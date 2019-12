Zeman dal Minářovi najevo, jaký je jeho skutečný význam, baví se Petr Žantovský. A sleduje boj o korýtka v Radě ČT

TÝDEN V MÉDIÍCH Klíčový ve svatoštěpánském projevu prezidenta Miloše Zemana byl apel, aby lidé ctili jádro demokracie, které spočívá v diskusi a výměně názorů. Místo přejímání hotových názorů by měli spoléhat na vlastní úsudek. Petr Žantovský oceňuje, že nynější hlava státu podobně jako jeho předchůdce Václav Klaus hledí na svět věcně, nikoli skrze prázdné floskule, jak máme bojovat proti lži a nenávisti. Moc se mu také líbilo, že prezident dávkoval projev podle skutečného významu věcí. Konkrétně to, že se k přeceňovaným demonstracím spolku Milion chvilek vyjádřil přesně tou měrou, kterou měl, to znamená jedním jediným souvětím.

Poslední letošní přehled mediálních zajímavostí začne vánočním projevem hlavy státu. „Vytáhl jsem si různé reflexe, kterými na něj reagovaly některé weby. Zejména mě zajímala reakce Seznamu Zprávy, protože to je web, podle něhož se dá identifikovat určitý typ protizemanovských názorů. A velmi mě pobavil titulek ‚Zeman kritizoval pomalost úřadů, považuje se za klimatického kacíře a lidem přál bolest‘. To je typická zavádějící dezinformace, kterou se prokazují všechny dezinformační a konspirační weby a jiná média toho druhu, proti nimž údajně Seznam Zprávy a jiní takoví ‚svatí mužové a ženy‘ bojují. Zejména závěr, že lidem přál bolest. Kdyby člověk vzal jen titulek, tak by si řekl, že se prezident zbláznil. A teprve, kdyby se na projev podíval ze záznamu nebo si ho přečetl, tak by zjistil, že je to o něčem jiném,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 31293 lidí

A sice o to, že se Miloš Zeman odvolával na prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. „Nevím, jestli šlo o autentický citát, nebo nějakou parafrázi. Nicméně je to taková okřídlená věta, a sice, že ‚myšlení bolí‘. Myšlení bolí, protože je pracnější než přejímání hotových názorů, pokynů, příkazů, manipulací a podobně. O tom pan prezident mluvil v závěru svého projevu, že by lidé měli myslet vlastní hlavou a teprve potom usuzovat nebo vynášet stanoviska. Seznámit se s fakty, promyslet je a potom se vyjadřovat k věcem dalším, což je něco, co zde panu prezidentovi – a musím říct, že i velké části obyvatelstva, mě nevyjímaje – velmi chybí. Byl velmi konkrétní, mluvil o tom, jak se z veřejného prostoru vylučují určité typy názorů, které nevyhovují nějakým dogmatikům. A vyzýval všechny, aby ctili jádro demokracie, které spočívá v diskusi, v argumentaci a v tom, že se vyměňují názory,“ připomíná mediální analytik.

Havlovy prázdné fráze nahradili jeho nástupci věcnými projevy

Teprve z těchto takto vyměněných názorů či argumentů se dají dovozovat další stanoviska nebo fakta. „To je něco, co bylo v celém Zemanově projevu úplně nejklíčovější. Obecně se odlišují dva typy vánočních či novoročních projevů. Když si vzpomenu na projevy Václava Havla, tak ty byly plné takových těch prázdných floskulí o transcendentnu, o duchovnu a o občanské společnosti. A také o tom, jak se máme mít rádi a bojovat proti lži a nenávisti, což asi mnoha lidem imponovalo a mnoho lidí to bavilo nebo zajímalo, nicméně bylo to věcně zcela nulitní. Pak nastoupil prezident Klaus, který přišel naopak s projevy velice věcnými a velmi konkrétními. Vyjmenoval vždy nějaké ekonomické nebo společenské faktory, kladné, či záporné, nějak je vyhodnotil a oznámkoval směrem do budoucnosti toho dalšího roku. Zeman se po sedmi letech v úřadu hlavy státu dopracoval úplně do stejného stanoviska, má k tomu velmi blízko,“ myslí si Petr Žantovský.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2019

Podle něj má Miloš Zeman k Václavu Klausovi velmi blízko metodikou dívání se na svět. „Možná že každý z nich vyhodnocuje v jiné prioritě třeba hospodářskou prosperitu a sociální solidaritu, ale to není podstatné. Podstatné je, že se dívají na svět věcně, nikoli skrze floskule a bláboly. A to je strašně cenné. Někomu to možná přijde i jakoby nízké nebo nedostatečně duchovní, ale já si velmi považoval, že se mluví o nedostatku investic do bytové výstavby, do dopravní infrastruktury, nebo že se v projevu mluví o podvodech se solárními barony, či naprosto neskutečné délce soudního projednávání. Trošku mě mrzelo, že pan prezident sice mluvil o sedmiletém procesu s Davidem Rathem, ale zcela opomenul čtrnáct let trvající proces bývalých protiprávně vyhozených členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání proti České republice o náhradu škody. Opravdu trvá čtrnáct let a dosud není dokončen,“ upozorňuje mediální odborník.

