Že se od zemřelého nemůžete nakazit? Šéf pohřební služby otevřeně popsal, co se děje s mrtvým nakaženým tělem

Koronavirus počtem obětí překonal podle statistik velké chřipkové epidemie. O tom, jak složitá je pro pracovníky v pohřebnictví covidová doba, promluvil majitel pohřební služby a šéf Unie pohřebních služeb v ČR Jiří Haman. „Báli jsme se. Mrtví nedýchají, ale nakazit se od nich lze. A to nejen koronavirem,“ řekl v rozhovoru na yotubovém kanálu Face to Face. Prozradil, že pro to, aby vyhověli pozůstalým při posledním rozloučení, rozhodli se obejít doporučující opatření resortu zdravotnictví. Nárůst zemřelých prý zaznamenali, ale i těch bez covidu. Podle Hamana je to tím, že nemocnice se možná až moc zaměřují právě na ty s nemocí covid-19.

Každý den zemře na světě zhruba 150 tisíc lidí s covidem-19, v České republice na tři sta. Přes čtyři tisíce lidí zemřelo podle evidence obyvatel v posledním říjnovém i v prvním listopadovém týdnu. Jedná se o nejvyšší týdenní počty úmrtí v novodobé historii a dvojnásobek průměru tohoto období za posledních patnáct let.

Diskuse se během koronavirové krize vedly o tom, jak správně nakládat s lidmi, kteří zemřeli s covidem či na covid, což podle Hamana potvrzuje to, jak složitá je dnešní doba a chaos v informacích souvisejících s nákazou. „Březen byl velmi hektický, neustále se střídaly informace. Báli jsme se jako občané i jako provozovatelé pohřebních služeb. Báli jsme se o sebe, o své rodiny a o své zaměstnance,“ sdělil Haman.

Naštěstí včas nakoupili ochranné pomůcky, které by jim stát neposkytl. „Uvědomili jsme si včas, že důležitá je prevence. Ve velkém jsme nakupovali ochranné pomůcky. Zaplať pánbůh včas, protože stát nám nedal nic, neboť oficiálně pohřebnictví nepatří do integrovaného záchranného systému, který tyto prostředky dostával prioritně,“ řekl s tím, že postupem času se situace změnila a nakonec byli zařazení do tzv. první linie.

Dnes jsou ochranné pomůcky součástí jejich každodenní práce. „Samozřejmě, že ochranné pomůcky používáme vždy, ale šlo o ty respirátory, jednorázové obleky, s tím byl nejdřív velký problém. Dnes je to standardem, už jsme si na to zvykli,“ doplnil Haman.

„Do dnešního dne neexistuje žádná oficiální statistika, která by udávala, jestli tělo zemřelého je infekční po dvou třech hodinách či dnech,“ podotkl Haman, že situaci konzultoval s resortem zdravotnictví i s resortem pro místní rozvoj a dostali pak oficiální doporučení, aby se postupovalo podle určitých pravidel. A sice, že by se tělo zemřelého nemělo oblékat, vystavovat atd.

I přes soubor doporučujících opatření se Haman rozhodl jít jinou cestou, jelikož se neustále setkávali s velkou nevolí pozůstalých, kteří se chtěli se zemřelými naposledy rozloučit.

„Bylo to dáno především tím, že i návštěvy v nemocnicích byly zakázané. Ve chvíli, kdy někdo zemřel, ho rodina neviděla i několik dnů a týdnů. Snažili jsme se to změnit. A jelikož bylo stanovisko ministerstva zdravotnictví pouze doporučující a my se dokážeme dostatečně vybavit ochrannými pomůckami, tak i v této době těla zemřelých oblékáme, vystavujeme a chováme se jako běžně,“ popsal.

„Snažíme se vyhovět pozůstalým, je to pro nás priorita. Myslíme si, že by to tak mělo být,“ zopakoval Haman.

Jako šéf pohřební služby se setkává s tím, že jeho kolegové se k takovému tělu stále bojí přístoupit. „Setkáváme se s tím, je to o přístupu každého. Nikdo nemůže nikomu přikazovat, aby s tělem zemřelého, ve chvíli, kdy je přitomna nemoc covid-19, zacházel tak nebo onak,“ řekl.

Jde však nejen o covid, ale i o řadu dalších infekčních onemocnění. Dosud to však nikdo neřešil. Není to podle Hamana trochu alibismus?

„Trochu si myslím, že tato situace to velice intenzivně prověřila. V poslední době vzniká i vyhláška o nakládání s tělem zemřelého v případě nebezpečné nemoci, jako je ebola a další. Z toho hlediska – nechci to zlehčovat – je nákaza koronavirem běžné respirační onemocnění a nevztahuje se pro nás do kategorie nebezpečných nemocí,“ sdělil šéf Unie pohřebních služeb v ČR.

Potvrdil nárůst úmrtí v covidové době oproti běžnému období podzimu a jara. „Je to pravda, zaznamenali jsme o 30, 40 procent výkyv. Troufnu si říct, že to bude plošně podobné. Ale je důležité upozornit, že v tom nárůstu jde nejen o zemřelé s covidem nebo na covid. Možná je to proto, že zdravotnictví se intenzivně zaměřuje právě na tuto nemoc. Bohužel se stává, že pak není čas na ty ostatní,“ uzavřel Haman.

