Zeman hraje, ostatní fňukají. Proto imponuje čím dál více lidem, myslí si komentátor Pečinka

Komentátor Reflexu Bohumil Pečinka se ve svém nejnovějším textu zaměřuje na otázku, proč postoj prezidenta České republiky Miloše Zemana v současné vládní krizi imponuje stále většímu počtu lidí. „Je to hráč, který si nestěžuje na to, že musí hrát politické hry. On je hraje, stejně jako někdo dýchá,“ má jasno Pečinka.

Miloš Zeman podle Pečinky nevstoupí do historie jako prezident, který ctí ústavu. Současně prý ale platí: čím déle trvá vládní krize, tím v očích stále většího počtu lidí získává Zeman image politika, jenž se nebojí rozhodovat. „Prezident republiky je i svými kritiky přijímán jako hráč, zatímco jeho soupeři připomínají fňukaly,“ pozoruje komentátor.

I když prezidentovo odmítnutí jmenovat nového ministra je za hranou ústavy, stále Zemanův postoj imponuje většímu počtu lidí. Důvod? „Je to hráč, který si nestěžuje na to, že musí hrát politické hry. On je hraje, stejně jako někdo dýchá,“ nabízí svůj pohled na věc Pečinka a zároveň i na to, proč i premiér Andrej Babiš přistoupil na vedoucí úlohu prezidenta v politickém systému země.

Pro lepší pochopení použil příměr ze sportovního prostředí. „Zeman vypadá tváří v tvář gumovým politikům současného českého světa jako argentinský fotbalista Maradona. Ten, jak víme, dal na mistrovství světa ve fotbale Angličanům gól rukou. Přesto stále mohli Angličané dát o jeden gól víc a vyhrát. Namísto toho vsítil Maradona další gól a poslal je domů,“ vysvětluje Pečinka současnou politickou situaci na příkladu ze světa sportu.

Zeman to má podle komentátorových slov však lehčí v tom, že si jeho soupeři dávají vlastní góly a stylizují se do role oběti proradného prezidenta. Mají sice prý pravdu, ale je to ten druh pravdy, jenž jim je momentálně k ničemu.

„V politice i v životě lidé hrají s kartami, které jsou nějak rozdané a vždycky mají daleko k ideální spravedlnosti. ČSSD dlouho se Zemanem kooperovala, zvala ho na své sjezdy (naposledy v březnu 2019) a byla ráda, když ji před eurovolbami osobně podpořil. V té době jí nevadilo, že čas od času hraje rukou a posouvá branku,“ připomíná Pečinka.

Skandál z toho prý byl, až když se Zeman obrátil proti rozhodnutí současného vedení odvolat minis­tra kultury Staňka. „Nejde se však hřát v přízni někoho a nepřijímat i jeho stinné stránky. Teď se to obrátilo proti ČSSD a ona to považuje za skandál,“ míní Pečinka, podle kterého ústavněprávně má pravdu, ale politicky tak trochu usvědčuje sama sebe.