Pro Milion chvilek jen jedno souvětí, přesně tolik si zaslouží

Jde o možná vůbec nejdéle trvající proces v České republice v tuto chvíli, který je důsledkem hlasování Poslanecké sněmovny v dubnu 2003 a rozhodnutím tehdejšího premiéra Vladimíra Špidly. „To možná pan prezident ani neví, tak mu to tímto vzkazuji, aby to zohlednil. Doufám, že o tom nebude muset mluvit v příštím svatoštěpánském projevu, že se to během patnáctého roku dořeší. Ale fakt je, že to jsou všechno velmi praktické věci, které trápí velmi praktické lidi. Lidé jsou orientovaní hlavně na to, aby uspokojovali své zájmy a aby jim v tom nic nebránilo. Většinou nejsou orientováni na to, aby si opakovali malou násobilku nějakých ideologických floskulí a ujišťovali se o pravdě a lásce. Lidi zajímá to, jak se odehrávají jejich životy, jestli je něco omezuje, nebo neomezuje, jestli jim něco život zlepšuje, nebo zhoršuje. A to oceňuji jak na Klausových, tak na Zemanových projevech. Včetně toho letošního,“ ujišťuje Petr Žantovský.

Psali jsme: Neodvolatelná Rada ČT a nekontrolovatelná televize. Pozor, než se to celé rozjede! Petr Žantovský varuje před tím, co chystá Smoljak Ajaj pane Hrušínský, tady jste zalhal. A tady také. Máslo na hlavě, špína před vlastním prahem. Petr Žantovský sčítá nepříjemné omyly. Nebo...? Obžaloba, rozsudek a trest v jednom. Petr Žantovský je ve varu z hanopisu na Schneidera, který sepsala „novinářská nula“ od Šafra Takový odpad si lidé platí na ČT! Petr Žantovský nevěděl, jestli se smát, či plakat

Moc se mu líbilo, že prezident dávkoval projev podle skutečného významu věcí. „Tedy že těm podle mého soudu přeceňovaným demonstracím na různých náměstích věnoval jednu jedinou větu. ‚Nesouhlasíte-li s dnešní vládou, nelíbí-li se vám její způsob vládnutí, postavte si stranu nebo vytvořte nějaké hnutí, přesvědčte voliče a vyhrajte ve volbách‘. Princip demokratického státu je ve svobodných pluralitních volbách, tečka dvacet, k tomu není co dál říct. Potom už se můžeme bavit jen o nějakém folklóru, kdo to platí, proč to platí, kdo tím chce způsobit jaké rozvrstvení společnosti a tak dál, ale to je pod úroveň prezidenta. Prezident se k tomu vyjádřil přesně tou měrou, kterou měl, to znamená tím jedním souvětím. Mně se projev líbil, potěšilo mě, že pan prezident vypadal v dobré formě a v dobrém rozmaru. S jeho letošním projevem nemám sebemenší problém jako divák, jako občan ani jako novinář. Děkuji mu za něj a přeji mu hodně zdraví,“ uzavírá mediální analytik ohlédnutí za svatoštěpánským projevem. Anketa Bojíte se Číny? Bojím 7% Nebojím 93% hlasovalo: 15849 lidí

