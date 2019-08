Zeman je hendikepovaný, hrubý a... Milan Knížák to rozjel. Mluvil i o voličích a o Karlu Gottovi

Výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák v rozhovoru pro Reflex.cz odsuzuje situaci v Česku, na niž se dívá 30 let po sametové revoluci s velkým smutkem. Ostře se pustil do současné vlády: „Je tu vláda volů.“ Premiér Andrej Babiš je pro něj „zhoubou národa“. A jeho kritice neunikl ani prezident Miloš Zeman, který už podle jeho názoru na prezidentství zdravotně nemá. Promluvil také o zpěváku Karlu Gottovi coby hlavě státu.

Na úvod rozhovoru Knížák připojil svůj komentář k umělecké scéně v Česku. Obecně je prý v určité krizi a často se řídí politickými trendy, což považuje za trapné. „Česká scéna je pod vlivem dobových trendů, jako jsou genderové a ekologické problémy, je to nedůstojné pro české umění," všímá si Knížák.

Nedávno někdejší ředitel Národní galerie Knížák prohlásil, že jakési vymizení kultury mu připadá pro kulturu užitečné. Stojí si za svým tvrzením, že dnes se kultura cpe všude a jsme jí zahlceni. „Je to na škodu. Je tu mnoho divadel, pořadů, informování o výstavách. Před sto lety měl umělec jednu výstavu za život. Dnes má dvacetiletej kluk za sebou výstav deset,“ říká.

Ukazování díla by přitom mělo být podle jeho úsudku až sekundární, protože lidi pak nemají šanci dozrát. „Vyskočí ze školy, těch škol je také hodně, hned požádají o nějaký grant. Měli by nejdříve pracovat. Grantová politika je nemoc, která zasáhla tento svět, každý, kdo bere od někoho peníze, se zaprodává,“ poukazuje Knížák na to, co je špatně. „Lepší by bylo kdyby nic takového neexistovalo. Kdyby zrušili školy, zavřeli galerie a divadla, kultuře by to prospělo,“ podotkl Knížák.

Umění je dnes podle něj jistý druh módy a postoje. Ve spojitosti s tím pronesl narážku na moderátora Čestmíra Strakatého související s tím, že i on se do jisté míry opičí po západním světě, jelikož jeho tělo zdobí tetování. „Vás také ten trend zaujal a také jste ho přijal,“ pravil. Na argument Strakatého, že se mu tetování může jednoduše jen líbit, Knížák podotkl, že se mu to libí, proto, že to někde viděl a vedle něj to má dalších 90 procent lidí. „I umělci se dnes rádi předvádějí s nějakými postoji, soustředění a dlouhá práce se děje málo,“ lamentoval Knížák.

Následně se otevřela diskuse i nad tím, jaký bude ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Knížák si myslí, že průměrný. „Pokud tedy nebude dělat problematické změny a bude jen kontrolovat tok peněz.“ podotkl Knížák, podle nějž živé umění podporu nepotřebuje, jak říká Zaorálek. „Když nebude mít peníze, tak prostě nebude. Ministerstvo kultury by klidně mohlo být zrušeno,“ myslí si.

Velmi ostře kritizuje exředitele Národní galerie Jiřího Fajta za zločiny, které v galerii podle něj udělal. „Důkazem toho je to, co se tam děje. Šlo o zneužívání státních peněz a příliš vysoký plat,“ zmiňuje Knížák, který však přímé důkazy nemá. „To, co udělal ministr Staněk, bylo jediné možné správné, podržel bych ho stejně jako prezident,“ souhlasil s kroky Zemana, který odmítal odvolat ministra kultury Staňka a odůvodňoval to taky situací v Národní galerii.

Co se týká samotného prezidenta Miloše Zemana, tak ten by už podle Knížáka neměl být prezidentem. „Zdravotně je na tom velmi špatně, je hendikepován. Jeho způsob napínání naší Ústavy a zneužívání toho, že byl prvním přímo voleným prezidentem, je zbytečný,“ projevil svůj názor Knížák.

„Zeman je špatný politik. A myslel jsem si to vždycky,“ pokračoval. A doplnil, že jej považuje za příliš subjektivního, direktivního člověka. „Navíc si vždy přetváří situaci, jak se mu to hodí. Do našeho politického života vnesl hrubost,“ myslí si. V kritice současné české hlavy státu ale ještě přitvrdil. Zemanova prohlášení jsou pro něj prý nevěrohodná. „Beru je jako projevy záštiplného senilního starce,“ uvedl Knížák. Přál by si prý, aby náš prezident byl rozumný, uvážlivý, aby to byl symbol. To nám podle něj Zeman kazí.

Z toho, co se u nás na politické scéně děje, je mu prý smutno. „Třicet let od listopadu 1989 se dívám na Česko se smutkem. Málo jsme udělali pro to, aby to, co jsme v 90. začali, jsme také někam dotáhli,“ dodává Knížák, podle nějž prvotní nadšení a touha změnit náš život se, bohužel, nenaplnila. Neměli jsme prý komunistům dovolit, aby zde přežívali dál. „Navíc zde přežívá stále adorování podvodů,“ všímá si.

Velmi nelibě se vyjádřil k úspěchům Andreje Babiše (ČSSD). „Premiéra Babiše považuji za zhoubu našeho národa. Lže a je ochoten udělat cokoliv a změnit názor jakkoliv, aby byl zvolen,“ udeřil na předsedu vlády. „Zvolení Andreje Babiše je důkaz, že Češi nejsou vyspělý národ,“ podotkl Knížák.

„Pořád si myslím, že tu je vláda volů,“ dodává s tím, že demokracie je pro určitý počet lidi, kteří jsou nějakým způsobem vyspělí. „V malých komunitách může demokracie asi lépe fungovat, než v těch větších,“ přemítá. „V demokracii samozřejmě můžete zvolit kohokoli. Můžete zvolit Karla Gotta prezidentem. Andreje Babiše zase ministerským předsedou,“ pravil.

Vyjádřil se také k protivládním masovým demonstracím. „Občanská aktivita by vždy měla být vítána, ale tuhle jsem moc nepochopil. Politický podtext jsem také nezjistil,“ řekl krátce Knížák, který dnes Českou republiku vnímá jako normální, průměrný, nestabilní stát. „Jsme společnost, která neví, co chce,“ dodává.

Jako největší nebezpečí dnešního světa pak vnímá rychlost předávání informací. A to ve smyslu, že se během vteřiny dozvíte, co se děje na druhém konci světa. „To nás strašně zatěžuje, Je to mnoho zbytečných informací,“ popsal Knížák, co nám podle něj doslova krade život, protože se pak nevěnujeme životu svému a svému poznání.

Psali jsme: Milan Knížák: Jde o náměstí, ne o sochu Milan Knížák: Věrnost jako občanská potřeba Milan Knížák: Dopis Petru Fialovi Milan Knížák: Turistická okupace

