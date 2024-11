Zelenský a „konec kapesného“. Tak končí američtí vazalové, vzkazuje Drulák

Výsledek amerických prezidentských voleb by měl Evropany zajímat především pro postoj Spojených států k válce na Ukrajině. Trumpův junior vzkázal na instagramu ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že mu „skončí kapesné“ poté, co jeho otec Donald Trump nastoupí do Bílého domu.

Podle Druláka to jasně ukazuje, že Američané už nechtějí dále válku financovat. „Jsou to poměrně tvrdá slova od syna Donalda Trumpa. Na jednu stranu tato určitá hrubost má kouzlo upřímnosti, že Američané už dále nechtějí financovat válku na Ukrajině a nechtějí financovat ukrajinský režim,“ uvádí diplomat, jak čte vyjádření Trumpa juniora, že Zelenskému skončí kapesné.

Zároveň to také světu ukazuje, jak končí američtí vazalové: „Dokud je Amerika potřebuje, tak si je předchází. Zve si je do kongresu, dává jim možnost pronést projev před oběma komorami, který je přerušován potleskem ve stoje. Jsou heroizováni americkými médii jako noví Churchillové, jako zachránci demokracie. Ale toho všeho do času. V určité chvíli se americké veřejné mínění obrátí, řekne si, že je ti hrdinové už stojí příliš peněz. Následně přichází to, že jim řeknou ‚kapesné ti brzy končí‘,“ dodává Drulák k měnícímu se postoji Spojených států k Ukrajině spolu s příchodem Trumpovy administrativy.

„Je to varování pro každého, kdo se snaží lísat této nevděčné supervelmoci,“ podotýká profesor Drulák.

Drulák neočekává, že by státy střední Evropy mohly mít podporu v nové administrativě Donalda Trumpa? „Byl bych skeptický. Já od Donalda Trumpa v geopolitice příliš dobrého nečekám. Maximálně pokud dokáže racionálně jednat s Ruskem a vyjednat mít na Ukrajině, to by byl obrovský výsledek,“ uvádí Drulák, podle kterého to s mírem na Ukrajině zatím nevypadá dobře.

„Že bychom měli ve Washingtonu nějakého podporovatele, to si nemyslím. Jako Středoevropan ani nechci mít nějakého lepšího pána ve Washingtonu, někoho, kdo s námi bude jednat shovívavěji, kdo bude mít větší porozumění. Ne! Washington má být jeden z našich partnerů, ale máme mít zrovna tak dobré vztahy s Ruskem, Čínou a dalšími,“ pokračuje profesor. „Trump je určitý typ obchodníka, možná tomuhle jazyku bude více rozumět, než ti, kteří se utápějí ve frázích o demokracii a lidských právech,“ míní.

A následně v souvislosti s Trumpem upozornil: „Nic moc od něho nečekejme, nic moc od Ameriky nečekejme,“ zdůrazňuje Drulák, který Trumpa považuje za menší zlo.

Je podle Druláka východisko ze situace, do které se Evropa v posledních letech dostala? „Naděje umírá poslední, vždy nějaké východisko je. Ale samozřejmě, s každým rokem se to východisko vzdaluje a vzdaluje. To je pravda,“ přemítá Drulák. Poukazuje ale, jak se mění situace na Slovensku. „Před rokem a půl to tam vypadalo dost beznadějně. Od té doby, co je tam vláda Roberta Fica se na Slovensku přece jenom něco děje. Když se podíváme na slovenskou diplomacii, je schopna rozkročit se do směrů, které ta předchozí garnitura ignorovala nebo popírala,“ zmiňuje například návštěvu premiéra Fica v Číně, kde navázal strategické partnerství. Robert Fico se také chystá do Ruska či do Brazílie. „Vidíme představitele státu, který je menší než Česká republika a dokáže si sjednat respekt a přijetí v nejvýznamnějších mocenských centrech současného světa,“ uvádí Drulák a zmiňuje, že slova o míru nepřicházejí z EU, ale z Číny nebo z Brazílie. Západ podle něj dosud neměl mírové inciativy k Ukrajině.

„Změna možná je, jen je potřeba si vytvořit politické síly, které jsou schopny tuto změnu provádět nebo podpořit stávající politické síly, které k tomu mají nejblíže,“ dodává s tím, že v tomto smyslu není situace na české politické scéně zrovna ideální. „My tu nemáme nikoho, kdo by byl srovnatelný s osobností Roberta Fica nebo Viktora Orbána,“ zmiňuje také maďarského premiéra. „Máme tu pár politických sil, které mohou dělat politiku, která bude méně špatná, než to, co předvádí ta Fialova koalice,“ podotýká.

V živém streamu Aby bylo jasno také kritizoval sankce Evropské unie proti Rusku, které stejně nefungují: „Dnes z ukrajinské demokracie skoro nic nezbylo a z ukrajinské celistvosti toho zbyde málo, protože Ukrajina přijde o podstatná území. O území, kde byl soustředěn průmyslový potenciál Ukrajiny. Stále je možné, že Ukrajina nepřijde o většinu svého území, ale podstatné je, že přijde o Donbas, kde se soustředil Ukrajinský průmyslový potenciál a o další území. S politikou podpory války a sankcí jen podporujeme smrtelnou spirálu, do které se Ukrajina dostala. To je politika, která je hluboce protiukrajinská, protože vede k destrukci ukrajinského národa,“ dodává Petr Drulák.