Zelenskyj: Ofenziva? Čas určen. Prigožin: Vím, od koho hrozí převrat

Kyjev již třetí noc po sobě čelil masivním ruským leteckým úderům. Nejméně jeden člověk zemřel. Mezitím se v Rusku opět přihlásil o slovo zakladatel soukromé ruské armády wagnerovců Jevgenij Prigožin, který zdůraznil, že proti Vladimiru Putinovi rozhodně nepřipravuje převrat, vysvětlil proč, a naznačil, kdo by skutečně mohl v Rusku zorganizovat převrat. A poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak, jak by mohlo vypadat budoucí mírové uspořádání mezi Ukrajinou a Ruskem.

Válka na Ukrajině trvá už 461 dní a Rusové pokračují v leteckých útocích. Ve dne i v noci. Ukrajinský generální štáb oznámil, že ruské síly v noci z 28. na 29. května odpálily 40 řízených střel Kh-101/Kh-555 a 38 bezpilotních letounů Šahíd a během dne 29. května 11 raket Iskander-M/K. Ukrajinská protivzdušná obrana oznámila, že zničila celkem 36 střel s plochou dráhou letu Kh-101/Kh-555, 30 bezpilotních letounů Šahíd a všech 11 raket Iskander. O zatím poslední vlně útoků informoval washingtonský Institut pro studium války.

Britská veřejnoprávní BBC připomněla, že Ukrajina a hlavní město Kyjev čelily silnému leteckému útoku už třetí noc po sobě. Při poslední vlně útoku jeden člověk zemřel, další byli zraněni. Od začátku května se jednalo o sedmnáctý útok na hlavní město.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko označil podle britské stanice poslední útok za „masivní“ a vyzval obyvatele, aby „neopouštěli úkryty“. Letecký poplach byl po třech hodinách zrušen.

„V pondělí úřady v západní Chmelnycké oblasti uvedly, že bylo poškozeno pět letadel ve vojenské lokalitě. Úřady dodaly, že tamní vzletová a přistávací dráha se nyní opravuje, aniž by uvedly další podrobnosti,“ uvedla BBC.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu ke spoluobčanům přišel s informací o chystané protiofenzivě. Prohlásil, že bylo rozhodnuto o datu jejího spuštění.

„Jako obvykle vrchní velitel a velitelé operačních směrů podali zprávu štábu,“ řekl Zelenskyj. „Nejen o dodávkách munice, nejen o výcviku nových brigád, nejen o naší taktice. Ale také o načasování. To je to nejdůležitější. Načasování toho, jak budeme postupovat. My to spustíme. Rozhodnutí byla učiněna,“ dodal.

Zakladatel soukromé ruské armády wagnerovců Jevgenij Prigožin odmítl nařčení, že možná chytá převrat proti stávajícímu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. S tímto nařčením přišel někdejší důstojník ruské tajné služby Igor Girkin. Prigožin zdůraznil, že wagnerovci nemají personální kapacity na provedení převratu, a především mají dobré vztahy s dnešním vládcem Kremlu. Pokud někdo může provést převrat, pak je to podle Prigožina současný ministr obrany Sergej Šojgu, který řídí i ruské speciální jednotky.

ISW také upozornil, že Prigožin znovu zkritizoval Vladimira Putina, když si stěžoval, že ruský byrokratický aparát dělá vše pro to, aby nemusel zmiňovat skutečné hrdiny této války, tady Prigožin pravděpodobně myslí wagnerovce, a raději za cokoli pochválí prezidenta Vladimira Putina. „Čímž naznačil, že Putinovi se dostává nezasloužené chvály a díků kvůli neochotě ruských byrokratů vyznamenat ty, kteří si to skutečně zaslouží. Od 9. května Prigožin dramaticky zvýšil počet přímých zmínek o Putinovi – poté, co ho nepřímo kritizoval během svátku Dne vítězství,“ uvedl ISW.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba oznámil, že ukrajinská vláda bude dál vyjednávat s čínskou stranou o možnostech řešení ruské agrese proti Ukrajině – za dodržení tří podmínek. Vzájemného respektování územní celistvosti, žádných návrhů na územní ústupky a návrhů na zmrazení konfliktu.

Vrchní diplomat Evropské unie Josep Borrell vyjádřil názor, že v tuto chvíli by Rusové přistoupili na vyjednávání o míru, jen pokud by ve válce vítězili. „Nejsem optimistou ohledně toho, co se na Ukrajině stane letos v létě. Vidím koncentraci vojsk na obou stranách, vidím jasný záměr Ruska vyhrát válku, (Rusko) nepůjde do vyjednávání, pokud válku nevyhraje,“ řekl podle CNN ve španělské Barceloně.

Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak přišel s návrhem, jak by budoucí mírové uspořádání mohlo vypadat. Řekl, že by měla mezi Ukrajinou a Ruskem vzniknout demilitarizovaná zóna, široká 100 až 120 km. Demilitarizovaná zóna by podle něj měla zahrnovat ruské oblasti Belgorod, Brjansk, Kursk a Rostov, aby byla chráněna přilehlá území na Ukrajině.

„Pro zajištění skutečné bezpečnosti obyvatel Charkovské, Černihovské, Sumské, Záporožské, Luhanské a Doněcké oblasti a jejich ochranu před ostřelováním bude nutné zavést demilitarizační zónu o délce 100 až 120 km,“ napsal Podoljak v pondělí na twitteru. Na jeho slova upozornil server katarské televize Al-Džazíra.

Tuto zónu by podle Podoljaka měl hlídat mezinárodní kontingent. Tak, aby se „zabránilo opakování agrese v budoucnu“.

Ruská strana dala najevo, že je ochotna vést mírové rozhovory s vládou v Kyjevě jen za podmínky, že pod ruskou správou zůstanou všechny ukrajinské oblasti, které ruská armáda dosud dobyla.

Psali jsme: „Když začínáte válku, mějte koule." Prigožin zašel opět dál „Prigožin plánuje převrat proti Putinovi a sabotuje akce.“ Nařčení v Rusku Padlo k Ukrajině: Zmrazení konfliktu není v mezinárodním zájmu. Čína chce vítězství Ruska, ale... Šéf wagnerovců vyzval k úplné mobilizaci. A kromě Ukrajiny začaly výbuchy i v Rusku...

