Zeman veřejně nafackoval ČT, že mu opět nepřenáší tiskovku. A z televize se dotčeně ozvali. Jenže to spustilo další řežbu

22.06.2018 8:40

Poté, co Česká televize vynechala přenos brífinku, na němž Miloš Zeman na Pražském hradě pálil rudé trenky, sklidila od prezidenta kritiku za to, že nebyla schopna ve čtvrtek odpoledne živě přenést jeho závěrečnou tiskovou konferenci po třídenní návštěvě Ústeckého kraje na Státním zámku Jezeří v Horním Jiřetíně. A nebylo to prý signálem, jak se prezident dle svých slov doslechl. Zástupce šéfredaktora, vedoucí zahraničního zpravodajství České televize Michal Kubal, na sociální sítí situaci objasnil.