Zeman nasadil červenou kšiltovku a začal účtovat. I co se týká Babiše

Zeman v rozhovoru pro XTV uvedl, že Trumpovo vítězství raději nepředvídal, ale přál si ho. „Když se mě lidé na americké volby ptali, vyjadřoval jsem naději, že se Donald Trump stane prezidentem, ale naděje ještě není prognóza. Jinak odpověď na otázku spočívá v jednom malém gestu, které si můžeme ponechat po celou dobu našeho rozhovoru,“ prohlásil Zeman a nasadil si kšiltovku s Trumpovým předvolebním heslem Make America Great Again.

„V každém případě se pro nás jako pro součást Evropské unie změní to, že vztahy Spojených států s Evropou budou daleko vyváženější. To znamená například, že Trump v duchu své předchozí politiky bude od Evropy požadovat vyšší výdaje na zbrojení,“ predikoval Zeman. „Pokud Trump splní svůj slib, může se také změnit situace z hlediska podpory Ukrajiny,“ dodal bývalý prezident.

Volby podle něj také ukázaly, že americká média výrazně přeceňují svoji roli. „Většina z nich až nekriticky podporovala Kamalu Harrisovou. A ještě bych zdůraznil, že Trump byl vystaven několika soudním procesům a přes to všechno to vyhrál, což znamená, že normální americký volič nebere příliš vážně ani americké soudy, ani média. A to může být varování pro některé politické komentátory u nás,“ přidal Zeman paralelu k českému politickému prostředí.

Prohra Kamaly Harrisové je prý také zcela určitě černým dnem pětikoalice a prezidenta Petra Pavla. „Stačí si vzpomenout na výroky Pavla z předvolební kampaně, kdy označil Trumpa za odpudivé monstrum. To mimochodem našim vztahům určitě neprospěje, protože to si Trump nebo jeho poradci budou pamatovat. Ale určitě pro pětikoalici, nyní čtyřkoalici je to velmi nedobrá zpráva,“ zhodnotil Zeman s tím, že nejspíše skončí zvyk Fialovy vlády převzít ihned vše, co se řeklo v USA.

Zeman zdůraznil také fakt, že kromě Bílého domu nyní republikáni kontrolují také Sněmovnu reprezentantů a Kongres. „To znamená, že uplatňování prezidentského vlivu bude mnohem snazší než předtím,“ vysvětlil bývalý prezident.

Tak, jak si Zeman přál vítězství Donalda Trumpa, si prý nyní přeje a očekává návrat Andreje Babiše na pozici českého premiéra. „Když byl ještě Trump prezidentem a Babiš premiér, tak spolu měli výborné vztahy, a to se nyní může zopakovat a přinést to daleko lepší vztahy s USA, než jaké jsou v současné době,“ vyslovil přání Zeman a dodal, že Trumpův výsledek může mít vliv právě i na české volby, protože český volič viděl, že i v Americe to jde.

Co se týká vývoje války na Ukrajině, Zeman prý nepřeceňuje Trumpův výrok, že válku ukončí za 24 hodin. „Nicméně dá se očekávat, že Ukrajině už nedá ani cent, a v takovém případě to bude znamenat větší ochotu Ukrajiny k vyjednávání o míru. Na druhé straně Trump bude chtít demonstrovat svoji velikost tím, že k témuž přiměje i Putina,“ předvídá bývalý prezident.

