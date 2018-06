Zeman přijme adepty na ministry, Babiš mu má dát seznam nominantů

Babiš v neděli uvedl, že mezi lidmi navrhovanými ke jmenování do kabinetu bude také Miroslav Poche na ministra zahraničí. Odmítají ho Zeman i komunisté, kteří by měli vládu ve Sněmovně při hlasování o důvěře podpořit. Hamáček na Pochem trvá, pokud by ho Babiš nenavrhl, jednalo by se podle předsedy ČSSD o porušení koaliční smlouvy.

Zeman přitom v neděli upozornil, že Poche mezi nominanty nebyl. Podle Babiše šlo jen o informativní dokument.

Zeman by mohl novou vládu jmenovat ve středu ráno. Komunisté budou rozhodovat o její toleranci teprve v sobotu.