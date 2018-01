Zeman nepředá většině nových rektorů dekrety osobně. Chová se neuctivě, stěžují si někteří z nich

Rektoři mají se Zemanem už několik let napjaté vztahy. Někteří z nich o víkendu vyjádřili zklamání z toho, že Zeman v prezidentských volbách porazil akademika Jiřího Drahoše.

V minulosti se jmenování konalo obvykle na Hradě a dekrety předával prezident. Dnes prezident ceremoniál vynechal a jmenovací dekrety předá rektorům v úterý ministr školství Robert Plaga (ANO) v pražském Karolinu.

„Původní informace byla taková, že máme jet na Hrad,“ řekl ČTK rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller. O tom, že bude slavnost v Karolinu, se prý dozvěděl dnes odpoledne z ministerstva školství.

Osobně mu ale nevadí, že se ceremoniál na Hradě neuskuteční. „Jsem rád ze dvou důvodů. Zaprvé jsem velice neoficiální člověk, takže oficiality moc nemusím. Druhým důvodem je to, že by bylo nejlepší, kdybych dekret dostal poštou, neboť bych ušetřil cestu do Prahy a naší univerzitě bych ušetřil finanční prostředky,“ doplnil Miller. Dodal, že osobnost prezidenta v tom nehraje žádnou roli.

Naopak nově jmenovaná rektorka Mendelovy univerzity je rozhořčena z „neúcty prezidenta k akademické obci“. „Po volbách jsme čekali zklidnění situace a zlepšení vztahu s univerzitami, tento krok prezidenta tomu nenasvědčuje. Osobně mi připadá, že takové vztahy nejsou důstojné ani pana prezidenta, ani nás,“ uvedla Nerudová ve vyjádření pro ČTK. Univerzity podle ní vždy hrály zásadní roli při změnách ve společnosti a věří tomu, že tomu tak bude i nadále.

O dnešním jmenování se Nerudová dozvěděla z médií, podobně jako třeba rektoři Univerzity Pardubice Jiří Málek, Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček a Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý. „To, že se máme (v úterý) dostavit do Karolina, a ne na Hrad, jak zněla původní pozvánka, jsme se dozvěděli dříve od novinářů, až následně z prezidentské kanceláře. Jsem rozhořčená z neúcty prezidenta k akademické obci,“ uvedla Nerudová.

Podle rektora Akademie výtvarných umění v Praze může být důvodem této změny buď vymezující postoj prezidenta k rektorům, nebo jeho zdravotní stav. „Jiné závažné důvody mne v tuto chvíli nenapadají,“ dodal.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima označil změnu za „netradiční krok“. O jeho důvodech nechtěl spekulovat. „Já jsem samozřejmě vnímal z projevů pana prezidenta Zemana v minulém týdnu, že chce bariéry a příkopy zahlazovat a že chce být prezidentem většiny a problémy odstraňovat,“ podotkl.

Petráček a Oslzlý v tom, že se neuskutečnil ceremoniál s účastí prezidenta, nespatřují nijak zásadní rozdíl. „Důležité je jmenování samo o sobě. Kdyby to neproběhlo, měly by s tím vysoké školy problémy,“ řekl Oslzlý. „Já si myslím, že to jsou všechno možné cesty, které lze využít, nemám z toho žádný ani negativní, ani pozitivní pocit,“ doplnil ho Petráček.

Petr Sklenička z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), který byl v poradním týmu Zemanova protikandidáta v prezidentské volbě, řekl, že na rektorát ČZU volala zaměstnankyně Hradu a pouze sdělila, že prezident v úterý rektorům jmenovací dekrety nepředá. Kdy a jak se ceremoniál uskuteční, údajně neupřesnila.

Z Hradu se o změně způsobu jmenování dozvěděla podle mluvčí také kancelář rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Naopak vedení Vysokého učení technického v Brně se o tom dozvědělo z ministerstva školství, řekla mluvčí školy Radana Kolčavová. Nový rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina sdělil, že byl telefonicky pozván na slavnostní ceremoniál do Karolina na úterý.

autor: nab