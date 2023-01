Zelenskyj: Rusové zasáhli stadion. Vrhnou proti nám, co jim zbylo

Ruská raketa zasáhla zimní stadion, kde ještě před válkou trénovaly děti. Toto je další důkaz hrůznosti chování ruského teroristického státu. Tak to vidí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který také popsal, o co se snaží na diplomatické úrovni.

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se opět přihlásil o slovo a prozradil svým ukrajinským spoluobčanům, že během jediného dnem mluvil se čtyřmi premiéry. S předsedou vlády Velké Británie, s předsedou norské vlády, s předsedou vlády Kanady a s premiérem vlády nizozemské. Se všemi jednali o posílení obrany země.

„Nepochybujeme o tom, že současní páni z Ruska vrhnou vše, co jim zbylo, a všechny, které mohou sehnat, aby se pokusili zvrátit průběh války a alespoň oddálit svou porážku. Tento ruský scénář musíme narušit. Na to se připravujeme. Teroristé musí prohrát. Jakýkoli pokus o jejich novou ofenzivu musí selhat. To bude konečná porážka teroristického státu. Děkuji všem partnerům, kteří to chápou,“ pravil Zelenskyj.

„Rusko mobilizuje ty, které chce uvrhnout do smrti, my mobilizujeme civilizovaný svět. V zájmu života,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Zdůraznil, že poděkoval všem čtyřem premiérům za poskytnutou pomoc a konstatoval, že kupříkladu Norsko už Ukrajině pomohlo tak výrazně, že bude-li ve své pomoci nadále pokračovat, může Norsko v pomoci Ukrajině sehrát historickou roli. „Zejména děkuji Norsku za jeho připravenost pomoci poskytnout Ukrajině potřebný objem plynu pro letošní zimu,“ řekl Zelenskyj,

„Jsem vděčný Nizozemsku, že s námi sdílí stejné chápání spravedlnosti, toho, jak by tato válka měla skončit. Dnes jsem informoval pana premiéra Rutteho o nejbližších záměrech nepřítele, o tom, co Rusko připravuje na zimní měsíce a začátek jara. Jsem přesvědčen, že Ukrajina bude v Evropě vyslyšena,“ pravil Zelenskyj.

Ve stejném duchu děkoval Velké Británii.

Ukrajincům přislíbil, že v diplomatických aktivitách tohoto druhu bude vytrvale pokrčovat.

A nakonec zmínil ještě jednu věc.

Včera ruští teroristé zničili zimní stadion v Družkivce v Doněcké oblasti. Raketou.

„Tato ledová aréna – Altair – začala fungovat před válkou, kdy Donbas žil normálním životem, než přišlo Rusko. Trénovaly tam děti. Byla tam dětská sportovní škola. Pořádaly se tam hokejové soutěže. Lidé tam sportovali, slavili a prostě si užívali života. Kramatorsk, Slovjansk, Kosťantynivka, Bachmut, Pokrovsk, Doněck, Toreck a další města a vesnice Donbasu – všichni věděli, co je to za arénu, a mnoho lidí ji navštěvovalo. V loňském roce se v ní shromažďovala a rozdělovala humanitární pomoc. Ruská raketa proti Altairu v Družkovce je dalším přiznáním teroristického státu. Je to přiznání toho, s čím na Donbas přišel a co odtamtud definitivně vypudíme. Smrt v Donbasu nezvítězí a my musíme udělat vše pro to, abychom její trikoloru z Donbasu a dalších zemí Ukrajiny vyhodili,“ řekl Zelenskyj.

Poté se rozloučil zvoláním „sláva Ukrajině“.

Psali jsme: Zelenskyj: Zvýšíme Rusku cenu mobilizace a války Zelenskyj: V Rusku panuje strach. Právem Zelenskyj po dalším ruském útoku oslovil Rusy. Toto jim řekl o Putinovi Zelenskyj chce nejsilnější protivzdušnou obranu v Evropě. Ochrání před Ruskem celý kontinent

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama