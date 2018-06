Zeman se Pocheho nezbaví. Na ministerstvo ho ČSSD stejně dostane

Podle Pocheho je totiž zcela zřejmé, že hlava státu postupovala v rozporu s Ústavou. Nyní podle svých slov řeší, v jaké roli na ministerstvu bude fungovat. Resort dočasně řídí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Ing. Mgr. Miroslav Poche ČSSD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pocheho angažmá Zeman odmítal od počátku, proti němu stáli i komunisté, na jejichž hlasech bude vláda při hlasování o důvěře závislá. Poche tak ze současného postupu hlavy státu není překvapen. To bylo zřejmé již nějakou dobu. Nemám k tomu žádný zvláštní komentář – nic to ve mně nevyvolává. Bylo to jasné,“ uvedl pro Info.cz s tím, že prezident tak postupoval v rozporu s Ústavou.

Původní text ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef