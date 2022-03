Zelenský: V USA odvysílali věc, po které by si Putin otevřel nejlepší vodku. To vážně?

reklama

Úvodem je Macgregor dotazován, jaká je ruská strategie. V týdnu Putin zaútočil na jadernou elektrárnu, plukovník ve výslužbě to vyvrací: „Strategií nebylo zaútočit na žádnou elektrárnu ani na rozvodnou síť. Rusové se velmi pečlivě vyhnuli přerušení dodávek elektřiny, poškození komunikace, vyhnuli se poškození základních věcí, jako je zásobování vodou,“ uvedl.

„Vidíte, že Rusové nyní vyhnali zbytky ukrajinských sil, které se uchýlily do měst v populačních centrech, protože nemají žádnou mobilitu, žádnou protivzdušnou obranu, žádné letecké krytí, žádnou logistickou infrastrukturu,“ pokračoval Macgregor.

Ukrajinské vojenské síly následně obvinil, že se snaží ukrýt v civilním obyvatelstvu, čímž ohrožují život běžných Ukrajinců. Nyní se prý mísí s obyvatelstvem podobně, jako jsme viděli na Středním východě. „Kdykoli jsme vyháněli islamisty, utíkali do měst, používali štíty, civilní obyvatelstvo a snažili se vyhnout vyhlazení. Myslím, že to je v podstatě to, co se děje dnes, kdy ukrajinské síly využívají obyvatelstvo, aby se vyhnuly zničení,“ glosoval dění na Ukrajině.

„Myslíte, že Putin srovná Ukrajinu se zemí, kdyby se civilisté postavili na odpor?“ zajímal se dál moderátor. „Ne, rozhodně ne. Ve skutečnosti tvrdě pracoval na tom, aby většinu z ní získal nedotčenou. Překvapivě jde o mnohem menší škody, než jsme my způsobili v Iráku, když jsme do něho vstoupili v roce 1991, nebo potom znovu v roce 2003,“ konstatoval Macgregor, zatímco mu moderátor šokovaně naslouchal s pozvednutým obočím.

V současnosti jsou podle veterána z ruského pohledu nevyhnutelné kroky v podobě vyhlazení ukrajinských sil. Zdůraznil, že ukrajinský prezident v naději, že mu USA přispěchají na pomoc, odkládá konec válečného konfliktu. „Myslím, že Rusové nyní jen obkličují ukrajinské síly a vyhlazují je. Je to nevyhnutelné. A pan Zelenskyj, myslím, odkládá nevyhnutelné v naději, že ho zachráníme. A my nepřijdeme. Prezident Biden to dal velmi jasně najevo,“ zdůraznil.

Je podle něj tedy konec v dohledu? „Konec této fáze je ještě několik dní vzdálen. Prvních pět dní ruské síly, myslím upřímně, byly příliš mírné. Teď to napravily. Takže bych řekl, že do deseti dní by to mělo skončit,“ predikoval Macgregor v americké diskusní relaci.

Otázka nyní podle něj je, co udělá prezident Zelenskyj. „Rusové dali jasně najevo, že chtějí neutrální Ukrajinu. Mohlo to skončit už před několika dny, kdyby to přijal. Znovu opakuji, že Rusové nezabírají území, ale ničí ukrajinské síly, na to se zaměřují,“ zopakoval.

Moderátor nato poznamenal: „Zní to, jako byste neschvaloval Zelenského postoj.“ Což Macgregor nevyvrátil: „Myslím si, že Zelenskyj je loutka,“ prohlásil. „Vystavuje obrovské množství vlastního obyvatelstva zbytečnému riziku. Upřímně řečeno, většina z toho, co přichází z Ukrajiny, je vyvraceno jako lež do 24 a 48 hodin,“ šokoval dál moderátora svými slovy, že informace o ruském obsazování letišť jsou „nesmysly“. „Nic takového se nestalo,“ řekl razantně.

„Není to hrdina, když se postaví za své lidi?“ reagoval zaražený moderátor na skutečnost, že ukrajinský prezident je Západem vnímán jako hrdina bojující za svobodu svého lidu. Macgregor se jen ironicky pousmál a spustil: „Ne, nevidím na něm nic hrdinského. Myslím, že to nejhrdinštější, co může teď udělat, je smířit se s realitou,“ uvedl.

Jedním dechem dodal, že Zelenskyj by měl udělat Ukrajinu neutrální zemí. „To není špatná věc. Neutrální Ukrajina by byla dobrá jak pro nás, tak pro Rusko,“ je přesvědčen, že právě to by vytvořilo nárazník, který podle jeho slov chtějí obě strany. „Ale jemu, myslím, říkají, aby se držel a snažil se to protahovat, což je tragické pro lidi, kteří to musejí prožívat,“ zakončil svůj komentář americký plukovník ve výslužbě.

Jeho vyjádření později reflektovala také slovenská opoziční strana SMER-SD. „SMER-SD nekomentuje obsah tohoto rozhovoru ve vlivné americké televizi Fox. Umíte si ale představit, že by podobný ‚škodlivý obsah‘ uveřejnilo některé slovenské médium? Myslíme si, že NBÚ by podle nového zákona o cenzuře měl okamžitě tuto americkou televizi vypnout,“ uvedla strana ironicky v příspěvku na sociální síti.

