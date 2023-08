Zelenskyj přiletěl do Švédska. Chce jednat o dodávkách i vstupu do EU

Hlava Ukrajiny chce s premiérem Ulfem Kristerssonem nebo se šéfem parlamentu Andreasem Norlénem jednat o obranné spolupráci či ukrajinské integraci do Evropské unie. Hlavním cílem jeho návštěvy je posílení ukrajinských bojovníků na zemi i ve vzduchu či společná bezpečnost v euro-atlantském prostoru.

Olena and I arrived in Sweden.

There will be talks with @SwedishPM, the Royal Family, @Andreasostgote and @Sverigesriksdag parties.

Partnership, defense cooperation, EU integration, and common Euro-Atlantic security.@ZelenskaUA and I thank all Swedes who support Ukraine ????????