Zeman se zlomenou rukou usedl před kamery a začal účtovat: Vystrčilovi zabouchl dveře. Přitvrdil facku vůči Pompeovi. A to nebylo rozhodně vše

Moderátorka Terezie Tománková vyrazila do Lán, aby vyzpovídala prezidenta Miloše Zemana. Na úvod jí prozradil, že jeho zlomená ruka se hojí dobře. Poděkoval jak státníkům, tak českým občanům, kteří mu přáli brzké uzdravení. „Já si samozřejmě těchto přání vážím úplně stejně,“ pravil prezident.

Období strávené v Lánech prý věnoval studiu osobností, které mu byly navrženy na vyznamenání. Pečlivě si prý prostudoval asi 40 životopisů a doufá, že 28. října, v den udělování státních vyznamenání, bude opět zcela fit.

Má naplánovánu schůzku s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) a s 1. místopředsedou vlády Janem Hamáčkem (ČSSD), budou spolu řešit např. obsazení postu šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. „Jak vidíte, tak to zranění celkem nebrání akceschopnosti, pouze je trochu nepohodlné,“ řekl Miloš Zeman.

Pár slov věnoval i koronaviru.

„Já se o tom nechávám pravidelně, každý den, informovat. Pro mě je základní údaj nikoli počet nakažených, ale počet zemřelých, protože nákazu můžete vyléčit. A počet zemřelých se pohyboval mezi nulou a jedničkou za den. Až teď se objevilo číslo tři. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Znovu opakuji, prosím všechny občany, nepodléhejte panice. Myslím si, že vláda i epidemiologové dělají všechno, co mohou. Já sám jako laik bych asi jen vyjádřil názor, že roušky by měly být povinné jen v ohniscích nákazy, těch je asi 160, a všude jinde by nošení roušek mělo být dobrovolné,“ pravil prezident.

Nevidí důvod nosit roušky v regionech, kde nejsou žádní nakažení. Ale tam, kde počty nakažených rostou, by byl prezident přísný. „Tam bych doporučoval silná, drastická opatření. Teď se např. bary v Praze budou zavírat ve 12 hodin (večer) a to považuji za velmi správné. ... Tam, kde jde o ohnisko nákazy, bych byl velmi razantní a drastický,“ zdůraznil Zeman.

„Nezapomeňte, že v České republice je 6500 obcí a měst, a jen ve 160 je ohnisko nákazy,“ vysvětloval, proč varuje před plošnými opatřeními.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani ekonomická situace.

Prezident dal najevo, že nemá nic proti tomu, aby živnostníci dostali jednorázovou pomoc od státu, aby senioři dostali jednorázovou pomoc od státu a tak podobně. Důrazně však varoval před kroky, které vytvoří velké ekonomické díry v rozpočtu, jako je zavedení daně ve výši 15 procent. Tím může rozpočet přijít o 70 až 90 miliard korun rok co rok a tím vznikne problém, z čeho financovat zdravotnictví, výstavbu dopravní infrastruktury a tak podobně.

„V žádném případě nebudu proti jednorázovým dávkám. Protože situace našich starobních důchodců není příliš růžová, tak si myslím, že jednorázová dávka je v pořádku, a trvalá dávka je nesprávná.“

Ve druhé polovině pořadu se věnoval také senátním a krajským volbám. V krajských volbách se podle něj mají profilovat noví viditelní politici, kteří po úspěchu v krajích mohou přejít do Sněmovny. „Proboha, jenom ne do Senátu, Senát je nejzbytečnější instituce, kterou zde máme,“ vypálil prezident.

A když už udeřil na Senát, nešetřil ani předsedu této parlamentní komory Miloše Vystrčila (ODS), který se v sobotu vrátil z cesty na Tchaj-wan.

„Hodnotím to jako klukovskou provokaci, kdybych měl být velmi stručný,“ pravil Zeman.

Podle prezidenta nejde o trest, jen jde o tlak na skutečnost, že dohody se mají dodržovat.

Zeman se obává, že čeští podnikatelé mohou být po cestě Vystrčila na Tchaj-wan „biti“ a na jejich místo rádi nastoupí exportéři francouzští nebo němečtí. V této souvislosti také zdůraznil, že Škodě Auto se právě na čínském trhu daří, a pokud by Čína sáhla k nějakému zásahu, už by to bylo podle prezidenta citelné.

„Myslím si, že si to máme vyřešit na domácím hřišti. Na druhé straně lze výhrady Číny pochopit,“ uvedl Zeman s tím, že vyhrožování už je podle něj za hranou. „Pro chování pana předsedy Senátu nemám žádné pochopení a pokud jde o čínského ministra zahraničí, myslím si, že to trochu přehnal,“ řekl Zeman.

Posteskl si, že vdova po Jaroslavu Kuberovi Věra Kuberová odmítla převzít vyznamenání z rukou Miloše Zemana pro svého muže. „Je mi to líto,“ řekl Zeman s tím, Kubera by si podle něj vyznamenání zasloužil. Prezident je o tom přesvědčen i kvůli tomu, že se s Jaroslavem Kuberou v řadě věcí shodl, a tam, kde se neshodli, diskutovali, a podle prezidenta by nebylo korektní nedat státní vyznamenání někomu, s kým se občas neshodnete.

Sdělil také, že ho překvapil výrok slovenského soudu, který osvobodil Mariana Kočnera v kauze vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Ale i tento výrok je podle prezidenta třeba respektovat.

„I v českém prostředí mě některé rozsudky řádně naštvaly, ale sklonil jsem se a respektuji je. Třeba v tom případě nešťastného článku pana Peroutky, kdy mě všichni přesvědčují, že ten článek neexistuje, a já jsem jim odpovídal, že jsem ho četl. On se nenašel, i když jsem vypsal odměnu 100 tisíc korun,“ řekl Zeman. „Nemám pro to vysvětlení, ale vím, že byl za první republiky cenzurován, a to zejména v případech, kdy se vyjadřoval pochvalně o Německu,“ řekl Zeman.

Zůstává i nadále skálopevně přesvědčen, že článek četl, a odmítá, že by se konkrétně v této věci spletl nebo se mýlil. V tomto konkrétním případě je podle Zemana omyl zcela vyloučen.

Poté konstatoval, že Peroutka v době Protektorátu napsal, že Hitler je největší Němec, a už za druhé republiky psal, že Německo bylo zasaženo židovskou otravou. To podle Zemana ukazuje, že Peroutka byl velkou osobností, ale i velká osobnost někdy uklouzne.

„Měřme všem stejným metrem, važme si celkového životního výkonu, ale upozorněme i na některá uklouznutí,“ řekl prezident.

Nakonec se ještě jednou vrátil k návštěvě ministra zahraničí USA Mika Pompea v Česku. Prý mu sdělil, že pokládá za drzost mluvit Česku do toho, koho si pozve do tendru na výstavbu nových bloků jaderných elektráren nebo na výstavbu 5G sítí. Zvlášť, když Američané technologii 5G sítí zatím nezvládli, a firma Westinghouse, která staví jaderné elektrárny, už nepatří Američanům, nýbrž Kanaďanům. „Pan Pompeo lobboval proti Číňanům, případně proti Rusům, ale neměl co nabídnout,“ usmíval se prezident.

„Já to pokládám za drzost, a když jsem mluvil s panem Pompeem, tak jsem řekl, že si sami budeme rozhodovat o tom, koho pozveme do tendru. Já bych k tomu ještě dodal jednu věc; není to jen drzost, ale je to komická drzost,“ pravil Zeman. Mike Pompeo prý Zemanův výrok přešel.

