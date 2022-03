Zelenskyj v České televizi: Nebát se Ruska. I s Fialou se prý na tom shodli

reklama

Za Českou televizi se Zelenským mluvil moderátor hlavní zpravodajské relace Události Michal Kubal, který se na Ukrajinu přesunul minulý týden, od té doby reportuje z Kyjeva.

„Naprosto chápu, co se děje a zcela klidně se rozhoduji,“ odvětil Zelenskyj na úvodní otázku, jak se v době, kdy jeho zemí zmítá krvavá válka, cítí.

Ruská ultimáta podle něj vedou ke genocidě a zničení ukrajinského lidu. „Máme pro vás ultimátum. Tady jsou podmínky. Ty splníte a my ukončíme válku. Takto to není správně. Nikam to nevede,“ uvedl v rozhovoru ukrajinský prezident.

Tato otázka se podle jeho slov netýkala pouze jeho samotného. „Týká se to faktu, že lidé a vláda jsou jednotní. Jsem připraven přistoupit na cokoli, jen když budu společně s mým lidem. Nic jiného se nestane. Konečně jsme dosáhli jednoty. V žádném případě si v našem státě nepřeji rozkol,“ sdělil.

„Jsme pro mír, nenávidíme ruská vojska, která nám ničí města, zabíjejí naše občany. Potřebujeme si sednout k jednacímu stolu, jednat a domluvit se. Nic jiného nám nezbude. Nikoli však plnit ultimáta,“ zdůraznil.

„Nebudeme schopni vyhovět. Nemůžete to v případě ultimáta udělat,“ zdůraznil. „Ukrajinci ho nesplní. Není to fyzicky možné. Ztratili jsme naše lidi, jak bychom to mohli udělat?“ pokračoval Zelenskyj.

Ultimátum jedině, až bude Ukrajina zničena, dodal: „Všichni musíme být zničeni, teprve potom bude jejich ultimátum automaticky splněno,“ prohlásil Zelenskyj.

Otázkou kompromisu je podle jeho slov i čas. „Je tu nenávist ke každému slovu, požadavku, potřebujeme čas, pokud lidé chtějí ukončit válku, je třeba ukončit palbu. Prezident se musí setkat a dohodnout se o bezpečnostních zárukách. Nemůžeme se vzdát, musíme udělat vše, aby se Donbas a Krym vrátil,“ sdělil ukrajinský prezident.

Zdůraznil, že neválčí s Ruskem, ale ruská strana s nimi. „Neválčíme ani s ruským lidem, válku vedou vojáci, ne lidé,“ řekl.

Se Zelenským se před necelým týdnem, v úterý 15. března, setkal český premiér Petr Fiala. Do Kyjeva tehdy na jednání dorazil i se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým a slovinským předsedou vlády Janezem Janšou.

Zelenskyj označil za statečnou cestu premiérů Česka, Slovinska a Polska do Kyjeva. „Zní to drsně a je to o přátelství a partnerství. Je to odvážná věc. Hovořili jsme o tom, jak by lidé měli konat, nebát se Ruska. V tom duchu byl i jejich příjezd. Nebáli se, přijeli, podpořili nás, bylo to pro nás důležité. Pro nás se stali ještě většími lídry svých zemí. Každý má dělat to, co má, v pravou dobu,“ řekl s tím, že další lídři evropských zemí mají na Ukrajině dveře otevřené.

S evropskými lídry je prý Zelenskyj jinak v kontaktu na denní bázi. „Jsme v kontaktu každý den, možná už jsou ze mě unaveni,“ pousmál se s tím, že nejčastěji je v kontaktu se svým polským protějškem Andrzejem Dudou, ale také s prezidentem Francie Emmanuelem Macronem či britským premiérem Borisem Johnsonem. Zavtipkoval nad otázkou, s kým preferuje kontakt nejvíce, uvedl, že se svou ženou.

Následně poznamenal, že si všímá, jak Ukrajinu podporují často více běžní lidé než lídři evropských zemí. Všechny občany západních zemí proto vyzval, aby se vcítili do situace Ukrajinců. „Cítit, že je válka a můžete ztratit vše. Vlastní život i všechno, co je vám drahé. Cítíte to, tu bolest. Nemusíte za nás trpět, to nepotřebujeme, ale pocítit to a udělat, co je ve vašich silách,“ vzkázal.

Dotazován byl i na videozáznam, v němž krátce po ruské invazi dokazoval, že ukrajinskou metropoli spolu s ostatními členy vlády neopustil. Velmi jej prý rozčilovaly informace, že Kyjev opustil. „Bylo nepříjemné stále slyšet, že jsem někam odjel. Tak jsem řekl, že musíme jít ven, abychom ukázali, že nejsme někde v kanceláři,“ uvedl, že to byl nejlepší důkaz, aby mu svět uvěřil.

Nikdy prý nepřemýšlel, že by svou zemi opustil. „Pro mě to nebyla otázka. Všichni mi říkali, že musím opustit Ukrajinu a co nejrychleji odjet, tajné služby i partneři z jiných zemí,“ řekl, že těch nabídek na začátku přicházelo nespočet.

Následně vzkázal. „Putin se nechystá ukončit tuto válku. Tato válka je jen mezistupněm k tomu, aby šel dál do Evropy. Chce okupovat pobaltské země, které byly dříve součástí SSSR, a ty země, kde dříve byla sovětská vojska rozmístěna. Na vašich hranicích se mohou objevit ruští vojáci. To by byla třetí světová válka,“ řekl Zelenskyj, že Putinovy požadavky jsou léčka. „Ty požadavky jsou nepřijatelné, aby mohl říct, že to Ukrajina si nepřála mír,“ upozornil na ruskou taktiku.

