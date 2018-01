Zeman a Klaus zničili tuhle zemi jako Husák s Jakešem. Ty alespoň nebral nikdo vážně, uvedl vědec

„Přišel jsem s Ester o půl osmý domů, otevřel dveře do kuchyně a našel ji pokrytou vrstvou vody. Vytekla myčka. Pomyslel jsem si, copak se asi dnes ještě stane? A odpověděl mi náš pes, který do tý potopy vběhl se svýma špinavýma packama. Chvíli jsem na ten výsměch nevěřícně hleděl, pak jsem přišel zpátky k sobě a zařval na ni: Maruno! Vypadni! Maruna poslechla. Utekla a rozšlapala ten bordel taky v předsíni a v obýváku,“ začal zeširoka Biler a následně dodal: „A taky vyhrál Zeman.“

„Máme pět let za sebou a dalších pět let před sebou. To bude dohromady dvacet let, kdy je na Hradě někdo, kdo šlape po všem a po všech, byť každý jiným způsobem a jinými prostředky, ale se stejným výsledkem, který je naprosté bezčasí a imitace existence. Dvacet let trvala také normalizace, v jejíž nový verzi jsme se dnes ocitli,“ poznamenal Biler.

Předchůdce Miloše Zemana Václav Klaus pak podle něj neměl k ruce jemu nakloněného premiéra. „Taky neměl k ruce jemu nakloněná média, která by neustále živila všechna ta témata, která jsou jedno, ale pro úspěch v našich volbách jsou klíčová. Prezidentem je nihilista a premiérem technokrat,“ sdělil Biler.

„Když jsem stál v tý kuchyni, tak se mě Estera zeptala: ‚Tati, co se to stalo? No stalo se to, že nám myčka tak trochu tekla už měsíc. Tak jsme pod ni dali hadr a ono to stačilo, i když bylo jasný, že to věčně stačit nebude. A takhle je to s celou tou naší zemí. Co se dá odložit, to se odloží, akutní praskliny se zalepí nějakým tím hadrem, a pak se jen čeká, kdy to všechno praskne doopravdy. Kuchyň, předsíň i obývák jsem dal do kupy rychle, ale až tohle všechno jednou – snad – skončí, bude trvat úklid další dobrou dekádu,“ dodal sociolog.

„Až vyprší Zemanovi mandát, bude mi 41 let, Oskar bude mít deset a bude v pátý třídě a Ester bude v druhý. A furt budeme nazačátku. Budeme stát v kocovině ve vytopený zemi, zatímco život se bude odehrávat jinde. A nemusí to být vůbec začátek něčeho lepšího. Před měsícem jsem řekl, že Klaus se Zemanem tuhle zemi mentálně zdevastovali stejně jako Husák s Jakešem. Nebylo to přesný. Ty druhý dva aspoň nikdo nebral vážně,“ uzavřel.

Celý příspěvek sociologa Bilera:

