Někdejší britský premiér Boris Johnson poskytl rozhovor francouzské spisovatelské legendě – Jacquesovi Attalimu, který zpovídal např. Henryho Kissingera. Tedy, přesněji řečeno, Boris Johnson věřil, že poskytuje rozhovor francouzskému uznávanému publicistovi. Ve skutečnosti ho kontaktovali známí ruští političtí vtipálci Vladimir „Vovan“ Kuzněcov a Alexej „Lexus“ Stoljarov. Ti rozhovor s Johnsonem následně nasdíleli na ruském klonu sítě YouTube RuTube a neopomněli se Johnsonovi posmívat, jak jim naletěl a vůbec nevěděl, s kým ve skutečnosti mluví.

O tom, jak se jejich expremiér nechal napálit informoval britské čtenáře server listu The Mirror.

S představou, že mluví s francouzskou spisovatelskou legendou, Boris Johnson složil dvěma Rusům poklonu. „Byl jsem vaším dlouholetým obdivovatelem, velkým, dlouholetým obdivovatelem,“ pravil Johnson. „Vzpomínám si, že jste samozřejmě sídlil v Londýně v Evropské bance pro obnovu a rozvoj,“ pokračoval britský expremiér.

Jacques Attali je francouzský ekonom a spisovatel narozený v roce 1943. Vystudoval École polytechnique, École des mines, Sciences Po, École nationale d'administration a Univerzitu Paříž IX, kde od roku 1968 přednášel ekonomickou vědu. Byl blízkým spolupracovníkem bývalého prezidenta Françoise Mitterranda, který ho po nástupu do prezidentského úřadu v roce 1981 jmenoval svým poradcem pro hospodářské otázky. V letech 1991 až 1993 byl Attali prvním předsedou Evropské banky pro obnovu a rozvoj, stál také u zrodu mezinárodní dobročinné organizace Akce proti hladu a programu EUREKA.

Dva Rusové, kteří Borise Johnsona obelhali, se ptali také na jeho postoj k válce na Ukrajině a expremiér prohlásil, že postoj Velké Británie a vlastně i postoj celého Západu byl na počátku této války naivní. Je však přesvědčen, že zastával správný postoj, když Ukrajincům sdělil, že se ruským agresorům mají bránit a že Velká Británie Ukrajině pomůže.

„Jsem hrdý na to, že Spojené království pomohlo v rozhodujícím okamžiku a jsem hrdý na to, že Spojené království nadále pomáhá. Bojují i za nás. Bojují za svobodu. A já jsem moc rád, že je stále více podporujeme,“ zdůraznil. „Mimochodem, myslím si, že postoj vaší země, vaší vlády ve Francii je příkladem země, kde se názor v této věci hodně posunul.“

Boris Johnson and Joe Biden killed a peace deal between Ukraine and Russia in 2022 resulting in over a million dead since then. In a prank call Johnson demanded Ukraine must mass-mobilize the youth to keep fighting a losing war against Russia. What a cunt. https://t.co/faL3YAibWs — Kim Dotcom (@KimDotcom) September 4, 2024

Boris Johnson je přesvědčen, že bude správné přijmout Ukrajinu do NATO. Je to něco, co přiblíží mír. Neprovokuje to Putina. „Myslím, že členství Ukrajiny v NATO musí být naším konečným cílem,“ nechal se slyšet Johnson.

Došlo i na otázku mírových jednání z roku 2022, o kterých se někdy říká, že je zazdili západní spojenci Ukrajiny. Server britského deníku The Guardian k tomu poznamenal, že s jednáním o příměří mezi Ruskem a Ukrajinou a rolí Borise Johnsona v tomto jednání to bylo poněkud složitější, než se zdá na první pohled.

Historik Sergej Radčenko a politolog Samuel Charap tvrdí, že tato jednání byla špatně pochopena.

„Johnson na jaře 2022 přímo nesabotoval dohodu o příměří; ve skutečnosti mezi Ruskem a Ukrajinou nebyla připravena žádná dohoda k podpisu. Strany se nedohodly na územních otázkách ani na množství vojenské výzbroje povolené po válce. Pozice Ukrajiny během jednání vyžadovala bezpečnostní záruky, které západní státy váhaly poskytnout. A na Ukrajině byly vnitropolitické otázky související s ruskými požadavky na ‚denacifikaci‘, se kterými bylo třeba se nějak vypořádat,“ uvedl The Guardian.

Johnson v rozhovoru s oběma Rusy prohlásil, že kdyby Zelenskyj na počátku roku 2022 dostal nabídku na rozdělení Ukrajiny tak, jak je rozdělen např. Korejský poloostrov s tím, že západní část Ukrajiny ochrání NATO a poskytne zemi bezpečnostní záruky. „Myslím, že by akceptoval ztrátu Donbasu a Krymu,“ pravil Johnson. „Ale nejdůležitější je dát Ukrajincům prostředky k vyhnání Rusů. My to děláme, ale děláme to moc pomalu,“ pokračoval expremiér.

Ale v roce 2022 jednání v Istanbulu nevedla k uzavření nějaké dohody. Podle Johnsona byly představy obou stran o možné dohodě natolik rozdílné, že bylo nemyslitelné, že dospějí k nějakému kompromisu.

Podle Johnsona musí dojít k jednáním mezi Ukrajinou a Ruskem, ale na počátku musí být jasně dána jedna věc. Rusko musí být nějak poraženo. „Ukrajinci musejí mít nějaký pocit vítězství, protože to je podle mě jediný způsob, jak si myslím, že budou schopni dospět k jakémukoliv jednání,“ zdůraznil někdejší britský předseda vlády.

Sám sebe popsal jako zapáleného podporovatele Ukrajiny. „A často si přeji, abych byl sám vojensky nadaný a mohl jít a vést cizineckou legii na Ukrajině, kdybych byl generálem, ale nejsem,“ padlo z úst expremiéra.

Ukrajinci podle jeho názoru potřebují západní zbraně, ale také vojáky z jiných zemí, protože bez lidí bojovat nemohou.

„Trapná 18minutová nahrávka byla zveřejněna na ruském webu RuTube, kde se Johnsonovi vysmíval titulek a popisoval ho jako ‚antihrdinu‘,“ napsal k Johnsonovu vystoupení The Mirror. „O dvojici, které bylo v červenci v Kremlu předáno nejvyšší státní vyznamenání, je známo, že se zaměřuje na lidi, o které má ruský stát zájem, a kompromituje je,“ doplnil list na adresu ruských vtipálků.

Ti Johnsona obvinili, že chce vést válku proti Rusku do posledního Ukrajince.

Psali jsme: Už to zašlo daleko. Zelenskyj začal štvát část Ukrajiny Pekarová Adamová (TOP 09): Zdejší porodnice je výsledkem plodné česko-ukrajinské spolupráce Nadace na pomoc Ukrajincům. Otevírali Hřib a Rakušan. Peníze ale skončily úplně jinde Zatykač na Putina ignorován. Vycestoval z Ruska, hostující země ho nezatkla