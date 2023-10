Zeman: Vohralíková mi zakázala vstup do Lánské obory

reklama

Na úvod rozhovoru pro MF DNES se Miloš Zeman vyjádřil k aktuálnímu vyslovování nedůvěry současné vládě Petra Fialy, které podle svých slov a navzdory vládní 108hlasové většině nepovažuje za prázdné gesto.

„Pokud je veřejnost o tomto jednání informována, pak to zbytečné nebylo. Něco jiného by bylo, kdyby cenzura dospěla tak daleko, že by televize už přenos ze Sněmovny nevysílala a ani další média o tomto jednání neinformovala.“

Řeč přišla i na premiéra Petra Fialu, o kterém se Zeman vyjádřil na začátku jeho funkčního období jako o „člověku na svém místě“.

„No, tak samozřejmě, že si to teď už nemyslím. Ale na začátku každého rozběhu máte dát běžci šanci. A dokud neupadne, tak mu máte přát vše nejlepší,“ korigoval svá slova s odstupem času bývalý prezident.

Pak už přišla řeč na jeho nástupce Petra Pavla. Tady však hned na úvod Miloš Zeman redaktora zklamal, když při zmínce o Pavlově reakci na nákup amerických stíhaček odpověděl:

„Bohužel vám odpovím svojí univerzální větou. O Petru Pavlovi dobře mluvit nemohu a špatně mluvit nechci.“

Redaktor tedy zvolil jinou strategii a bývalého prezidenta se zeptal na Pavlovo okolí a jeho spolupracovníky.

„Dobře, můžeme se ale bavit o lidech z jeho okolí v čele s ‚přítelem po boku‘ Petrem Kolářem a kancléřkou Janou Vohralíkovou. Jak na vás působilo nedávné zemětřesení na Hradě, v jehož důsledku odešli lidé, kteří Pavla provázeli několik let i v prezidentské kampani,“ zeptal se.

„Domnívám se, že z Hradu odcházejí srdcaři a nastupují kariéristé. Ale přiznávám, že možná nejsem zcela objektivní, pokud jde o paní kancléřku Vohralíkovou,“ odpověděl Zeman. „Nedávno mi zakázala navštěvovat Lánskou oboru, kam jsem dříve rád jezdil. Bral jsem to s úsměvem jako drobnou zlomyslnost malého člověka. A právě proto ji teď nechci kritizovat, ale přesto je mi to trochu líto,“ sdělil exprezident.

A s odkazem na tuto svoji odpověď reagoval i na dotaz ohledně konference podnikatelského klubu Empiria 21 a Asociace vyjednavačů, kteří si od Hradu pronajali za 225 tisíc korun Rudolfovu galerii a Širokou chodbu, přičemž lístky prodávali za 17 až 228 tisíc korun.

Jednou z hlavních mluvčích konference byla právě spoluzakladatelka Asociace vyjednavačů a kancléřka Vohralíková.

„Mohl bych sice potvrdit svoji předchozí odpověď, ale kvůli vám ji trochu rozšířím. A to parafrází citátu tety Kateřiny ze Saturnina: Chtěl bych vidět toho smělce, který zaplatí takové peníze za vstupenku na tuto celkem vedlejší akci,“ reagoval bývalý prezident s nadhledem a humorem sobě vlastním.

Miloš Zeman se následně vyjádřil i k otázce práva veta všech členských zemí EU, které nedávno zpochybnil právě Petr Pavel a které mnozí považují za součást naší národní suverenity.

„Bez ohledu na osobu Petra Pavla zastávám názor, že se nemáme zbavovat své suverenity. To, že to někteří politici dělají, může vést k podezření, že jsou spíše vykonavateli cizích zájmů. Ale nechci se pouštět do těchto konspiračních teorií,“ naznačil bývalý prezident, že za snahou zbavit se národní suverenity mohou být i zájmy cizích států či organizací, aniž by kohokoli jmenoval či označil.

Redaktor však nechtěl téma Zemanova následníka na prezidentském stolci jen tak opustit a zmínil ho i v souvislosti se slovenskými parlamentními volbami.

„Petr Pavel totiž před volbami prohlásil, že Ficovo vítězství by mohlo narušit vztahy s Českou republikou. Český premiér Fiala zase nebyl schopen pogratulovat Ficovi k vítězství. Jak se teď podle vás budou vyvíjet česko-slovenské vztahy?“ zeptal se Zemana.

„No, váš kolega z MF DNES Miroslav Korecký to ve svém článku právem označil jako buranství,“ má jasno bývalý prezident, který k tomu ještě dodal, že něco jiného je, když se takto před volbami vyjadřuje úřadující prezident, a něco jiného, když se tak vyjadřují dva prostí občané, byť jsou to náhodou dva bývalí prezidenti, čímž narážel nejen na svoje vyjádření, ale i na vystoupení svého předchůdce Václava Klause.

„Ovšem myslím si, že minimálně Robert Fico je politicky zkušený pragmatik a že tento lapsus česko-slovenské vztahy nijak významně nenaruší,“ je si jistý bývalý prezident České republiky Miloš Zeman.

