakázali vánoční trhy a pití alkoholu na veřejných prostranstvích. To by bylo naprosté divadlo absurdity, bych řekl,“ poznamenal Hostomský na CNN Prima News.

Další informace naleznete zde

„Vláda si myslí, že to kontroluje, ale já si myslím, že to kontroluje biologie té pandemie. Ta epidemie je řízená biologickou dynamikou. Já bych apeloval na vládu, aby dělala opatření, která mají smysl. Jakmile můžete kontrolovat lidi a nikdo vám v tom nebrání, tak je to lákavá nabídka a ty vlády to opravdu dělají. Já jsem zastáncem osobní odpovědnosti a nástrojů, které nám nabízí věda. Jedním z nich je vakcinace, fantastická pomůcka. Za chvilku tady budou pilulky. To znamená, že my budeme pány svého osudu. Nenecháme to na vládě,“ dodal Hostomský.

Příliš se neobává ani nástupu mutace covidu známé pod písmenem omikron. Dosavadní zjištění podle Hostomského ukazují, že varianta omikron je hodně nakažlivá, ale pravděpodobně způsobuje mírnější průběh onemocnění.

Psali jsme: Proklínaný chemik Hostomský: Trumpova vakcína je velký triumf vědy. Ale po ní mělo následovat otevření společnosti Uzdravení to setřesou, očkovaní ne. Šinkora odpálil bombu. Politici to nepochopili Dáma z ministerstva umlčela i Prymulu. Lékařům hrozila zákazem činnosti, nadávala „Máně ze sociálních sítí“ Covidem projít. Nejlepší řešení. Hostomský i o omikronu. Vakcíny jsou dočasné. Přijdou pilulky, spreje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama