Zelenskyj: Ukrajinci neztrácejí svou lidskost. Na rozdíl od Rusů

Ruské rakety prý stále dokážou zahnat Ukrajince do krytů, ale ti se tam podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského neklepou, nýbrž si zpívají. Zelenskyj vysvětlil proč. A popsal, v čem podle něj spočívá vůbec největší bohatství Ukrajiny. „A za tebou, ukrajinský bojovníku, jsou miliony lidí, kteří přesně vědí, pro co žijí. S tebou, bojovníku, je v zákopech celý náš stát,“ pravil ukrajinský prezident. A znovu Ukrajince požádal, aby šetřili elektřinou.

Ukrajinci v pátek oslavili Den obránců Ukrajiny a prezident všem k tomuto dni ze srdce poblahopřál a zdůraznil skutečnost, že teď jsou všichni obránci své vlasti. Na frontě nebo v zázemí. Ať už jde o vojáky, dobrovolníky, kteří rozvážejí humanitární pomoc, o novináře, kteří píší pravdu o Ukrajině, o učitele, kteří stále vzdělávají ukrajinské děti, o ukrajinské zdravotníky, zemědělce, majitele firem a tak podobně.

„14. října slavíme Den obránců Ukrajiny. Je to Den těch, kteří bojují. Je to Den toho, za co bojujeme. Je to Den toho, jakého vítězství dosáhneme. Dne 14. října vyjadřujeme vděčnost. Vděčnost všem, kteří v minulosti bojovali za Ukrajinu. A všem, kteří za ni bojují nyní. Všem, kteří tehdy zvítězili. A všem, kteří určitě zvítězí nyní. Zvítězí tak, že úspěšně završí boj mnoha generací našeho lidu. Lidí, kteří vždycky nejvíc toužili po jednom – po svobodě. Pro sebe. A pro své děti. Pro naši kulturu,“ začal Zelenskyj.

Zdůraznil, že ukrajinská historie prostupuje stovkami let, za tu dobu také čelila několika pokusům o zničení, ale všechny tyto pokusy přečkala. Přečkala i pokusy nacistů o zničení Ukrajiny ve 20. století a podle Zelenského přežije i pokusy „rašistů“ o zničení Ukrajiny ve 21. století.

„Bude to vítězství celého našeho lidu. Bude to vítězství ukrajinských ozbrojených sil. Našich pozemních sil, pěchoty. Tankistů. Raketového vojska a dělostřelectva,“ řekl Zelenskyj a přidal ještě ukrajinské letectvo, ukrajinské námořnictvo i ukrajinské jednotky dronů.

„Bude to vítězství těch našich hrdinů, kteří jsou nyní v ruském zajetí. Těch, kteří nyní prožívají nejtěžší chvíle. Nejtěžší je zůstat Ukrajincem a zachovat si ukrajinskost, když jsou mezi vrahy. Ale my si to pamatujeme. Vzpomínáme a děláme vše pro to, aby se všichni – každý z našich hrdinů – vrátili. Nikoho nenecháme v zajetí. Svět vidí, že Ukrajinci neztrácejí svou lidskost za žádných okolností. Nepřítel může udeřit na naše města, ale nikdy ne na naši důstojnost. ... Ruské rakety jsou stále schopné zahnat Ukrajince do protiatomových krytů, ale nikdo z našich lidí se tam netřese. Ukrajinci si v krytech zpívají,“ zdůraznil Zelenskyj.

Ukrajince podle Zelenského psychicky drží nad vodou to, že brání vlastní zemi, brání vlastní svobodu. Bojují prý také za svůj Cherson, za svůj Doněck, za svůj Krym.

„V této válce vše závisí na vás. Na tom, co uděláte. Na tom, komu pomůžete. Na tom, co získáte. Na tom, kdo nám přišel na pomoc. Svět stojí na naší straně. Více než kdykoli v naší historii. Zejména díky tomu jsme silnější než kdykoli v naší historii. Ale stejně jako kdykoli v naší historii závisí budoucnost na konkrétních lidech. Na těch, kteří jsou v současné době v zákopech a na bojových stanovištích. Na synech, bratrech a otcích. Na dcerách, sestrách a matkách. Na ukrajinských mužích a ženách, kterým chci nyní říci ta nejdůležitější slova. Jste to nejcennější, co máme. Každý z vás,“ prohlásil Zelenskyj.

Statečné Ukrajinky a Ukrajinci čelí tankům a dělům „rašistů“ a z pohledu Zelenského jim čelí statečně.

„A za tebou, ukrajinský bojovníku, jsou miliony lidí, kteří přesně vědí, pro co žijí. S tebou, bojovníku, je v zákopech celý náš stát, všechno, co máme a co je nám tak drahé. Budoucnost dětí je s tebou. Zlatá vítězství našich sportovců. Naše poezie, umění, věda. Sofie a palác Potočki jsou s tebou. Naše Chortycja a naše Lavra. Naše Nebeská setnina je s vámi. A naše úcta, naše víra a naše láska. Protože náš stát je matkou všech obránců,“ zaznělo od Zelenského.

Poté přišlo rozloučení v podobě zvolání „sláva Ukrajině“.

Zelenskyj: Ukrajinci, šetřete energiemi

Poté přednesl ještě jeden projev a v tom Ukrajince znovu požádal, aby šetřili energiemi.

„Upozorňuji vás, milí Ukrajinci, prosím, je stále nutné doporučeně omezovat spotřebu elektřiny ve špičkách, aby celá energetická soustava fungovala stabilně. Je to také prvek ochrany našeho státu,“ poznamenal prezident.

Prozradil také, že byl navštívit zraněné vojáky v nemocnici a poděkoval jim za to, co pro svou vlast udělali.

I po tomto projevu přišlo tradiční rozloučení v podobě zvolání „sláva Ukrajině“.

