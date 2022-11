Zelenskyj: Až 18 miliard euro od EU. Každé euro zachraňuje životy

reklama

První z projevů pronesl na 104. kongresu starostů a předsedů obcí Francie. Starostům francouzských obcí sdělil, že Rusové okupují na 3700 ukrajinských obcí.

„Nyní však ve všech těchto sídlech vidíme jednu věc - naprostý nedostatek jakýchkoli možností žít normálně a svobodně. Podařilo se nám osvobodit více než 1 800 osad od ruské okupace. A důsledky okupace jsou všude velmi podobné. Ruští vojáci zaminovali vše, co se jim podařilo zaminovat. Okupanti vydrancovali vše, co se jim podařilo uloupit. Celkově byly po celé Ukrajině ostřelováním zničeny nebo poškozeny statisíce budov. Tisíce sociálních objektů. Okupanti po sobě zanechali zcela zničenou infrastrukturu... Představte si, jaké to je - lidé pod okupací žili půl roku bez komunikací, elektřiny, normálního zásobování vodou,“ pravil Zelenskyj.

Poté dal konkrétní případ Chersonu. Před válkou v tomto správním centru žilo asi 300 tisíc lidí. Část z nich pocházela původně z Krymu odkud odešli po vpádu ruských vojáků na tento ukrajinský poloostrov v roce 2014. Po ruském útoku na Cherson a po obsazení města se nemalá část Ukrajinců rozhodla odejít. Když se do města vrátily ukrajinské ozbrojené síly, ve městě žilo asi 100 tisíc lidí.

„Nebyla tam elektřina ani komunikace. Nebyla tam voda. Teprve po našem návratu začaly ve městě fungovat lékárny,“ popsal situaci Zelenskyj s tím, že to, co Rusové mohli sebrat, sebrali. A to ostatní zničili. To, co mohlo sloužit ke komunikaci mezi lidmi nebo to, co jim mohlo v zimě poskytnout alespoň trochu tepla. Zaminovali také řadu správních budov. Některé objekty prý Ukrajinci raději vyhodili do povětří, protože nebylo jisté, že by se podařilo budovu odminovat beze ztrát na ukrajinské straně.

Další města jako Mariupol, Volnovacha a další, na osvobození a na prakticky kompletní znovuvybudování teprve čekají. Čekají, až Ukrajinci vrátí život tam, kam Rusové přinesli smrt. Tak to vidí Volodymyr Zelenskyj.

„Jde o střet dvou protikladných postojů k lidem a k životu. Když Rusko přijde do města, nezůstane tam z normálního života nic. Rusko přináší represe a zneužívání, bere lidem nejen majetek, ale i... Existují tisíce příkladů, zejména toho, jak ruská armáda jednoduše zničila obytné domy nebo auta na silnicích. Existují tisíce důkazů, že těžba a ničení energetické, zdravotnické, vzdělávací a další infrastruktury na Ukrajině je záměrnou ruskou politikou. Chtějí, aby Ukrajinci v této zemi prostě nemohli žít,“ konstatoval Zelenskyj.

A právě proto by Francie a nejen Francie měla Ukrajině pomoci v obraně proti Rusku. Každé poslané euro, každý poslaný dolar, všechno poskytnuté vybavení, zachraňuje životy. Tyto penze jsou podle Zelenského na čištění ukrajinské půdy od ruských min, na vybavení pro hasiče, pro lékaře a tak podobně.

„Nyní, v předvečer zimy, čelíme jedné z největších hrozeb od začátku totální války. Ruský raketový teror zničil téměř polovinu naší energetické infrastruktury. A víme, že Kreml si dal za úkol pokračovat v útocích na energetická zařízení. Proměnit zimní mráz ve zbraň hromadného ničení. Tím chce Rusko udělat s celým územím Ukrajiny to, co dělá s okupovanými městy a vesnicemi. Chce zničit život,“ pokrčoval ukrajinský prezident.

Starosty francouzských obcí požádal, aby se obrátili na ukrajinské velvyslanectví a sami se zeptali, jak mohou pomoci zemi těžce zkoušené ruskou invazí.

Pak už se jen rozloučil zvoláním „sláva Ukrajině“.

Svůj druhý projev věnoval ukrajinským spoluobčanů. Těm sdělil, že EU poskytla Ukrajině další 2,5 miliardy euro a pro příští rok se jedná o pomoci až 18 miliard euro. Vedle toho prý Spojené státy přislíbily, že pošlou Ukrajině další 4,5 miliardy dolarů. Zelenskyj zdůraznil, že si této pomoci nesmírně váží, protože jen díky ní může Ukrajina i v časech neutuchajících ruských útoků vyplácet důchody a jiné sociální dávky.

„Nějakou formu sociální podpory má 6 milionů občanů. Jen v tomto měsíci činily sociální platby téměř 14 miliard hřiven. Jedná se o pomoc osobám s více dětmi, chudým, matkám samoživitelkám a osobám se zdravotním postižením. Také více než 2 miliony vnitřně vysídlených osob dostávají pomoc od státu. Plus platy pro zaměstnance rozpočtového sektoru. Děláme vše pro to, abychom zajistili platby pro všechny naše lidi,“ uvedl ukrajinský prezident.

Zmínil také projekt „Místa neporazitelnosti". Těch prý bude po celé Ukrajině na 4 tisíce a půjde o místa, kam si lidé budou moct přijít nabít mobil, ohřát se a tak podobně. Smyslem tohoto programu podle Zelenského je, aby lidé mohli v zimě přijít i tam, kde se urychleně nepodaří obnovit infrastrukturu zničenou ruskými útoky.

„Budou zde k dispozici všechny základní služby, včetně elektřiny, mobilní komunikace a internetu, tepla, vody a lékárničky. Zcela zdarma a nepřetržitě. Body budou nutně fungovat na všech krajských a okresních úřadech, stejně jako na školách, v budovách státní záchranné služby atd.“ zdůraznil Zelenskyj. Lidé by se podle něj měli podívat na internet, kde se takovýto důležitý bod nalézá v jejich obci či ve městě.

Situaci na frontě tentokrát věnoval jen pár slov a konstatoval, že v Doněcké oblasti dál zuří tvrdé boje, ale ukrajinští vojáci nadále odolávají a v Luhanské oblasti Ukrajinci dál posilují své pozice a pomalu postupují vpřed.

Poté se rozloučil druhým zvoláním „sláva Ukrajině“.

