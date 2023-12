Zeman měl radost. Do té doby, než došlo na Fialu a jeho rozpočet...

reklama

Moderátor Veselý okomentoval úvodem Zemanovu dobrou náladu a kondici, mnohem lepší, než když vykonával prezidentský úřad. Zeman nepopřel, že na tom bude něco pravdy: „No, tak mám více času na knížky. A protože knížky mám hrozně rád, tak ta radost se přenáší i do toho, jak vypadám,“ poznamenal prezident ke svému dobrému rozpoložení.

Když však došlo na hodnocení státního rozpočtu, dobrá nálada jej opustila: „Ve skutečnosti mne rozpočet vůbec netěší. A pokud se mne ptáte, co o něm soudím, tak bych začal zdaleka, ale nelekejte se, nebude to dlouhé. Asi se shodneme v tom, že lidi nejvíc trápí inflace. Možná se neshodneme v tom, když řeknu, že nejdůležitějším faktorem inflace je deficit státního rozpočtu. A protože tento deficit je vysoký – původně sliboval daleko nižší – tak to znamená, že návrh zákona – teď už schválený zákon o státním rozpočtu je proinflační faktor, tedy vede ke zdražování,“ řekl v pořadu X Talk Miloš Zeman.

Nemohl si odpustit kritiku, že vláda nešetří sama na sobě: „Když se podíváte na jednotlivé položky, zjistíte, že se sice snížily výdaje domácností, ale výrazně vzrostla tzv. vládní spotřeba,“ zdůraznil prezident.

Nelíbí se mu ani skutečnost, že při pohledu na jednotlivé rozpočtové kapitoly se ukazuje, že jedinému, komu se přidává, je obrana, naopak se ubírá školství, zdravotnictví i místnímu rozvoji či dopravě.

„Ze všech těchto důvodů je státní rozpočet špatně postavený. Sliby, že se nebudou zvyšovat daně, se zahodily. A sliby, že se bude šetřit, se de facto zahodily také, viz ta vládní spotřeba,“ shrnul prezident.

Poté se přesunul i k samotnému hodnocení vlády premiéra Petra Fialy, kdy vzpomněl na své dávné setkání s Henrym Kissingerem, který nyní zemřel. „Vždy jsem na něm obdivoval jeho realistickou, chcete-li pragmatickou – a dodávám, možná až trochu cynickou, ale účinnou – politiku. Henry Kissinger by nikdy neblábolil o hodnotové politice, protože to jsou pouze fráze. Svoje hodnoty prokazujete politickou praxí, nikoli tím, že vystoupíte na nějakém shromáždění a pronesete patetický projev. Takže z tohoto hlediska se přimlouvám za pragmatickou politiku Henryho Kissingera, která znamená, že prosazujete vlastní zájmy, a přitom v rozumné míře berete v úvahu i zájmy svých partnerů,“ zmínil politiku amerického politika, s níž sympatizoval.

Fialovu vládu označil za tu nejhorší za posledních více než třicet let. „Myslím, že vláda Petr Fialy – jak se mnohdy říká – je nejhorší porevoluční vláda, s tímto hodnocením bych souhlasil,“ uvedl Miloš Zeman.

Připomněl, že jsme jediná členská země Evropské unie, která se ještě nevrátila nad předcovidovou úroveň, což zahrnuje úpadek životní úrovně, zvyšování zadlužování, nízký ekonomický výkon a zvětšování mezery mezi námi a vyspělými zeměmi.

Současná vláda se podle něj dokáže chlubit jen cizím peřím. „Víte, když se vláda chlubí úspěchy, za které často ani nemůže, tak proč bychom nekritizovali vládu za úspěchy, za které evidentně může. Protože vymlouvat se na vnější kritéria... Energetická krize dopadá na každou zemi, ale my jsme se s tou energetickou krizí vyrovnali nejhůř a za to může kormidelník, případně kapitán, proto jsem vždy říkal, ‚čelíme absurdnímu dramatu, jehož autorem je idiot a režisérem kretén‘. Režisér a autor za tu absurditu toho dramatu také reálně mohou,“ uvedl Miloš Zeman. „V Česku jsou lidé zklamaní, vždyť máme nejméně populárního premiéra na celém světě,“ zmínil také Zeman.

Úsměvné mu přišlo, že dnes poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar jednal v Pekingu o obnovení přímého leteckého spojení. „Když Pojar jede do Číny, aby se doprošoval zavedení alespoň jedné letecké linky – já jsem prosadil, že těch linek bylo za mé éry pět –, ale někteří jako Czernin říkají, že to bylo deset let hrůzovlády Zemana. No, tak tato hrůzovláda vedla k pěti přímým leteckým spojům s ekonomicky nejvýznamnější zemí světa a dnes nemáme ani jednu,“ řekl Zeman.

V tomto kontextu popsal, jak čte, že se do jisté míry mění vztah české vlády k Číně: „Pokud Číňané po těch různých hřibovských urážkách, a nejenom hřibovských, to je i Pekarová, Vystrčil, ty výlety na Tchaj-wan a podobně, budou tento příklon akceptovat. Ano, promarnili jsme skvělou šanci, která mimo jiné byla založena na osobním přátelství dvou prezidentů. Myslím si, že Číňané jsou natolik realisté, že nám jednu linku povolí, ale už jich nebude pět,“ řekl.

Pozastavil se ještě chvíli nad aktivitami zmíněné předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a šéfa Senátu Miloše Vystrčila (ODS), konkrétně u jejich návštěvy v Kyjevě a Izraeli, které podle něj nejsou k ničemu. „Jejich cesty nepřinášejí vůbec nic, podle mého názoru je to jenom politická turistika plus způsob, jak se zviditelnit,“ konstatoval Miloš Zeman.

Před pár dny se Miloš Zeman setkal se svým přítelem, staronovým slovenským premiérem Robertem Ficem. „On mě dokonce řekl, že jsem jeho učitel, ale nemyslím si, že to myslel vážně,“ dodal k jejich setkání s úsměvem prezident, který mu prý žádné rady nedával. „A to protože si myslím, že to dělá dobře, žádné knížecí rady nepotřebuje,“ míní někdejší hlava státu.