To se generálnímu ještě nestalo, vždy byl s radními jedna ruka

V předvánočním čase si pozornost vysloužil článek Karolíny Vaverkové s titulkem „Výjimečný krok Rady ČT. Neschválila televizi rozpočet a žádá plán rozvoje“ na serveru Echo24. „Je věnovaný faktu, že radní České televize na posledním zasedání v tomto roce neschválili sedmimiliardový rozpočet veřejnoprávní televize na rok 2020 a chtějí o něm rozhodnout až po Novém roce. Tento unikátní, avšak jen zdánlivě nečekaný krok vysvětluje rada tím, že ‚chce objasnění některých položek v návrhu, ale hlavně chce znát plán dlouhodobého rozvoje ČT v letech 2021 až 2024‘. Nic podobného se, co říká paměť na oba ředitelské mandáty Petra Dvořáka, dosud nestalo. Vždy byl pan nejvyšší jedna ruka s radními. Potřebují se totiž navzájem,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Radní žijí z peněz České televize a zároveň sami rozhodují schválením rozpočtu o způsobech jejich čerpání a užívání. „To je milý funkční incest. A nelze ho omlouvat nesprávnou analogií s tím, že přece v každé akciovce se děje totéž. ČT totiž není akciovka a radní tam nezastupují vlastníky, ale veřejnost. A nanicovatý a mnoho let přežitý status veřejnoprávnosti sice nutí veřejnost, aby toho bumbrlíčka na Krkavčích horách živila druhotnou daní, ale neumožňuje jí, aby se ujala bezprostředně svých vlastnických – akcionářských, chcete-li – práv. Radní jsou jmenováni Parlamentem z osob dohodnutých politicky a krytých různými zahrádkáři či golfisty, což je krajně pokrytecký stav, který si vynutili stávkující páni Komersové a Wollnerové na poslancích zkraje roku 2001. Všichni vědí, za koho jsou jednotliví členové v Radě ČT, ale Parlament si myje ruce,“ podotýká mediální odborník.

Fotogalerie: - Havel mezi lidmi

Kdo chce být znovu zvolen, musí se přizpůsobit jiným poměrům

Je opravdu s podivem, že se Rada ČT, až dosud otrocky věrná generálnímu řediteli Petru Dvořákovi, probudila a neodkývala to, co jí přišlo od vedení Kavčích hor na stůl. „Inu proto, že velkému počtu členů končí brzy mandát a začne rvačka o teplé židle v tomto orgánu. Rvačka opět neproběhne mezi zahrádkáři a golfisty, nýbrž formou politického handlování ve Sněmovně. Bude se hrát ve stylu ‚ten za toho‘, ‚já tobě tohoto a ty mně tamtoho‘, jen abychom si pohlídali ty naše zájmy. Tím hlavním zájmem z hlediska politických stran je podpora jejich politiky z obrazovky České televize. No a zájmem radních obvykle ihned po zvolení je pokrýt si své životní náklady mzdou fasovanou od ČT, a tedy pokud možno nezlobit vrchnost – tak jako celá dlouhá léta doposud,“ odkazuje Petr Žantovský na zažitou praxi v „kontrolním“ orgánu.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Má proto pro zdánlivě překvapivé počínání své vlastní vysvětlení. „Radní prostě tímhle komickým předvánočním trylkem s rozpočtem chtěli ukázat, že jsou na světě ještě pro něco jiného než pro projídání veřejných prostředků, ale opak je výsledkem. Rada udělala ‚tytyty‘ na pana Dvořáka, pan Dvořák vyplázne požadované rozklady a rada přimhouří obě oči a zacpe si všechny uši, aby neviděla a neslyšela. A karavana potáhne dál. Zájmem dosluhujících radních je totiž setrvat na svých místech. To je ovšem neúnosné, protože se mezitím na společenské scéně poněkud proměnily poměry mezi zahrádkáři a golfisty, a ti i oni budou chtít nové vyčíslení. To teprve bude komedie hodná Bustera Keatona zvaného Frigo. Jak se říkávalo mezi lidovci: ‚Já neříkám tak ani tak, ale na moje slova dojde‘,“ poznamenává mediální analytik. Anketa Chcete, aby Pavel Novotný byl předsedou vlády ČR? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4565 lidí

Chudinka sedící na podlaze vagónu u toalet, obklopena zavazadly

Za pozoruhodné považuje, jak tato náhle se probudivší rada dokázala kritiku vůči výroční zprávě promptně překlopit v kritiku výše koncesionářských poplatků. „To by se na Krkavčích horách líbilo, kdyby dostali ještě víc miliard, než dnes prošustrovávají za nekonečné reprízy obstarožních detektivek, vyrábění čím dál horších estrád a talk show či intelekt průměrného diváka urážejících seriálů o ničem. A opět, dejte na mě, hned po Novém roce vystartuje pan generální s oprášeným nápadem zpoplatnit – koncesovat – ve prospěch ČT nejen klasické televizory, ale vůbec všechna technická udělátka, na nichž lze ty úžasné programy České televize sledovat, pokud na to někdo má nervy nebo trpí duševním masochismem. Lze to činit na počítači stacionárním i přenosném, na tabletu, na iPodu, na smartphonu… To je jen malá nápověda pro pana Dvořáka, aby na něco nezapomněl. Každá miliarda přece dobrá,“ nepochybuje Petr Žantovský o nenasytnosti na Kavčích horách.

Moc pěkná informace je obsažena v textu „Detaily o cestě Grety přes Německo měly zůstat utajeny. Kritika drah za zveřejnění osobních údajů“, který vyšel také na Echo24. „Už mnoho měsíců se zatajeným dechem sledujeme tu prapodivnou dívenku spadlou z Marsu do Švédska a odtamtud vyrážející na spanilé jízdy, aby pozurážela lídry světové politiky, obvinila je ze svého špatného dětství a oznámila jim, že nehodlá studovat, protože to nemá smysl, když přece všichni pozítří zahyneme na planetě, kterou oni vůdcové tak zmršili. Zatím poslední taškařice se Gretě povedla ve vlaku německé společnosti Deutsche Bahn. Obeslala sociální sítě fotkou, kterak chudinka sedí na podlaze vagónu u toalet, obklopena zavazadly, a doprovodila to srdceryvným štkaním, že jsou německé železnice plné k prasknutí, až je to nelidské. Kdo se však podíval na onu fotku, viděl průzor do uličky za tím záchodem a nespatřil tam ani nohu. To vyvolalo pochybnost, která postupně nabírá věru interesantních point,“ míní mediální odborník.

Fotogalerie: - Milion chvilek ve Valči

Dopravce se bránil lži, ale zapomněl na ochranu osobních údajů

Největší železniční dopravce obratem vydal zprávu o tom, že to celé je kamufláž. „Tedy podal to kulantněji, ale nejsme Deutsche Bahn, a tak můžeme na plná ústa říci, že se tu sprostě lhalo. Greta totiž měla místenku do první třídy. Zdalipak první třída produkuje silnější uhlíkovou stopu než třída druhá, popřípadě pohodlný posez u hajzlíků? To znamená, že se Greta, majitelka místenky v první třídě, prostě nechala s těmi bágly jen vyfotit, nasadila náležitě zničené pukrle, což si předtím nacvičila u Macrona, Obamy, Trumpa či na všech těch konferencích o klimatu. Mimochodem, myslím, že většina těch stovek účastníků a jejich doprovody produkují na cestě na ty summity, při pobytu na nich a odjezdech z nich také slušnou uhlíkovou stopu,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A produkují ji jen proto, jako nedávno v Madridu, aby se po dvou týdnech rozešli s tím, že nic nevyřešili. „No a proto bude třeba sejít se znovu a ještě znovu a pořád dokola, protože takové summity plné prázdných řečí a plných úst jsou přece tak báječný způsob jak trávit životaběh. Ale to jen na okraj. Zpět ke Gretě. Jakmile tedy prasklo, že s tím WC jen prášila, člověk by čekal omluvu – alespoň od ní směrem k Deutsche Bahn nebo k těm, kdo jí zaplatili tu první třídu. Ale co čert nechtěl, věci dostaly jiný směr. Německé železnice obdržely výtku od německého pověřence pro ochranu osobních údajů – zdalipak mu už říkají Der grosse Bruder? – za to, že zveřejnily detaily o cestě Grety Thunbergové vlakem. Dopravce uveřejnil jak číslo vlaku, ve kterém aktivistka cestovala, tak informaci, že seděla v první třídě. Informoval o tom server Spiegel. A to se přece nesmí,“ zmiňuje mediální analytik.

Tyrani diskriminují milionové zástupy Gretiných fanoušků

Nesmí se tedy vědět, že královsky financovaná autistka ze Švédska s nejvyšším dokončeným vzděláním základním jede vlakem tím a tím na sedadle tom a tom. „Vždyť to je přece zřejmá diskriminace všech těch milionových zástupů Gretiných fanoušků, kteří by se jistě rádi shromáždili na perónech příslušných německých nádraží, aby mohli za správným oknem zahlédnout ty cůpky a tu kromobyčejně přívětivou mladou tvářičku! Jménem všech Gretiných stoupenců na celé Zemi, ba co dím Zemi, v celé sluneční soustavě, doslova celém vesmíru: protestuji! Německý dopravní Big Brother mi chce upřít, abych věděl, kudy jezdí Greta. A je jedno, zda v pohodlí první třídy, nebo u dveří nelibě vonících. Gretologové všech zemí, spojte se a svrhněte tyrany z německého pověřenectví pro ochranu údajů. Jinak tu pravdu a lásku fakt nevybudujeme,“ dodává Petr Žantovský.

Psali jsme: Nezvěte do studií „Babišovy“ novináře! Petr Žantovský je pobouřen výzvou pro veřejnoprávní média. A je toho mnohem víc Čte si to Minář? Průšvih na transparentním účtu Milionu chvilek. Petr Žantovský si otevřel výpis a nestačil zírat Zeman vede džihád proti ČT? Petr Žantovský je ohromen nad argumentací zaměstnance ČT. I nad slovy dalšího novináře, že žijeme ve válce Jak se z novinářky Procházkové stala hysterka, mlátící lidi? Osobní vzpomínka Petra Žantovského. Pokrytectví a velká lež o dezinformacích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.