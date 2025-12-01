Kuba: Jedno z největších rozhodnutí mé politické kariéry

Byl to subjekt, ve který jsem věřil, že se skrze něj dá dělat politika rozumně, s respektem k lidem, k práci a k odpovědnosti. Jenže dnes už to tak necítím. A nechci zůstávat ve straně jen ze zvyku, z loajality k logu nebo k minulosti. Nejde být součástí něčeho, s čím nejsem ztotožněný. Ani s tím, jakým směrem jde. A ani s tím, jak funguje.
Tak jsem si řekl, že tomu dám čas. Že si poslechnu názory lidí napříč ODS. Že zjistím, jestli je ve straně vůle ke změně. To jsem udělal a dnes si myslím, že není. Zejména u těch, kteří drží klíčové funkce ve straně a sedí v Parlamentu, žádnou reálnou touhu po změně nevnímám. Prostě se jede dál. Žádná velká sebereflexe ani ochota dělat věci jinak. A já chci dělat věci jinak.
Je to bohužel přesně tak, jak jsem odhadoval, že se situace vyvine, pokud prohrajeme volby. Poslanecký klub ODS je složen převážně z lidí, kteří roky drželi stejnou strategii. Strategii, která nás přivedla tam, kde jsme. A oni logicky nejsou schopni změny. To, že je Marek Benda znovu předsedou klubu a že většina poslanců ODS považuje tenhle stav za normální, je důkaz, že jedeme pořád ve stejných kolejích. V kolejích, které podle mě nevedou z problému ven.
Ani kdybych se předsedou stal, nefungovalo by to. Nejde o to, co píšou novináři nebo jestli je předseda i poslancem. Jde o něco mnohem hlubšího. Současné vedení i lidé, kteří budou určovat vnitrostranické volby a chod partaje, mají úplně jinou představu o politice než já. Vyzkoušel jsem si to poslední roky na výkonných radách. Ti lidé čtou realitu ODS úplně jinak. Jinak rozumí tomu, proč ztrácíme důvěru lidí, a kdykoli jsem dával příklady z našeho kraje, dozvěděl jsem se, že by to nefungovalo.
Co by tedy fungovalo? Zkusme to spolu vymyslet. Vím, že v ODS je dost lidí, kteří to vidí stejně jako já. Jenže se ve strukturách strašně těžko prosazují. V řadě krajů a okresů prostě nemají šanci. Vím, co všechno jsme museli udělat u nás v jižních Čechách, aby se změny podařilo prosadit. Co to stálo energie a času. A jsem si jistý, že na republikové úrovni to dnes prostě nejde.
Dlouhodobě říkám, že našich 47 % v krajských volbách nebylo o tom, jestli ODS kandidovala sama, nebo ne. Bylo to o řadě kroků, které jsme udělali předtím. Nebylo to jen o změně vedení a jasnějším rozhodování, ale o tvrdé práci pro lidi. Musíte vystoupit ze slonovinové věže. Pochopit, že lidem nejde o politikaření, ale o doručování řešení, která jim reálně zjednoduší a zlepší život nebo usnadní kontakt s úřady.
Trvalo to roky. Spousta práce. A jsem přesvědčený, že současné vedení ani lidé, kteří dnes ODS reprezentují, na podobnou cestu připraveni nejsou. A já už nechci trávit čas na stranických schůzích přesvědčováním o věcech, které oni vidí úplně jinak. Není mi třicet. Nemám nekonečně času. A chci ho věnovat něčemu, co dává smysl a má šanci uspět. Chlap v mém věku by měl dělat věci, ve kterých vidí smysl a které dělá rád.
Jak říkal Zdeněk Svěrák ve Vratných lahvích, když vysvětloval, proč už nechce být učitelem: „Já už bych tam nebyl rád.“ A tohle se mi stalo s ODS. Já už bych tam nebyl rád. Takže je logické, že z ODS odejdu. Protože pokud nebudu kandidovat na předsedu, nebylo by fér ve straně zůstávat. Kdybych zůstal, bylo by to pořád atraktivní téma pro novináře. Pořád by se řešilo, proč hejtman není pod značkou strany, proč kandiduje v kraji jinak, proč má jiné billboardy, jiné poselství. Novému vedení by to komplikovalo pozici. A to já nechci.
Proto dělám jedno z největších rozhodnutí své politické kariéry: z ODS odcházím a chci dělat politiku dál tak, jak jsem přesvědčený, že se dělat má. Možná to bude těžší. Ale pořád věřím, že člověk má dělat věci, kterým věří – i když ho to stojí hodně energie, volného času a času na úkor rodiny.
O mém rozhodnutí jsem informoval naprostou většinu členů našeho krajského zastupitelského klubu. Naprostá většina mě podpořila a dál podporuje v tom, abych zůstal hejtmanem našeho kraje. Vedení kraje se tedy nemění. Já zůstanu hejtmanem a celý náš tým, kterému jste dali důvěru – s Tomášem, Luckou i Davidem – bude pokračovat v práci pro jižní Čechy. Jen už ne pod značkou ODS. I když Jihočeši vědí, že jsme ji v kampani vlastně ani nepoužívali.
A pak je samozřejmě potřeba říct, co dál. Ano, rozhodl jsem se udělat to, co mi spousta z vás psala.
Založit nový politický subjekt. Subjekt, který bude vycházet z toho, čemu věřím. A nabídne možná trochu jiný styl politiky, než na který jste poslední roky zvyklí. Politiku méně konfrontační. Politiku založenou na co nejefektivnějším a racionálním řízení věcí veřejných. Politiku, která řeší problémy běžných lidí a jejich životy – ne politikaření pro politikaření. Subjekt, který se bude vždy snažit víc spojovat než rozdělovat. Protože pořád věřím, že to má smysl.
Chci nabídnout řešení všem, kteří chápou, že se o ně nemá stát starat od kolébky až do důchodu. Všem, kteří jsou ochotní vnímat svoji odpovědnost za svůj život, ale také rozumí tomu, že nejsme jen shluk jednotlivců. Že jsme a vždy budeme jedna společnost – a jako národ budeme vždycky tak silní, jak silní budou ti nejslabší. Na tomhle projektu už s několika kolegy pracuju. Brzy vám představím nejen je, ale i celý koncept nového hnutí. Startovat budeme samozřejmě na jihu Čech. Ale protože mi píšete z celé republiky a mluvím i se spoustou členů ODS napříč Českem, budeme připraveni pracovat i na republikové struktuře.
Chci tuhle vizi nabídnout všem, kteří ještě pořád věří, že se dá politika dělat jinak. A to nezvládnu sám. Bude to záležet na vás. Možná se nám společně povede vybudovat něco, co dokáže posouvat naše Česko dopředu. Proto budu rád, když mi napíšete. Ano, právě teď, a to cokoliv vás napadne, co by mohlo Česku pomoct, aby se z něj stalo jednoho dne, a možná to nebude až tak za dlouho, právě to SUPER ČESKO.
