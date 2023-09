Zelenskyj zdrhne, Ukrajina se zhroutí a padne do náručí Putina. To čekal Západ, odhalil Votápek

reklama

Votápek v rozhovoru pro Český rozhlas komentoval návštěvu vůdce KLDR v Rusku jako ukázku rostoucí ruské slabosti. „Když prezident Vladimir Putin vstupoval do úřadu, byl vítaným členem G8, shromáždění nejvýznamnějších ekonomik a politiků světa. Teď je členem nějaké čtyřky, kdy se může scházet leda tak s Kim Čong-unem, s Alexanderem Lukašenkem a případně se může ještě kamarádit s Íránem. To je dost velký sešup,“ má jasno Votápek.

„Samozřejmě že ti čtyři jsou nebezpeční. Můžou udělat nějaký chaos, rozpoutat válku – jak ostatně Putin už předvedl. Můžou ničit lidské štěstí atd. Budoucnost této planety ale nijak významně neovlivní, akorát zdržují,“ tvrdí Votápek s tím, že lidstvo má před sebou důležité výzvy jako práce s umělou inteligencí, revoluci v genetice nebo cesty na Mars.

„To jsou prostě výzvy před voličstvem. Ale nějaký blbec, který žije ve formátu 16. nebo 19. století, nás zdržuje. Tím, že vyvolává úplně zbytečné války. Od toho bychom se měli odstřihnout,“ myslí si analytik Votápek.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 28409 lidí

„A ano, je to velmi nepříjemné. Dva zoufalci se vzájemně podporují, jak řekl božský vůdce Severní Koreje, ‚v nekonečném boji proti světovému imperialismu‘,“ dodává kriticky Votápek. Zároveň doufá, že zejména Čína nezačne Rusku otevřeně pomáhat v boji s Ukrajinou a konflikt nepřeroste směrem do Evropy.

„Také jsem přesvědčený, že Západ by našel cestu, jak Ukrajině pomoci. Koneckonců na to velmi silně a intenzivně buduje svůj východní expediční sbor, který už dnes má nějakých slušných 40 tisíc mužů. Navíc tentokrát už opravdu s letectvem a raketami NATO v zádech, což by byla velmi účinná bojová síla. Nicméně doufejme, že k této eskalaci nedojde a ruská armáda ,vydechne‘ na ukrajinské frontě, takže se dřív nebo později zhroutí. A pak se Putin stáhne zpátky do Ruska. Ale pokud by dostal takovou velkou injekci v živé síle i ve zbraních, tak by to tu válku nepochybně prodloužilo,“ uvažuje bývalý generální konzul v Petrohradu.

Ukrajinci podle něj projevili nečekanou odvahu a slaví zpočátku nepředstavitelné vojenské úspěchy, s čímž se Západ dodnes úplně nesrovnal. „Západ nepochybně odsuzuje Putinovu agresi, nepochybně se snaží Ukrajině pomáhat – možná trošku nečekaně, protože obecné očekávání na Západě bylo, že Zelenskyj zdrhne, Ukrajina se zhroutí a padne do náručí Putina a bude z ní podobný protektorát jako Bělorusko. Ukrajinci nás ale všechny zaskočili svojí odvahou, neústupností a Zelenskyj jako skvělý lídr národa. Také se zdá, že Západ se stále ještě nerozhodl, že je Rusko potřeba porazit a odstranit Putina. Vidím, že tady chybí hodnotové odmítnutí Ruska a Putinova režimu. Chybí to, co jsme viděli v 80. letech, kdy Margaret Thatcherová nebo Ronald Reagan jasně pojmenovali Sovětský svaz jako říši zla a šli do toho natvrdo,“ říká Votápek.

Západ navíc podle něj Ukrajinu nedostatečně vyzbrojuje a nejde do toho naplno. „Dodáváme jim spoustu věcí a bez naší pomoci by Ukrajina už prohrála. Ale nedodáváme jim všechno, co potřebují, a hlavně je to pozdě. Takže je to špatně, pozdě a málo, což je neuvěřitelná triáda, která Ukrajinu brzdí. Nemusíme je dnes nebo zítra brát do NATO, ale dodejme jim vše, co potřebují, a oni tu válku za nás už vyhrají,“ je přesvědčený Votápek.

Podle Votápka je totiž pro civilizovaný svět nebezpečím, když necháme Putina vytvořit z Ruska mocnější podobu KLDR. „Putin se vědomě vzdaluje Západu a buduje svou politiku na lži a na popírání vědy. On se ze země, která byla členem G8, snaží udělat Severní Koreu a Západ na to jen kouká? Stále si neuvědomuje, že tato civilizační rakovina se může přenášet i na další země. I proto je v našem zájmu tento nádor zlikvidovat dřív, než metastázuje,“ má jasno Votápek.

Problém je v tomto zejména na straně USA, které jako klíčová velmoc nemají silného lídra a podle všeho nebudou mít ani v příštích letech. „Souboj dvou staříků o prezidentské křeslo mě naplňuje hrůzou, protože ať už vyhraje kdokoli z nich, bude to špatné – kdyby vyhrál Trump, je to tedy ještě mnohem horší. Ale ani vítězství Bidena mě nenaplňuje žádným optimismem,“ uzavírá analytik.

Psali jsme: „Putin změnil názor.“ U Bobošíkové padla další rána tomu, co vláda tvrdí „Nový a děsivý svět.“ Putin a Kim Čong-un vyvolali hrůzu Protiofenziva a mír. Putin překvapil slovy o Ukrajině Rusko a Severní Korea: Do jednání o zbraních vstoupily USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama